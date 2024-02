Offenbach: Wegner & Partner öffnet die Türen und lädt zur „Deine Nacht der Ausbildung“ ein!

Aktiver Beitrag für die Lehrstellensuche in Offenbach von Wegner & Partner.

Offenbach, 26.02.2024:

Am 01.03.2024 ist es so weit: 65 Berufe, 21 Unternehmen – alles in einer Nacht.

Wegner und Partner öffnet die Türen für die einmalige Gelegenheit, sich ein Bild vom Unternehmen machen zu können. Für Schulabgänger 2024 ist das eine perfekte Gelegenheit sich ausgiebig über die unterschiedlichen Ausbildungsberufe, das jeweilige Unternehmen und mögliche Perspektiven zu informieren. Die IHK Offenbach ist Initiator dieses Projektes und

bietet somit eine perfekte Plattform, um sich für die Zukunft fit zu machen.

Schüler und Eltern sind herzlich willkommen. Wegner & Partner ist seit vielen Jahren erfolgreicher Ausbildungsbetrieb für die Ausbildungsberufe: Kaufleute für Marketingkommunikation (m/w/d), Industriekaufleute (m/w/d), Mediengestalter Digital und Print Fachrichtung: Gestaltung und Technik (m,w,d). „Wir laden herzlich ein und freuen uns über interessierte Schüler, die sich aktiv einen Eindruck verschaffen möchten, über die möglichen Lehrstellen für 2024. Das ist auch eine gute Gelegenheit, persönliche Gespräche zu führen und erste Kontakte zu knüpfen. Und wer nicht

alleine kommen möchte, bringt einfach seine Eltern mit, denn die sind auch herzlich willkommen“, sagt Michael Kehm, Geschäftsführer von Wegner & Partner.

Falls Sie mehr über die Veranstaltung erfahren möchten:

https://www.deine-nacht-der-ausbildung.de/offenbach

Seit über 28 Jahren zählt Wegner & Partner zu einer der renommiertesten Agenturen in

Deutschland – und ist dabei branchenübergreifend für messbare Umsatzerfolge ihrer Kunden

und der Etablierung von Marken tätig. Mit zwei Standorten und über 30 Mitarbeitern agiert die

Agentur schnell, flexibel und effizient. Der Fokus liegt dabei immer auf dem jeweiligen

Business-Ziel und davon abgeleitet werden Marketingdisziplinen und Tools zum Einsatz

gebracht, mit denen die Ziele der Kunden erreicht werden. Als Agentur für Absatzmarketing

ist Wegner & Partner genau darauf spezialisiert: den Absatz zu steigern – aus Liebe zum

Verkaufen, die richtigen Strategien für das Marketing ihrer Kunden zu finden und Marken mit

Herzblut aufzubauen. Zu den Kunden zählen namhafte Konzerne und Unternehmen,

erfolgreiche KMU-Unternehmen und Marken, die noch besser werden wollen. Die Agentur hat

mittlerweile mehrere Töchterunternehmen aus den Bereichen: Pharma, Produktion und Event.

Firmenkontakt

Wegner & Partner GmbH, agentur für absatzmarketing

Michael Kehm

Frankfurter Straße 111b

63067 Offenbach am Main

069 9864530



