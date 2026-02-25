Neuer Burger-Hotspot in Schwalmstadt: Old Oak Burger setzt auf frischen Genuss ohne Umwege

Mit einem klaren Konzept, hochwertigen Zutaten und maximaler Effizienz startet Old Oak Burger in Schwalmstadt durch. Der neue Standort in der Friedrich-Ebert-Straße 112 bietet ab dem 01.03.2026 frische, saftig gegrillte Burger. ( www.old-oak-schwalmstadt.de)

Frisch. Schnell. Konsequent auf Abholung ausgerichtet.

Das Old Oak Burger Schwalmstadt ist kein klassisches Restaurant mit Tischservice. Stattdessen konzentriert sich das Team bewusst auf das Wesentliche: frisch zubereitete Burger, Wraps, Bowls und Beilagen, ausschließlich zur Abholung. Bestellt wird entweder direkt vor Ort oder bequem online. Die Zubereitung beginnt erst nach Eingang der Bestellung. Das Ergebnis: maximale Frische ohne lange Wartezeiten.

„Bestellen, abholen, weiterfahren – ohne Umwege und ohne Kompromisse beim Geschmack“, lautet das Konzept des neuen Standorts.

Qualität, die überzeugt

Saftige Beef Patties, frische Zutaten und hausgemachte Saucen prägen das Angebot. Neben klassischen Burger-Varianten stehen kräftige Cheeseburger sowie vegetarische und vegane Alternativen auf der Karte. Auch Kids-Menüs, Wraps und weitere Spezialitäten ergänzen das Sortiment.

Das gastronomische Konzept knüpft an die Erfolge des etablierten Schwesterbetriebs in Eschwege, dem Eskinivvach Burger Eschwege, an und führt das beliebte Qualitätsversprechen nun konsequent als Abholkonzept in Schwalmstadt fort.

Attraktiver Standort mit klarem Vorteil

Die Lage direkt in der bft-Tankstelle macht Old Oak Burger Schwalmstadt besonders gut erreichbar. Kundinnen und Kunden profitieren von kurzen Wegen, optimaler Verkehrsanbindung und einem durchdachten Ablauf – ideal für Berufstätige, Pendler und alle, die Wert auf Effizienz legen.

Adresse:

Old Oak Burger Schwalmstadt

Friedrich-Ebert-Straße 112

D-34613 Schwalmstadt

Moderner Arbeitgeber in der Region

Old Oak Burger Schwalmstadt versteht sich nicht nur als Gastronomiebetrieb, sondern auch als regionaler Arbeitgeber. Gesucht werden Mitarbeitende im Service, in der Küche sowie in der Restaurantleitung, jeweils in Vollzeit, Teilzeit oder auf Minijob-Basis. Geboten werden faire Bezahlung, Teamgeist und Entwicklungsmöglichkeiten in einem wachsenden Konzept.

Foodtruck & Gutscheine

Neben dem festen Standort bietet Old Oak auch einen Foodtruck für Events und Veranstaltungen an. Zudem sind Gutscheine erhältlich, ideal als Geschenk für Burger-Liebhaberinnen und -Liebhaber.

Bargeldlos & kundenorientiert

Bezahlt werden kann bequem mit gängigen Kartenzahlungen sowie digitalen Zahlungsdiensten wie Apple Pay, Google Pay oder PayPal- für einen schnellen und reibungslosen Ablauf.

Über Old Oak Burger

Old Oak Burger steht für ehrlichen Burgergeschmack, hochwertige Zutaten und ein modernes, effizientes Gastronomiekonzept. Mit dem neuen Standort in Schwalmstadt setzt das Unternehmen konsequent auf Qualität, Geschwindigkeit und Kundennähe.

