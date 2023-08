Oktoberfest – die perfekte Dekoration

Set mit über 100 Teilen

Sind Sie bereit, den Geist des Oktoberfestes in Ihr Haus oder auf Ihre Veranstaltung zu bringen? Dann ist das bayerische Wiesn-Deko-Set genau das Richtige für Sie – das ultimative Oktoberfest-Deko-Paket, das Sie direkt ins Herz von Bayern versetzt.

Das bayerische Wiesn-Deko-Set besteht aus über 100 Teilen, die sorgfältig ausgewählt wurden, um die perfekte Oktoberfest-Atmosphäre zu schaffen. Mit einer wunderschönen Kombination aus Blau und Weiß, den traditionellen bayerischen Farben, verwandelt dieses Set jeden Raum in ein lebendiges und festliches Oktoberfest.

Einer der Höhepunkte dieses Deko-Sets ist das Ballonsortiment. Mit einer Vielzahl von blauen und weißen Ballons können Sie ganz einfach auffällige Ballonbögen kreieren oder sie einfach im Raum verstreuen, um einen Farbakzent zu setzen. Luftballons bringen immer Freude und Spaß zu jedem Anlass, und das Oktoberfest ist da keine Ausnahme.

Um Ihrer Oktoberfest-Dekoration einen Hauch von Authentizität zu verleihen, ist die im Set enthaltene Wimpelkette ein absolutes Must-have. Hängen Sie sie quer durch den Raum oder über einen Tisch, um einen festlichen und traditionellen Look zu kreieren. Das bayerische Wiesn-Deko-Set enthält außerdem Banner mit Oktoberfest-Motiven, die Ihrer Dekoration zusätzlichen Charme verleihen.

Kein Oktoberfest ist komplett ohne Erinnerungsfotos. Deshalb enthält dieses Set Fotorequisiten, die Ihre Bilder unvergesslich machen. Von traditionellen deutschen Hüten bis hin zu brezelförmigen Requisiten werden diese Accessoires für Lacher sorgen und bleibende Erinnerungen für Sie und Ihre Gäste schaffen.

Um Ihrer Dekoration ein besonderes Flair zu verleihen, ist im Set Streukonfetti in Blau und Weiß enthalten. Streuen Sie es auf die Tische oder verwenden Sie es in Partyeinladungen, um die Oktoberfeststimmung zu verbreiten, wo immer Sie hingehen.

Egal, ob Sie ein kleines Fest oder eine größere Veranstaltung ausrichten, das bayerische Wiesn-Deko-Set hat alles, was Sie brauchen, um eine authentische und festliche Oktoberfest-Atmosphäre zu schaffen. Die sorgfältig ausgewählten Teile dieses Sets ersparen Ihnen Zeit und Mühe bei der Planung und geben Ihnen die Gewissheit, dass Sie sich um Ihre Dekoration gekümmert haben.

Produktmerkmale:

– XXL-Banner: Hängen Sie das 1x XXL-Banner (140×80 cm) auf, um sofort einen Blickfang auf Ihrer Party zu schaffen. Die leuchtenden Farben und das traditionell bayerische Design sorgen für eine ausgelassene Feierstimmung.

– Wimpelkette: Die 1x Wimpelkette mit einer Länge von 300 cm verleiht Ihrer Dekoration einen verspielten Touch. Hängen Sie sie quer über Ihren Partyraum und verleihen Sie ihm einen festlichen Touch.

– Luftballons: Das Set enthält 50 Luftballons in verschiedenen Farben. Blasen Sie sie auf und verteilen Sie sie in Ihrem Partybereich für eine bunte und lebendige Atmosphäre.

– Foto-Requisiten: Halten Sie unvergessliche Momente mit den mitgelieferten Fotorequisiten in verschiedenen Formen fest. Von traditionellen bayerischen Hüten bis hin zu Brezeln und Bierkrügen – diese Requisiten bringen einen Hauch von Spaß auf Ihre Fotos.

– Konfetti streuen: Streuen Sie das 30 g schwere Streukonfetti in Weiß und Blau, um Ihre Tische und Oberflächen zu dekorieren. Die Farben stellen die bayerische Flagge dar und passen perfekt zum Rest Ihres Oktoberfest-Mottos.

Das bayerische Wiesn-Deko-Set ist die perfekte Ergänzung für Ihr Oktoberfest. Mit über 100 Teilen enthält dieses Set alles, was Sie brauchen, um eine festliche und authentische Atmosphäre zu schaffen.

Mit dem Dekorationsset Bayerische Wiesn können Sie das Oktoberfest stilvoll feiern. Egal, ob Sie ein kleines Fest oder eine große Party veranstalten, dieses Set bietet alles, was Sie brauchen, um Ihren Raum in ein festliches bayerisches Paradies zu verwandeln.

Also, machen Sie sich bereit, Ihre Bierkrüge zu heben und Ihre Lederhosen oder Dirndl anzuziehen, denn das bayerische Wiesn-Deko-Set ist hier, um Ihre Oktoberfestfeier zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen. Mit über 100 Teilen, darunter Luftballons, Wimpelketten, Fotorequisiten, Banner und Streukonfetti, bietet dieses Set alles, was Sie brauchen, um eine authentische und stimmungsvolle Oktoberfestatmosphäre zu schaffen. Machen Sie sich den Geist Bayerns zu eigen und lassen Sie die Feierlichkeiten beginnen!

