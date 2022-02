OfficeStars begleitet den Change Prozess der Arbeitswelt

Nicht nur der bestehende Fachkräftemangel in Deutschland, sondern auch die Corona Pandemie erfordert von der Arbeitswelt eine erhöhte Flexibilität. Für viele Unternehmer, Gewerbetreibende sowie Freiberufler und Arbeitnehmer steht eine ergebnisorientiere Arbeitsweise mit einem professionellen Arbeitsumfeld im Vordergrund. Letztendlich geht es aber für viele Arbeitskräfte um die Vereinbarung von Familie und Beruf und für Unternehmen um die Gewinnung von gut ausgebildeten Arbeitskräften. Dieser Change Prozess in der Arbeitswelt wird von der Firma OfficeStars in Hamburg mit Ihren Angeboten wie der festen und flexiblen Bürovermietung sowie Coworking Spaces aktiv mitbegleitet. Für den Geschäftsführer Ben Kompan steht fest „Wir wollen Unternehmen, Start-ups und Arbeitnehmern die beste Arbeitsatmosphäre mit der größtmöglichen Flexibilität bieten“

Die Konzentration auf individuelle Kundenbedürfnisse ist ein fester Bestandteil bei OfficeStars. Kundenanfragen werden innerhalb kürzester Zeit bearbeitet und Kunden werden langfristig durch die Geschäftsführung betreut. Insbesondere die Vermietung von virtuellen Geschäftsadressen hat sich erfolgreich im Produktportfolio von OfficeStars etabliert. So wird Businesskunden die Möglichkeit gegeben, eine virtuelle Adresse in Hamburg anzumieten und die eigene private Adresse zu schützen.

Um sich von den Wettbewerbern zu unterscheiden, hat Office-Stars früh auf eine intelligente Softwarelösung bei der Telefonanalage gesetzt. Neben dauerhafter oder temporärer Rufweiterleitung, bietet die Erfassung der Historie die Möglichkeit, alle Daten des Anrufers zu verfolgen. Die Annahme und Verwaltung der Anrufe ist besonders für Unternehmen interessant, die ungestört arbeiten wollen und sich zeitgleich eine professionelle telefonische Erreichbarkeit wünschen.

Die Idee für das Unternehmen Office-Stars kamen der Geschäftsführerin Natali Meißner und dem Geschäftsführer Ben Kompan durch den verstärkten Wunsch nach Flexibilität in der Arbeitswelt. „Als die Corona-Pandemie die Menschen ins Homeoffice schickte und Unternehmen ihre Büroflächen verkleinern wollten oder gar loswerden wollten, war die Idee für OfficeStars geboren“ so bringt es Ben Kompan auf den Punkt Natali Meißner ist aufgrund ihrer langjährigen Berufserfahrung im Kundenservice für die Bereiche Kundenbetreuung und Organisation zuständig. Ben Kompan ist als gelernter Steuerfachangestellter für die Bereiche Finanzen und Sales verantwortlich.

Aufgrund des Veränderungsprozesses in der Arbeitswelt und die Zunahme der Digitalisierung blickt das Unternehmen optimistisch in die Zukunft. Für das kommende Geschäftsjahr plant OfficeStars den deutschlandweiten Ausbau von flexiblen Bürolösungen und der Vermietung von virtuellen Geschäftsadressen.

Kontakt:

OfficeStars Businesscenter GmbH

An der Alster 6

20099 Hamburg

Telefon: +49 40 237 24 330

E-Mail: info@office-stars.com

www.office-stars.com



Die OfficeStars Businesscenter GmbH wurde 2020 gegründet und hat Ihren Firmensitz in Hamburg. Zu den Geschäftsbereichen der Firma gehört die Vermietung von virtuellen Geschäftsadressen und Bürolösungen sowie der Büro & Telefonservice für Businesskunden. Die Office-Stars GmbH richtet sich mit Ihrem Angebot an Konzerne, Unternehmen, Starts-ups und Freiberufler. Die Positionen der Geschäftsführung besetzt Frau Natali Meißner und Herr Ben Kompan.

