Officium übernimmt CalMess GmbH Wärmemeßdienst aus Neuenhagen bei Berlin

Zuwachs bei der Officium GmbH, Partner für Mess- und Energiedienstleistungen für die Wohnungswirtschaft: Zum 22. Juni 2023 hat die Portfoliogesellschaft die CalMess GmbH Wärmemeßdienst aus dem brandenburgischen Neuenhagen bei Berlin übernommen. Mittlerweile vereint die Officium 12 selbstständig tätige Messdienstleister unter ihrem Dach.

Die CalMess GmbH Wärmemeßdienst ist Spezialist für den Vertrieb, die Ablesung und Abrechnung von Wasser- und Wärmemessgeräten in der Region Berlin/Brandenburg, vor allem im Bereich privater Vermieter und in der mittelständischen Wohnungswirtschaft. CalMess betreut mehr als 350.000 installierte Geräte in über 44.000 Nutzeinheiten. Dazu kommen ein Vertriebsbüro in Sachsen-Anhalt sowie weitere Partner in Dessau, Magdeburg und Rathenow. Die 1991 von Jörg Brätsch, Frank Giebelmann und Jens Siemoneit gegründete Gesellschaft zeichnet sich vor allem durch eine hohe Qualität in Verbindung mit digitaler Arbeitsweise aus: z. B. in Form von fernauslesbaren OMS-fähigen Geräten und modernster Datenverarbeitungstechnik.

CalMess-Geschäftsführer Jörg Brätsch über das neue Potenzial: „Officium erlaubt uns ein neues Level an Optimierungsmöglichkeiten. So können wir dank der neuen Gruppenzugehörigkeit von wertvollen Synergieeffekten profitieren und unseren Kunden ein breiteres und noch professioneller aufgestelltes Portfolio an Produkten und Dienstleistungen anbieten. Gerade die digitalen Aspekte sind dabei hoch interessant.“

Stephan Kiermeyer, Geschäftsführer von Officium: „Mit der CalMess erhöhen wir unsere Präsenz in der Region Berlin/Brandenburg, in der wir bereits mit einem Unternehmen, der Systeme & Service Abrechnungsgesellschaft mbH, vertreten sind. Damit können wir unser Betreuungsnetz in den Regionen Berlin und Brandenburg noch weiter verbessern und das besonders hohe Qualitätslevel halten. Wir sind auf unser Wachstum mit fünf integrierten, aber selbstständig tätigen Unternehmen innerhalb eines Jahres sehr stolz, weil es für uns völlig neue Perspektiven im Bereich der Mess- und Energiedienstleistungen eröffnet.“

Stefano Brugnolo, Partner bei der Arcus Infrastructure Partners LLP, zu der Officium gehört: „Unser Ziel ist es, mit Officium Mess- und Energiedienstleistungen neu zu denken. Dazu gehören u. a. eine nachhaltige Digitalisierungsstrategie und eine weitere Professionalisierung. Wir wollen allen Kunden größtmöglichen Komfort in diesem Segment anbieten.“

Über den Verkaufspreis der CalMess wurde Stillschweigen vereinbart.

Die Officium GmbH ist einer der führenden, unabhängigen Mess- und Energiedienstleister für die verbrauchsabhängige Erfassung und Abrechnung von Wasser und Wärme für die Wohnungswirtschaft. Die Portfoliogesellschaft ist vor allem in Berlin, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen (beispielsweise Düsseldorf und Duisburg), Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt (Dessau-Roßlau) und Sachsen (Dresden und Chemnitz), Thüringen sowie Bayern (Ober- und Unterfranken sowie München) präsent. Kunden sind in erster Linie kleine und mittelgroße Hausverwaltungen und private Vermieter. Mittlerweile werden mehr als eine Million Messeinheiten versorgt. Als Dachgesellschaft führt Officium 12 Messdienstleister (Stand 06/2023). Weitere Informationen: www.officium.gmbh

