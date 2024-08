Officetage 2024 – Assistenzkongress der Wbildung Akademie in München

Weiterbildung & Networking für Office Professionals: Am 09.-11. Oktober 2024 finden die Officetage der Wbildung Akademie GmbH mitten in München statt.

Bei den Officetagen handelt es sich um einen dreitägigen Assistenzkongress, der von der Wbildung Akademie GmbH am 09.-11. Oktober 2024 in München angeboten wird.

Der Kongress richtet sich mit insgesamt 21 Workshops speziell an Assistentinnen, Assistenten, Office Managerinnen, Office Manager, Sekretärinnen, Sekretäre, Sachbearbeiterinnen, Sachbearbeiter sowie an alle Office Professionals und solche, die es werden möchten.

Weiterbildungsverantwortliche, die den Weiterbildungsanbieter und/oder dessen Angebot und die Referent*innen vor Ort persönlich kennenlernen möchten, werden ebenfalls angesprochen.

Ursprünglich umfasste die Agenda 15 unterschiedliche Workshops. Auf Grund der großen Nachfrage hat der Veranstalter sechs zusätzliche Workshops in das Programm aufgenommen. Ein Großteil der Workshops ist aktuell noch buchbar, teilweise sind jedoch nur noch wenige Plätze frei.

Weiterbildung & Networking mitten in München

An drei Tagen, die einzeln oder zum vergünstigten Gesamtpreis gebucht werden können, haben die Teilnehmer*innen die Möglichkeit, maximal sieben Workshops zu besuchen.

Der Kongress beginnt in der Woche nach dem Oktoberfest, am Mittwoch, den 09.10.2024 um 14.00 Uhr; zur Wahl stehen an diesem Tag vier halbtägige Workshops. Am Abend findet ein gemeinsames Get-together aller Kongressteilnehmer*innen statt.

Am Donnerstag besteht die Möglichkeit, einen ganztägigen Workshop zu besuchen. Alternativ stehen sechs halbtägige Workshops zur Wahl, von denen zwei besucht werden können.

Der Freitag bietet mit insgesamt neun unterschiedlichen Mini-Workshops eine große Auswahl an diversen Themen rund um das moderne Office Management. Alternativ kann ein eintägiger Workshop besucht werden.

Bei den Officetagen bietet der Veranstalter somit drei unterschiedliche Formate an: Mini-Workshops, halbtägige sowie ganztägige Workshops. Darüber hinaus wird ein Rahmenprogramm angeboten, das im Preis inkludiert ist. Sowohl am Mittwoch als auch am Donnerstag verbringt die gesamte Gruppe den Abend gemeinsam, inklusive Abendessen an beiden Tagen. Dadurch eignet sich der Kongress, um berufliche Netzwerke aufzubauen und zu verstärken.

Mittwoch, 09.10.2024

Nach der Begrüßung sowie dem Ausgeben der Unterlagen finden vier dreistündige Workshops statt, von denen jede*r Teilnehmer*in einen besuchen kann. Die Auswahl findet bei Anmeldung zum Kongress statt.

14.00 Uhr – 17.00 Uhr

Workshop 1) Lotusblüteneffekt: Entdecken Sie Ihre innere Stärke

Referentin: Alexandra Gebhardt

Die Blätter der Lotusblume lassen Schädliches einfach abperlen und sind damit ein inspirierendes Vorbild. – In diesem Workshop erfahren Sie, wie Sie eine mentale Schutzschicht aufbauen, die langfristig einen vergleichbaren Effekt hat: Sie erfahren, wie Sie gesund und leistungsfähig bleiben.

Workshop 2) Agiles Informationsmanagement

Referentin: Claudia Behrens-Schneider

In diesem Workshop werden Fähigkeiten und Tools vermittelt, um in der modernen Informationsgesellschaft souverän handeln zu können. Sie lernen, Informationen gezielt zu finden und effektiv weiterzuleiten, innovative Fragen zu stellen und effizient zu kommunizieren.

Workshop 3) Konflikte im Büro: Was wirklich wichtig ist

Ihr Referent: Paul Emtsev

In diesem Workshop beschäftigen Sie sich mit den Ursachen, Dynamiken & Lösungen für Konflikte am Arbeitsplatz. Sie erfahren, was für Sie als Assistenz funktioniert, was nicht, und warum.

Workshop 19) Lotusblüteneffekt: Entdecken Sie Ihre innere Stärke

Referentin: Heike Holz

Inhalte entsprechen denen von Workshop 1

17.00 Uhr: Gemeinsame Abendveranstaltung inklusive Abendessen

Nach einem gemeinsamen Umtrunk im Hotel gehen die Teilnehmer*innen zu Fuß zum Hofbräuhaus, um dort gemeinsam zu Abend zu essen.

Auf dem Weg dorthin sind einige Highlights der Münchner Innenstadt zu sehen: Der Karlsplatz, St. Michael, die Frauenkirche und der Marienplatz. Beim neuen Rathaus sind die Teilnehmer*innen eingeladen eine Turmauffahrt zu machen, um einen Teil Münchens von oben zu besichtigen.

Donnerstag, 10.10.2024

Die Teilnehmenden starten um 09.00 Uhr alle gemeinsam mit einem aktivierenden Workshop in den Tag, der von einem Künstler von Drum Olé gestaltet wird.

10.00 Uhr – 17.00 Uhr

Workshop 4) Digitale Tools für die Assistenz: So arbeiten Sie effizienter (ganztägig)

Referentin: Enisa Romanic

Zusammenhänge verstehen und vernetzt arbeiten; aus der Praxis: MS Teams best of; Zusammenarbeit mit Teams, SharePoint & OneDrive; Effiziente Postverarbeitung für Sie und Ihren Chef, Best of Microsoft Outlook; Eigene und gemeinsame To-Do-Listen; Bonus: KI im Office

ALTERNATIV zu Workshop 4 können zwei halbtägige Workshops gewählt werden:

10.00 Uhr – 13.00 Uhr

Workshop 5) Ihr persönliches Ikigai: Erfüllung im beruflichen Alltag

Referentin: Alexandra Gebhardt

„Ikigai“, das japanische Konzept für Lebenssinn und Erfüllung, eröffnet spannende Perspektiven und diverse Möglichkeiten zur Selbstreflexion.

Dieser Workshop bietet Gelegenheit, das persönliche Ikigai zu erkunden und zu verstehen, wie es dabei helfen kann, ein erfüllteres, glücklicheres und selbstbewussteres Leben zu führen.

Workshop 6) Führen und führen lassen

Referent: Paul Emtsev

Viele von uns übernehmen regelmäßig Führungsaufgaben, entweder direkt oder im Namen der Vorgesetzten. Führungskompetenz wird händeringend gesucht – auf allen Ebenen.

Anhand von verschiedenen kleinen Experimenten und Rollenspielen finden Sie mehr über sich selbst, Ihre Wirkung auf andere und Ihren persönlichen Führungsstil heraus.



Workshop 20) Starker Auftritt: So überzeugen Sie von sich und Ihren Worten

Referentin: Dr. Sabine-Sofie Weidekind

Viele Frauen glauben, dass einzig und allein die Qualität ihrer Arbeit über ihren beruflichen Erfolg entscheidet. Dies setzt allerdings voraus, dass ihre Leistungen von anderen wahrgenommen werden. In vielen Unternehmen muss man daher die (unternehmensinternen) „Spielregeln“ kennen, um erfolgreich zu sein. In diesem Workshop lernen Sie, souverän aufzutreten: Sie müssen nicht immer das letzte Wort haben, jedoch souverän zu dem stehen, was Sie wollen.



14.00 Uhr – 17.00 Uhr

Workshop 7) RAUS aus der Überlastungsfalle, REIN in die eigenen Kraftquellen

Referentin: Alexandra Gebhardt

In einer Welt, die ständig in Bewegung ist, wird innere Ruhe zu einer begehrten Superkraft.

In diesem interaktiven Workshop bieten wir Ihnen die Gelegenheit, praktische Werkzeuge und Techniken zu erlernen, die nicht nur dabei helfen, den Alltagsstress abzubauen, sondern auch Ihre Produktivität und Zufriedenheit am Arbeitsplatz zu steigern.

Workshop 8) Achtsamkeit: Mehr Souveränität durch innere Präsenz

Referent: Paul Emtsev

Multitasking ist in aller Munde und wird speziell in der Assistenz oftmals als „normal“ vorausgesetzt. Was jedoch nach außen effizient scheint, schadet der inneren Ruhe und Ausgeglichenheit – und somit letztlich auch unserer Arbeitsleistung.

In diesem Workshop lernen Sie Ansätze für einen besseren Umgang mit sich selbst und stressigen Situationen kennen. Gemeinsam probieren wir verschiedene Methoden aus, die Ihnen helfen, auch in herausfordernden Situationen Ihre innere Ruhe zu finden und zu bewahren.

Workshop 21) Ihr Weg zu mehr Widerstandskraft im hektischen Büro-Alltag

Referentin: Dr. Sabine-Sofie Weidekind

In diesem Workshop lernen Sie Ansätze für einen besseren Umgang mit sich selbst und stressigen Situationen kennen. Gemeinsam probieren wir verschiedene Methoden aus, die Ihnen helfen, auch in herausfordernden Situationen Ihre innere Ruhe zu finden und zu bewahren.

18.00 Uhr – 23.00 Uhr

Gemeinsame Abendveranstaltung, inklusive Abendessen.

Die Teilnehmenden verbringen den Abend im Sinne des aktiven Netzwerkens miteinander, das Abendessen ist an diesem Tag im Preis inbegriffen: In einem Oldtimer Bus macht die Gruppe gemeinsam eine geführte Tour zu den Sehenswürdigkeiten rund um München.

Nach dieser Stadtführung kehren die Teilnehmer*innen um 20.00 Uhr in das Wirtshaus „Zum Straubinger“ ein. Dort wird ein Vier-Gänge-Menü serviert und die Teilnehmenden haben ausreichend Zeit, sich auszutauschen und gegenseitig kennenzulernen.

Freitag, 11.10.2024

09.00 Uhr – 16.00 Uhr

Workshop 9) Mentaltechniken & Coaching Tools zur High Performance (ganztägig)

Referentin: Marit Zenk

Mentaltraining ist keine Zauberei. Vielmehr geht es hierbei um die Bündelung Ihrer Kräfte, die Ausrichtung Ihres Mindsets sowie um Ihre Motivation. – Erfahren Sie in diesem praxisnahen Workshop, wie es gelingt, über sich hinaus zu wachsen.

ALTERNATIV zu Workshop 9 können drei Mini-Workshops gewählt werden:

09.00 Uhr – 10.30 Uhr

Workshop 10) Erfolgsfaktor LinkedIn: Erste Schritte zum digitalen Profil

Referentin: Diana Brandl

Die Sichtbarkeit von Assistenzen in den Sozialen Medien wird immer bedeutsamer. Viele Unternehmen setzen heute auf Corporate Influencer für den Bereich Social Media, die dem Unternehmen in der Öffentlichkeit ein Gesicht geben. So vermitteln sie authentisch und glaubwürdig die Werte und Botschaften des Unternehmens. – Eine echte Chance für die Assistenz!

In diesem Workshop erfahren Sie, wie Sie sich selbst und Ihren Arbeitgeber erfolgreich in den Sozialen Medien positionieren und die Unternehmensmarke optimal profitiert.

Workshop 11 – Charismatische Körpersprache

Referent: Manuel Feneberg

Wie wir von anderen wahrgenommen werden, entscheidet darüber, wie wir ankommen. Wenn wir die Wirkung unserer Körpersprache kennen, können wir bewusst an einer charismatischen Ausstrahlung arbeiten. Ziel ist es, Instrumente wie Körperhaltung, Mimik und Gestik mit Hilfe von charismatischen Prinzipien gezielt einzusetzen. Werden Sie sich Ihres Potenzials bewusst! Lernen Sie Charisma und Authentizität auszustrahlen, um einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen.

Workshop 16 – Die Zukunft des Büros: Künstliche Intelligenz (KI) – Tools für die Assistenz

Referentin: Enisa Romanic

In einer sich rasant entwickelnden digitalen Welt gewinnt Künstliche Intelligenz (KI) zunehmend an Bedeutung. Insbesondere im Büroalltag eröffnet KI völlig neue Möglichkeiten, die Effizienz und Produktivität von Assistenz- und Verwaltungstätigkeiten zu steigern.

Dieser Workshop bietet Ihnen die Gelegenheit, tief in die Welt der KI-gestützten Assistenzsysteme einzutauchen.

11:00 bis 13:00 Uhr

Workshop 12) Future Work – Future Skills

Referentin: Diana Brandl

Was sind Schlüsselkompetenzen für Ihre Zukunft? Welche Rolle spielen Future Skills im Rahmen der New Work Bewegung, der künstlichen Intelligenz (KI) und der Digitalisierung?

All das erfahren Sie in diesem interaktiven Workshop. Darüber hinaus lernen Sie kreative Methoden rund ums Storytelling kennen, um in „Ihre Marke“ zu investieren und das Personal Branding anzukurbeln.

Workshop 13) Die eigenen Stärken stärken

Referent: Manuel Feneberg

In einer Welt voller Bewegung und stetig neuen Anforderungen ist es von unschätzbarem Wert zu wissen, was uns ausmacht und wie wir diese Qualitäten gezielt nutzen können. Egal in welchem Lebensbereich – Ihre Stärken sind der Schlüssel zu Ihrem persönlichen Erfolg und Ihrer Zufriedenheit.

Workshop 17 – Künstliche Intelligenz im Office 365

Referentin: Enisa Romanic

Dieser Workshop bietet eine umfassende Einführung in die Verwendung von KI in Office 365 und zeigt, wie sie die Produktivität und Effizienz verbessern kann.

Wir werden die verschiedenen Funktionen & Möglichkeiten erkunden, die durch die Integration von KI in Office Anwendungen ermöglicht werden.



14:00 bis 16:00 Uhr

Workshop 14) Chief of Staff: Karriere- und Zukunftschancen in der Assistenz

Referentin: Diana Brandl

Gehört die moderne Assistenz in das mittlere Management? Ein klares JA, wenn Sie strategische Business Partner*in werden und potentiell in Rollen wie den Chief of Staff wachsen möchten. Um die Vorteile der neuen Art von Assistenz nutzen zu können, müssen sowohl die Unternehmen als auch die Assistenzen selbst verstehen, dass die Rolle neugestaltet werden kann.

Und dafür ist aktuell die beste Zeit, denn die schnelle Digitalisierung bringt genau den richtigen Katalysator-Effekt.

Dieser Online-Workshop richtet sich an Assistenzen, die ihre Fähigkeiten anpassen, Upskilling betreiben und neue Wirkungsfelder für sich erkennen möchten.

Workshop 15 – Vertrauen aufbauen in der Kommunikation

Referent: Manuel Feneberg

Sie möchten aktiv daran arbeiten, mit den unterschiedlichsten Gesprächspartner*innen „auf Augenhöhe“ zu kommunizieren? – Lernen Sie in diesem Workshop, wie Sie durch den bewussten Einsatz von Körpersprache, Stimme und Sprache, Vertrauen auf Augenhöhe etablieren.

Erforschen Sie die Welt der effektiven Kommunikation und gewinnen Sie die Werkzeuge, um Vertrauen in Ihren Beziehungen und Ihrem beruflichen Leben zu stärken.

Workshop 18) Effizientes Aufgabenmanagement in der digitalen Ära: Tools & Techniken

Referentin: Enisa Romanic

In einer Zeit, in der wir von Informationen überflutet werden und ständig mit zahlreichen Aufgaben jonglieren müssen, ist effizientes Aufgabenmanagement von entscheidender Bedeutung. Dieser Workshop wendet sich an alle, die die Grundlagen des digitalen Aufgabenmanagements verstehen und anwenden möchten.

Sie erhalten eine Auswahl an Tools und Techniken, um Aufgaben effizient zu verwalten und den Arbeitsfluss zu optimieren.

Die Zahl der Teilnehmenden pro Workshop ist begrenzt. So besteht für alle Teilnehmer*innen die Möglichkeit, sich aktiv einzubringen, Fragen aus dem eigenen beruflichen Alltag zu stellen und sich interaktiv an den Workshops zu beteiligen.

Durch die breite Themenauswahl bei den Workshops werden gleichermaßen Neu- und Quereinsteiger*innen im Beruf der Assistenz sowie erfahrene Office Manager*innen angesprochen. Die Themen werden von den Referent*innen effizient vermittelt und an den aktuellen Anforderungen der modernen Arbeitswelt ausgerichtet.

Neben praxisnahen Referent*innen, aktuellem Wissensinput rund um das agile, moderne Office-Management und individueller Weiterentwicklung erwarten die Teilnehmenden ein professioneller Service im Veranstaltungshotel sowie ein vielseitiges gemeinsames Rahmenprogramm.

Die Veranstaltung findet im NH Collection München Bavaria statt. Neben modern ausgestatteten Tagungsräumen bietet das Hotel einen exzellenten Service und für jeden Geschmack das richtige Essen. In ihrer Freizeit können die Teilnehmer*innen des Assistenzkongresses die Münchner Innenstadt erkunden, das Hotel ist zentral und direkt angrenzend zum Bahnhof gelegen.

Alle Informationen zur Veranstaltung sowie die Inhalte der einzelnen Workshops sind auf der Website des Veranstalters vollumfänglich dargestellt.

Aktuell ist ein Großteil der Workshops bei den Officetagen 2024 in München noch buchbar.

Im November finden darüber hinaus die Herbst Assistenztage 2024 der Wbildung Akademie in Wiesbaden statt. Bei diesem Kongress sind die folgenden drei Workshops aktuell noch buchbar:

Nachhaltigkeit in der Assistenz 4.0 (ganztägig am 27.11.2024)

Mehr Gelassenheit dank SISU (halbtägig am 29.11.2024)

Stärken nutzen & Flow erleben (halbtägig am 29.11.2024)

Assistenzkongresse 2025

Im Jahr 2025 bietet die Wbildung Akademie GmbH erstmals vier Assistenzkongresse an. Neben den bereits etablierten Assistenzkonferenzen „Assistenztage“, „Officetage“ und „Herbst Assistenztage“ werden im nächsten Jahr erstmals die „Winter Assistenztage“ angeboten, die am 22.-24.01.2025 in Wiesbaden stattfinden und bereits jetzt zu buchen sind.

Allen Assistenzkongressen ist gemein, dass zahlreiche unterschiedliche Workshops angeboten werden, aus denen sich jede*r Teilnehmer*in ein ganz individuelles Weiterbildungsprogramm zusammenstellen kann. Die Wbildung Akademie GmbH bietet den Teilnehmenden darüber hinaus bei allen Assistenzkongressen:

Topaktuelles Wissen – aus der Praxis, für die Praxis

Kleine Workshop-Gruppen

Große Themenvielfalt, unterschiedliche Workshop-Längen

Individuelle Wahlmöglichkeit

Flexibilität: Die Tage sind einzeln buchbar

Networking-Event mit attraktivem Rahmenprogramm

Angenehme Atmosphäre, besten Service & gute Verpflegung.

Um den unterschiedlichen Ansprüchen der Teilnehmenden gerecht zu werden, finden die Kongresse nicht nur an unterschiedlichen Orten statt, sondern unterscheiden sich zum Teil auch bei den Workshop-Formaten. So werden bei den Winter Assistenztagen, bei den Officetagen und bei den Herbst Assistenztagen z.Bsp. ganztägige Workshops angeboten.

Winter Assistenztage 2025: 18 unterschiedliche Workshops werden am 22.-24.01.2025 in Wiesbaden angeboten; aktuell sind alle Themen buchbar.

Assistenztage 2025: 28 unterschiedliche Workshops werden am 07.-09.05.2025 in Mannheim angeboten, das Programm wird in Kürze veröffentlicht.

Officetage 2025: 24 unterschiedliche Workshops werden am 25.-27.06.2025 in Büsum angeboten, das Programm ist in Arbeit.

Herbst Assistenztage 2025: 24 unterschiedliche Workshops werden am 26.-28.11.2025 in Wiesbaden angeboten, das Programm ist in Arbeit.

Von dem Besuch eines Assistenzkongresses profitiert oftmals nicht nur die teilnehmende Person, sondern das gesamte Team. So sprechen beispielsweise die folgenden Punkte für den Besuch der Weiterbildung:

Praxisorientierte Workshops: Keine pure Theorie, sondern alltagsnahe Themen, vermittelt mit zahlreichen Übungen und Tipps aus der Praxis. So kann das neue Wissen nach der Weiterbildung sofort im Arbeitsalltag umgesetzt werden

Return on Investment: Die Investition in Weiterbildung zahlt sich langfristig für Unternehmen aus, da die Office Professionals neue Tools und Techniken im Office Management kennenlernen, die die Arbeit im Unternehmen effizienter machen und somit die Produktivität steigern.

Networking: Die Teilnehmenden knüpfen Kontakte mit anderen Office Managerinnen, Assistenzen und Sekretär*innen aus den unterschiedlichsten Branchen. So wird das berufliche Netzwerk innerhalb kürzester Zeit um ein Vielfaches erweitert, wovon die Teilnehmenden auch lange nach der Weiterbildung profitieren.

Karriereboost: Weiterbildung hilft entscheidend dabei, sich weiterzuentwickeln und neue Aufgaben zu übernehmen. Die Assistenzkongresse informieren über die neuesten Trends, Tools und Programme im Office Management, die helfen, den Arbeitsalltag effizienter und erfolgreicher zu gestalten.

Motivation: Durch aktuelles Fachwissen, neue Kontakte und eine lebendige, energiegeladene Atmosphäre gehen die Teilnehmenden mit neuer intrinsischer Motivation zurück in den Berufsalltag. Davon profitieren nicht nur die Teilnehmenden, sondern das gesamte Team.

Persönliche Weiterentwicklung: Jeder Assistenzkongress bietet neben fachlichen Themen auch Workshops zur Persönlichkeitsentwicklung, zu Achtsamkeit, Resilienz und besserer Gesundheit im Alltag an. Das stärkt das Selbstbewusstsein, fördert das Wohlbefinden und sorgt so dafür, langfristig gesund und leistungsfähig zu bleiben.

Aktuelle Trends und Entwicklungen: Das Berufsbild der Assistenz wandelt sich stetig. Bei den Kongressen erfahren die Teilnehmenden, welche neuen Herausforderungen und Chancen sich in diesem spannenden Arbeitsfeld ergeben.

Rundum-Sorglos-Paket: Die Weiterbildung ist von der Wbildung Akademie sorgsam geplant und organisiert, damit sich die Teilnehmenden voll und ganz auf ihre Weiterbildung, ihr berufliches Vorankommen und ihre persönliche Weiterentwicklung konzentrieren können. Nicht nur das Personal der Veranstaltungshotels kümmert sich um das Wohl der Teilnehmer*innen, auch das Team der Wbildung Akademie GmbH ist vor Ort und steht für Fragen und Wünsche zur Verfügung.

Für Fragen rund um berufliche Weiterbildung steht das gesamte Team der Wbildung Akademie GmbH selbstverständlich jederzeit zur Verfügung.

Die Wbildung Akademie GmbH besteht aus einem jungen, engagierten Team, das für die Weiterbildung „brennt“ und sich persönlich dafür einsetzt, die Weiterbildungswünsche seiner Kund/innen zu realisieren.

Beruflich begeistern wir uns für qualitativ hochwertige Weiterbildung – praxisnah, lebendig und nachhaltig. Persönlich liegt uns der Umweltschutz sehr am Herzen, weshalb wir allen unseren Kund/innen einen bewussten und sorgsamen Umgang mit unser aller wichtigster Ressourcen ermöglichen: Neben dem ressourcenschonenden Umgang in der Organisation und Abwicklung der durch die ASB Akademie angebotenen Seminare, setzen wir uns für den ökologischen Erhalt unseres Lebensraums ein: Für jede/n Teilnehmer/in unserer Seminare wird ein Baum in dafür vorgesehene Landschaftsabschnitte gepflanzt.

So tragen unsere Kund/innen gemeinsam mit uns dazu bei, Lebensräume für bestehende und kommende Generationen zu erschaffen und zu erhalten. Dadurch profitieren nicht nur unsere Teilnehmer/innen vom „lebenslangen Lernen“, sondern auch alle anderen!

Die Wbildung Akademie bietet sowohl offene Seminare (Präsenz & online) als auch INHOUSE-Schulungen (Präsenz & online) zu den folgenden Themenbereichen an: Assistenz/ Sekretariat, betriebliche Altersversorgung (bAV), Business Development Management (BDM), Führung & Management, Kommunikation, Projektmanagement, Rechnungswesen, Finanzen, Steuern & Softskills.

Darüber hinaus bietet sie zertifizierte Lehrgänge, Assistenzkongresse, individuelle Qualifizierungskonzepte & blended learning Programme an. Speziell für Trainer/innen bietet die Wbildung Akademie GmbH eine „all inclusive“-Dienstleistung rund um das Seminar an.

Kontakt

Wbildung Akademie GmbH

Kathrin Tremmel

Niedernhäuser Mühle 8

64405 Fischbachtal



https://wbildung.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.