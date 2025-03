Oh Schreck der Koffer ist weg! – Verbraucherinformation der ERGO Reiseversicherung

Diese Schritte helfen bei Ersatz und Entschädigung

Für viele beginnt der Urlaub bereits am Flughafen – sie können es gar nicht erwarten, endlich in den Flieger zu steigen. Taucht am Zielort dann der Koffer nicht auf, ist die Urlaubsstimmung schnell dahin. Was zu tun ist, wenn der Koffer am Flughafen verloren geht, und welche Rechte Reisende haben, erklärt Bettina Konzack, Reiseexpertin der ERGO Reiseversicherung. Sie hat außerdem Tipps, wie sich ein Verlust vermeiden lässt.

Koffer weg – was nun?

Die letzten Gepäckstücke drehen einsam ihre letzten Runden auf dem Band am Flughafen, doch der eigene Koffer ist weit und breit nicht in Sicht? „Vermissen Reisende ihr Gepäck am Urlaubsort, sollten sie umgehend den Lost & Found-Schalter der Airline oder des Flughafens aufsuchen und dort eine Verlustanzeige aufgeben“, so Bettina Konzack, Reiseexpertin der ERGO Reiseversicherung. „Dort erhalten Betroffene eine sogenannte Property Irregularity Report (PIR)-Nummer ausgestellt, mit der sie den Suchstatus des Koffers einsehen und später Ersatzansprüche geltend machen können.“ Bei Pauschalreisen empfiehlt Konzack, den Kofferverlust zusätzlich dem Reiseveranstalter zu melden. Übrigens: Erst wenn das Gepäck nach 21 Tagen nicht auftaucht, gilt es offiziell als verloren.

Das steht Reisenden zu

Erreicht der Koffer verspätet oder gar nicht sein Ziel, steht Reisenden eine Entschädigung zu. Das heißt: Sie dürfen sich vor Ort mit Ersatzkleidung, Hygieneartikeln und anderen notwendigen Dingen eindecken. Für die Kostenerstattung ist es wichtig, die Ausgaben gut zu dokumentieren und mit Quittungen zu belegen. „Betroffene sollten es hierbei allerdings nicht übertreiben, sondern nur das Nötigste kaufen, was sie für ein bis zwei Tage brauchen“, rät die Reiseexpertin von ERGO. Viele Fluggesellschaften bieten zudem Notfall-Kits an. „Taucht der Koffer noch während des Aufenthalts auf und müssen Urlauber diesen selbst vom Flughafen abholen, ist die Airline ebenfalls verpflichtet, die Fahrtkosten zu übernehmen“, ergänzt Konzack.

Wenn der Koffer nicht mehr auftaucht

Ist das Gepäck auch nach drei Wochen nicht auffindbar, können Betroffene online eine offizielle Entschädigungsforderung bei der Airline stellen. „Diese muss für den Kofferverlust mit einem Höchstbetrag von 1.500 Euro haften“, so die ERGO Reiseexpertin. „Für die Verlustmeldung sollten Urlauber eine Liste des Kofferinhalts inklusive des Werts erstellen. Wer noch Belege von Artikeln oder Fotos hat, kann diese ebenfalls beifügen.“ Die Höhe der Entschädigung richtet sich nach dem Zeitwert der Gegenstände.

Gepäckverlusten vorbeugen

Damit es gar nicht erst soweit kommt, gibt es einige Tipps, mit denen Urlauber die Wahrscheinlichkeit eines Gepäckverlusts reduzieren oder sich zumindest gut darauf vorbereiten können. Auffällige Anhänger oder bunte Gurte machen den Koffer leichter erkennbar, so lassen sich Verwechslungen am Gepäckband vermeiden. Konzack empfiehlt zudem, einige Kleidungsstücke sowie Hygieneartikel im Handgepäck mitzunehmen. „Hier sollten Reisende auch Dokumente, elektronische Geräte und Medikamente befördern“, so die ERGO Reiseexpertin. Doch nicht alle Arzneien dürfen ins Handgepäck. Konzack rät daher, sich vorab über die geltenden Regelungen zu informieren. Wer jederzeit prüfen möchte, wo der Koffer gerade ist, kann das Gepäck außerdem mit einem GPS-Tracker ausstatten.

