Off Plan Immobilien in Dubai – neuste Projekte

Im Herzen von Dubais pulsierender Landschaft bietet Volta von Damac Properties einen neuen Höhepunkt des Luxuslebens mit Wohnungen mit 1 bis 4 Schlafzimmern entlang der Sheikh Zayed Road. Dieses außerplanmäßige Projekt ist mehr als nur ein Wohnhaus; es ist ein architektonisches Meisterwerk, das Ihren Lebensstil auf ein neues Niveau hebt. Der Turm selbst erhebt sich auf beeindruckende 60 Stockwerke und ist ein Zeugnis für Modernität und Raffinesse.

Entlang der Sheikh Zayed Road gelegen, befindet er sich inmitten der höchsten Hotels der Welt und der berühmtesten Sehenswürdigkeiten. Das schillernde Downtown Dubai ist nur einen Steinwurf entfernt, so dass Sie nie weit von der Energie und dem Luxus der Stadt entfernt sind. Wenn Sie einen Tapetenwechsel wünschen, sind Dubai Marina und die Palm Jumeirah nur wenige Minuten entfernt. Und wenn Sie das Fernweh packt, erreichen Sie den internationalen Flughafen von Dubai bequem in 15-20 Minuten.

Das ultraluxuriöse Hochhausprojekt ist auf Fitness und Wohlbefinden ausgelegt und bietet den Bewohnern eine Fülle von Annehmlichkeiten, die ihre Lebensqualität verbessern sollen. Ganz gleich, ob Sie Ihren inneren Frieden mit SKY-Yoga finden, ein erfrischendes Bad im Sky-Pool nehmen oder eine Jogging-Runde drehen möchten, es ist alles vorhanden. Integrierte Gym-Wände und TRX-Stationen warten auf diejenigen, die sich nach einem individuellen Fitness-Erlebnis sehnen. Der Trampolinpark verleiht Ihrem Training eine spielerische Note, während Sie in der Boxzone Ihren inneren Champion entfesseln können. Und nach einem Tag voller Aktivitäten sorgt eine Spa-Therapie für Entspannung und Verjüngung.

Zusätzlich zu diesen Wellness-Angeboten bedeutet die strategische Lage an der Sheikh Zayed Road, dass Sie von Dubais ikonischen Attraktionen umgeben sind, was diesem außergewöhnlichen Wohnangebot eine zusätzliche Anziehungskraft verleiht. Es handelt sich nicht nur um eine Residenz, sondern um einen Lebensstil, bei dem Luxus, Fitness und Entspannung harmonisch nebeneinander bestehen.

In einer Stadt, die dafür bekannt ist, dass sie die Grenzen der Architektur und des Luxus immer weiter hinausschiebt, ist dieser Wolkenkratzer ein Zeugnis für Dubais Engagement für Spitzenleistungen. Hier, inmitten der ikonischen Skyline, erwartet Sie das ultimative Wohnerlebnis, das ein Leben voller Eleganz, Wohlbefinden und Komfort verspricht. Entdecken Sie eine neue Definition von luxuriösem Wohnen, wo jeder Moment ein Erlebnis und jeder Tag außergewöhnlich ist.

Wichtigste Highlights:

– Große Auswahl an Wohnungen mit 1, 2, 3 und 4 Schlafzimmern in verschiedenen Grundrissen.

– Erstklassige Lage an der Sheikh Zayed Road mit einfachem Zugang zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten.

– Tauchen Sie ein in eine Welt des Genusses mit Pools, die Ihre Vorstellung von Entspannung neu definieren.

– Entdecken Sie Ihren inneren Kämpfer mit einem hochmodernen Boxring für Fitnessbegeisterte.

– Fordern Sie sich an einer Kletterwand heraus, die Ihr Abenteuer in den Himmel hebt.

– Entspannen und verjüngen Sie sich in einem luxuriösen Spa, dem Inbegriff der Entspannung.

– Innovative Spiegeltrainer sind auf den Ebenen 49 bis 58 diskret in jedes Apartment integriert.

– Der Trampolinpark und die TRX-Stationen sind für diejenigen gedacht, die sich nach einem aktiven Lebensstil sehnen.

– Finden Sie inneren Frieden in den himmlischen Yoga-Räumen mit atemberaubendem Blick auf die Stadt.

Damac Volta ist eine luxuriöse Oase der Opulenz, die sich als ein Leuchtturm der Freizeit und Raffinesse erweist, der mit einigen der besten Annehmlichkeiten ausgestattet ist, um den Lebensstil zu genießen. Das Freizeitdesign der Fassade ist darauf ausgerichtet, Ihr Wohlbefinden zu steigern, von Sky Yoga und Pools, die den Himmel berühren, bis hin zu Joggingstrecken, die Sie aktiv und erfrischt halten. Die integrierten Fitnessstudio-Wände und die innovativen Design-Spiegeltrainer sorgen dafür, dass Fitness immer in Reichweite ist. Und für diejenigen, die einen Hauch von Entspannung suchen, bieten die Spa-Therapie und die TRX-Stationen den perfekten Ausgleich.

Wichtigste Einrichtungen:

– SKY Yoga

– SKY Pool

– Box-Zone

– Trampolin-Park

– Spa-Therapie

– TRX-Stationen

– Jogging-Strecken

– Integrierte Fitnessstudio-Wände

– Dach Annehmlichkeiten Boden

Damac Volta an der Sheikh Zayed Road ist eine außergewöhnliche mehrstöckige Wohnanlage mit einer Vielzahl von Annehmlichkeiten und Funktionen. Die Wohnanlage ist nur wenige Minuten von Burj Area, City Walk und Box Park entfernt. Auf der anderen Seite befindet sich Safa One und die Bewohner können Jumeirah Beach in wenigen Minuten erreichen. Das schillernde Stadtzentrum mit seinen pulsierenden Unterhaltungs- und Einkaufsmöglichkeiten ist nur wenige Augenblicke entfernt. Lifestyle-Destinationen wie Dubai Marina und die Palm Jumeirah sind leicht zu erreichen, so dass die Bewohner das Beste von Dubai in unmittelbarer Nähe erleben können.

Nahegelegene Orte:

– 08 Minuten – City Walk

– 05 Minuten – The Dubai Mall

– 06 Minuten – Mediclinic The Dubai Mall

– 05 Minuten – Emirates Hospital

– 05 Minuten – Paramount Hotel Midtown

– 20 Minuten – Internationaler Flughafen Dubai

– 40 Minuten – Internationaler Flughafen Al Maktoum

Volta von Damac Properties ist eine atemberaubende Masterplan-Entwicklung an der Sheikh Zayed Road in Dubai. Es handelt sich um einen hoch aufragenden Wohnturm mit erstklassigen Standards bei der Innenausstattung und den Gemeinschaftseinrichtungen. Sie können einen gehobenen Lebensstil führen, mit malerischem Blick auf die Skyline von Dubai und einem hohen Standard an Annehmlichkeiten und Einrichtungen.

Damac Volta ist ein 60-stöckiges Luxus-Wohnprojekt mit Grundrissen von 1-, 2-, 3- und 4-Schlafzimmer-Wohnungen mit Luxus- und Superluxusoptionen. Erhältlich in verschiedenen Grundrissen, die sicherstellen, dass jeder Bewohner sein perfektes Zuhause findet. Auf den Etagen 02 bis 48 befinden sich die Luxuswohnungen mit einem und zwei Schlafzimmern, während auf den Etagen 19 bis 58 die Ultra-Luxuswohnungen mit drei und vier Schlafzimmern zu finden sind, die alle über eine erstklassige Ausstattung verfügen.

Ellington Ocean House

Ellington Ocean House at Palm Jumeirah ist die neueste Wohnanlage von Ellington Properties, die Apartments und Penthäuser mit 2 bis 6 Schlafzimmern in Dubai anbietet. In der unglaublichen Welt von Palm Jumeirah wurden die schönsten und erstaunlichsten Beispiele für luxuriöses Wohnen von den renommiertesten Architekten der Welt entworfen und gestaltet.

Sie haben die Möglichkeit, einen kompletten Lebensstil zu erleben, während Sie in einem der erstklassigen und luxuriösen Orte wohnen, die Einrichtungen und Dienstleistungen auf höchstem Niveau beherbergen. Mit dem besten der Verfügbarkeit, die den Verbrauchern eine neue Art des Lebens mit den Freuden geladen, um mit den besten Dienstleistungen und Einrichtungen zu genießen ist zu Ihren Diensten zur Verfügung.

Sie können die Vorteile der feinsten Resort-Stil Annehmlichkeiten und Einrichtungen, die zusammen eine breite Palette von Optionen für Ihre Unterhaltung, Glück, Entspannung, Spaß und andere Aktivitäten bieten zu nehmen. Nutzen Sie jede Gelegenheit, sich mit Ihren Lieben zu vergnügen, damit Sie den Erfolg und das Glück wirklich genießen können.

Tauchen Sie ein in den unvergleichlichen Luxus, der sich von den Einrichtungen und Annehmlichkeiten bis hin zu den eleganten Designs, den zukunftsweisenden Ideen für einen Lebensstil, den luxuriösen Einrichtungen, der Sicherheit und dem Schutz usw. erstreckt. Dies ist ein Stück vom Himmel für diejenigen, die es vorziehen, Teil des Besten zu sein, was die Entwicklung zu bieten hat. Sichern Sie sich Ihre Einheiten in diesem Projekt und nutzen Sie die attraktiven Zahlungsoptionen.

Projekt-Highlights:

– Wohnungen und Penthäuser mit 2 bis 6 Schlafzimmern

– Erstaunliche Designs und Architektur

– In der Nähe von vielen Sehenswürdigkeiten und Zielen

– Strategisch günstig auf Palm Jumeirah, Dubai gelegen

– Einfache und erschwingliche Zahlungsoptionen

Ellington Ocean House bietet den Bewohnern eine Vielzahl von Freizeitmöglichkeiten und ein erstklassiges Inselziel, das mit seinen Strandbereichen und dem Blick aufs Wasser gefüllt ist. Die fantastische Lage, die mit einer Vielzahl von Annehmlichkeiten sowie Dienstleistungen, die für Sie wichtig sind, macht es zu einem hervorragenden Ort, um in jeder Hinsicht zu genießen.

Wichtigste Annehmlichkeiten:

– Hochmoderne Turnhalle

Einzelhandelsverkaufsstellen

– F&B-Verkaufsstellen

– Restaurants und Cafés

– Boutiquen

– Schwimmbad

– Außen-Sitzbereiche

– Privater Garten

– Kinderspielplatz

– 5-Sterne-Hotels und -Resorts

Die Ellington Ocean House Residences befinden sich auf Palm Jumeirah, Dubai, und bieten den Bewohnern ein ikonisches Inselleben. Sie bieten Zugang zu allen wichtigen Zielen und Sehenswürdigkeiten und bieten eine schnelle Anbindung an Schulen und Hochschulen, Krankenhäuser, die alle in wenigen Minuten zu Fuß erreichbar sind, und sind mit allen wichtigen Annehmlichkeiten ausgestattet.

Sie haben eine einfache und nahtlose Anbindung an den Rest der Stadt, an die beliebtesten Zentren Dubais, an die wichtigsten Ziele, an Wasserflächen, an Strände und an jede Form von Lebensgenuss.

Standort Konnektivität:

– 10 Minuten – Kempinski Hotel & Residences

– 13 Minuten – Burj Al Arab

– 13 Minuten – Jumeirah Zabeel Saray

– 15 Minuten – Dubai Marina

– 30 Minuten – Internationaler Flughafen Dubai

Der Masterplan von Ellington Ocean House zielt darauf ab, einen Lebensstil von Weltklasse mit beliebten Einrichtungen, Annehmlichkeiten, modernen Elementen und einer angenehmen Umgebung zu schaffen. In nur wenigen Minuten können Sie Zeit mit Ihren Lieben verbringen und gleichzeitig Zugang zu üppiger Vegetation und luxuriösen Erlebnissen haben.

Seien Sie Teil dieses erstaunlichen Ortes, an dem Hunderte von Annehmlichkeiten, brillante Dienstleistungen, großartiger Luxus im Design und alles andere, was Sie sich für ein besseres Leben vorstellen können, eingebettet sind, um Ihnen die bestmögliche Erfahrung zu bieten.

Ellington Ocean House bietet geräumige Grundrissoptionen mit 2- bis 6-Schlafzimmer-Wohnungen und Penthäusern, die in einem eleganten Layout und Finish gestaltet sind. Genießen Sie einen hochwertigen Lebensstil, der Ihnen von Ihrem Balkon aus einen atemberaubenden Blick auf die Palme bietet.

