Office auf Räder Jobrider / Joyrider Freizeit

La Marca Joyrider – das ideale Fahrzeug für Beruf und Freizeit im Style einer Hotelsuite Autark auf Räder , ein Büro oder Präsentationsraum und Hotelzimmer mit Couch und Bett, Badezimmer , Garage für die Freizeit Bikes oder Garage für Ware und Artikel – das natürlich im Luxusgewand auf dem Fiat Duacato mit 180PS Automatik. Premiere auf dem Caravan Salon Düsseldorf Halle 11 C15 – Büro , Hotel Suite und Freizeit Fahrzeug in einem und das bei 5,99m oder 6,4m

Die La Marca mobility GmbH ist ein führendes Unternehmen in der Reisemobilbranche und bietet eine breite Palette von Reisemobilen und Kastenwagen an. Das Unternehmen ist bekannt für seine hohe Qualität, Sicherheit und Zuverlässigkeit und bietet seinen Kunden und Händlern in Europa eine umfassende Beratung und Betreuung an. La Marca produziert auch eigene Fahrzeuge und ist der Importeur für diverse andere Hersteller,

La Marca mobility GmbH

Karl Schlössl

Justus von Liebig 50

86899 86899 Landsberg

081919634417



http://linktr.ee/la_marca_mobility

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.