Off-Plan Immobilien in Dubai – neue Projekte

MAG City Townhouses ist ein Wohnbauprojekt von MAG PD und bietet eine feine Auswahl an Stadthäusern mit 2, 3 und 4 Schlafzimmern im Meydan District 7 in MBR City, Dubai. Das Projekt beherbergt insgesamt 694 Stadthäuser, wobei jede Einheit mit Annehmlichkeiten ausgestattet ist, die Sie noch nie zuvor erlebt haben.

Die Residenzen im Meydan District 7 verfügen über eine wunderschöne und exquisite Innen- und Außenausstattung. Das gesamte Projekt verkörpert eine neue Ära des kosmopolitischen Lebens, indem es fortschrittliche Elemente beinhaltet. Die Stadthäuser, die einen perfekten Rückzugsort und Entspannung bieten, sind ästhetisch gestaltet und so konzipiert, dass sie mit den sich ändernden Lebensgewohnheiten harmonieren.

Die erstklassige Lage der Siedlung, die nahtlos an die Al Khail Road und die Sheikh Mohammed Bon Zayed Road anschließt, macht sie zu einer begehrten Wohnadresse. Es ist ein Ziel, das Ihnen helfen wird, einige der schönsten Erinnerungen und Lebenserfahrungen zu schaffen.

Für Ihren Komfort und Ihre Bequemlichkeit sind die weitläufigen Wohnungen mit einer modernen und voll ausgestatteten Küche, Badezimmern mit poliertem Armani Grey-Marmor-Waschtisch, Porzellanbodenfliesen, einem wandmontierten WC mit verdecktem Dual-Flash-Tank und vielem mehr ausgestattet. Darüber hinaus tragen die maßgeschneiderten Innenräume mit Einbauschränken, großen, bodentiefen Fenstern und hochwertiger Ausstattung dazu bei, dass Sie sich wie in einem Weltklasse-Haus fühlen.

Was die Sicherheit betrifft, so wird die geschlossene Wohnanlage rund um die Uhr von zwei Wachleuten bewacht, und das gesamte Areal ist videoüberwacht. Alle Einheiten verfügen über Sprinkleranlagen, Wärmemelder, Gasdetektoren und Schalldämpfer. Zur Erhöhung der Sicherheit verfügt die Anlage auch über Audio- und Video-Gegensprechanlagen.

In gewisser Weise geht es bei diesem Wohnprojekt nicht nur darum, Ihre Wünsche zu erfüllen. Es zielt vielmehr darauf ab, einen idealen Zufluchtsort zu schaffen, der in Ihren Lebensplan passt.

Projekt-Highlights:

– Eine geschlossene Wohnanlage mit 694 Stadthäusern

– Wählen Sie zwischen Studio, 1, 2, 3 und 4 Schlafzimmern

– Günstige Lage mit einfachem Zugang zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten

– Geräumige und schöne Wohnungen mit erstklassigen Annehmlichkeiten

– Exklusive Innenräume mit hochwertiger Ausstattung und modernen Küchen

– Umgeben von üppigem Grün und einer ruhigen Umgebung

Die Annehmlichkeiten, die MAG City Townhouses zu bieten hat, sollen Ihr Leben komfortabler und bequemer machen. Um Ihre Lebenserfahrung zu verbessern, gehören die Einrichtungen zu den besten, die Sie je kennengelernt haben. Einige der wichtigsten Merkmale, die Teil des Projekts sind, sind unter anderem

– Gemeinschaftsklubhaus mit Schwimmbad für Erwachsene und Kinder

– Sportclub, Innen- und Außenbar

– Privatklinik

– Kinderkrippe

– Moschee

– Jogging- und Fahrradweg

– 24-Stunden-Sicherheitsdienst

– CCTV-Überwachung

– Ausreichend Parkplätze

– Parks und Gärten

Die zentrale Lage der MAG City Townhouses im Meydan District 7, Meydan, ermöglicht es Ihnen, in der Nähe einiger ikonischer Wahrzeichen und wichtiger Sehenswürdigkeiten in Dubai zu wohnen. Als Teil von Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City befindet sich das Projekt in einer gut angebundenen Nachbarschaft. Direkt an der Sheikh Mohammed Bin Zayed Road und der Al Khail Road gelegen, hat die Anlage alles, um das nächste bevorzugte Wohnziel für diejenigen zu werden, die einen wohlhabenden Lebensstil bevorzugen. Mit dem Burj Khalifa und der Dubai Mall, die nur wenige Minuten entfernt sind, haben Sie eine große Auswahl an Unterhaltungs-, Gastronomie- und Freizeitangeboten.

Nahegelegene Orte:

– 05 Minuten – Meydan Racecourse

– 10 Minuten – Stadtzentrum Dubai

– 10 Minuten – Dubai Design District

– 15 Minuten – DIFC

– 15 Minuten – Internationaler Flughafen Dubai

MAG City Townhouses, Teil einer Masterplan-Gemeinschaft, ist mit allen notwendigen Elementen ausgestattet, die im Wesentlichen darauf ausgerichtet sind, Ihnen einen neuen Lebensstil zu vermitteln. Die ruhige und friedliche Umgebung bietet Ihnen die seltene Gelegenheit, in einer nachhaltigen Siedlung zu leben und Teil davon zu werden. Das Projekt wurde für einen modernen Lebensstil konzipiert und verfügt über eine starke und robuste Infrastruktur. Außerdem machen die Einzelhandelsgeschäfte, Restaurants und Unterhaltungsmöglichkeiten das Leben hier zu einem wahrhaft angenehmen Erlebnis.

Die Grundrisse der MAG City Townhouses sind so konzipiert, dass sie Ihnen ein geräumiges Zuhause bieten, in dem Sie sich entspannen und erholen können. Die Stadthäuser mit 2, 3 und 4 Schlafzimmern sind in verschiedenen Größen und Grundrissen erhältlich und bieten alles, was Sie sich wünschen. Die Gesamtausstattung und -verarbeitung hebt sich von der Masse ab und sorgt für eine hohe Wohnqualität. Betrachtet man die Gesamtabmessungen und die bauliche Gestaltung, so sind die Häuser dazu geeignet, den Begriff von Komfort und Luxus neu zu definieren.

Wohnung in MBR City, Dubai kaufen

Address Residences Za“abeel

Address Residences Za’abeel by Emaar lässt Sie den neuesten Luxus und die Raffinesse im Herzen von Dubais Finanzzentrum mit erstklassigen Apartments mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern entdecken. Dieses ikonische Hochhausprojekt verbindet die Faszination des Lebens in der Skyline mit urbaner Exzellenz und verkörpert den bekannten Stil der Marke Address. Mit seinem atemberaubenden Panoramablick auf die Stadt ist es mehr als nur eine Residenz, es ist eine ikonische Adresse im Himmel. Die Freizeitwohnungen sind ein Beispiel für das Engagement in Bezug auf Design und Bauweise und verbinden Raffinesse und Komfort nahtlos miteinander. Inspiriert von der natürlichen Umgebung, schafft das Projekt im Resort-Stil eine Oase, in der Luxus und Natur aufeinandertreffen und den Bewohnern den Inbegriff von Komfort und Bequemlichkeit bieten.

Genießen Sie ein Wohnerlebnis im Resort-Stil mit den Annehmlichkeiten der Address Residences Za’abeel. Auf dem Podiumsdeck befinden sich Gesundheits- und Wellnessbereiche, die durch eine üppige Landschaftsgestaltung ergänzt werden. Die Bewohner können sich an den Pools mit Blick auf das Wahrzeichen der Stadt entspannen, und verschiedene Restaurants und Einzelhandelsgeschäfte tragen zum Reiz dieser kultigen Residenz bei.

Wichtigste Einrichtungen:

– Schwimmbad

– Einzelhandelsverkaufsstellen

– Voll ausgestattete Turnhalle

– Einkaufszentrum

– Privater Strandzugang

– Kinderplanschbecken und Spielbereich

– Restaurants und Cafés

– Gärten und Parks

Address Residences Za’abeel befindet sich in Za’abeel in Dubai und bietet einen eleganten Lebensstil mit einfacher Erreichbarkeit und Bequemlichkeit. Eingebettet in der Nähe des Zabeel Parks, inmitten der Sheikh Zayed Road und vielen anderen, ist es ein Tor zwischen dem alten und neuen Dubai. Die strategisch günstige Lage bietet eine gute Anbindung an die wichtigsten Ziele, mit direktem Zugang zu den Hauptstraßen, und macht es zu einem zentralen Knotenpunkt für Geschäft und Freizeit.

Nahe gelegene Orte:

– 05 Minuten – Dubai Garden Glow

– 05 Minuten – Zabeel Park

– 10 Minuten – DIFC, Dubai

– 05 Minuten – Dubai Frame

– 15 Minuten – Internationaler Flughafen Dubai

– 13 Minuten – Stadtzentrum Dubai

– 12 Minuten – Jumeirah Moschee

Immobilien in Dubai kaufen

Der Masterplan der Address Residences Za’abeel von Emaar Properties spiegelt eine durchdachte Integration von Lifestyle-Annehmlichkeiten wider, die eine harmonische Mischung aus Luxus und Natur gewährleisten. Die Fassade ist nicht nur ein Wohnkomplex, sondern ein Refugium, in dem die Bewohner in einer von Oasen inspirierten Umgebung schwelgen können.

Die Grundrisse der Address Residences Za’abeel zeichnen sich durch eine nahtlose Integration von luxuriösen 1, 2 und 3-Schlafzimmer-Wohnungen mit anspruchsvollem Design aus. Hochwertige Oberflächen und modernste Annehmlichkeiten bestimmen die Innenräume und bieten den Bewohnern ein luxuriöses Wohnerlebnis mit ikonischer Aussicht.

