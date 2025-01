Old Oak Restaurant Bad Sooden-Allendorf erweitert Speisekarte zum Start 2025

Zum Start ins Jahr 2025 überrascht das Old Oak Restaurant in Bad Sooden-Allendorf mit einer erweiterten Speisekarte.

Das Old Oak Restaurant Bad Sooden-Allendorf ( www.old-oak-bsa.de) präsentiert zum Jahresbeginn eine aufregende Erweiterung seiner Speisekarte und verwöhnt seine Gäste mit neuen kulinarischen Highlights.

Ab sofort können sich die Gäste auf eine noch vielfältigere Auswahl freuen, die sowohl Feinschmecker als auch Liebhaber klassischer Gerichte begeistern wird.

Old Oak Restaurant

Am Bahnhof 2

D-37242 Bad Sooden-Allendorf

Tel.: +49 (0) 5652 91 90 300

Old Oak Restaurant Bad Sooden-Allendorf: Neue Highlights für den Gaumen

Mit innovativen Kreationen und bewährten Klassikern setzt das Old Oak Restaurant auf eine gelungene Mischung aus Tradition und modernen Akzenten:

– Pfännchen-Genüsse: Zartes Schweinefilet, saftiges Rind oder feine Hähnchenbrust – in der neuen Pfännchen-Kategorie kommen Fleischliebhaber voll auf ihre Kosten.

– Parmesanbällchen: Ein Favorit kehrt zurück! Die beliebten Parmesanbällchen, die sich bereits einen festen Platz auf der Speisekarte erkämpft haben, sind wieder da und versprechen einen genussvollen Start in jedes Menü.

– Neue Vor- und Nachspeisen: Köstliche Kreationen aus der Dessert- und Vorspeisenküche runden das neue Angebot ab und lassen keine Wünsche offen.

„Wir freuen uns, unseren Gästen mit der neuen Speisekarte ein noch abwechslungsreicheres und hochwertigeres Genusserlebnis bieten zu können“, erklärt Tobias Jursch, Geschäftsführer der Old Oak GmbH. „Bei uns findet jeder etwas, das den Gaumen verwöhnt.“

„Die neuen Gerichte sind ab sofort im Old Oak Restaurant erhältlich. Besuchen Sie uns und erleben Sie die Vielfalt und Qualität, die unser Old Oak Restaurant in Bad Sooden-Allendorf zu bieten hat.“

Über das Old Oak Restaurant in Bad Sooden-Allendorf

Das Old Oak Restaurant in Bad Sooden-Allendorf steht für exzellente Küche, gemütliche Atmosphäre und erstklassigen Service. Mit einem abwechslungsreichen Angebot und einer Leidenschaft für frische, hochwertige Zutaten bietet das Team seinen Gästen unvergessliche kulinarische Erlebnisse.

www.old-oak-bsa.de

www.old-oak-burger.de

www.old-oak-gastronomie.de

www.old-oak-restaurant.de

Die Old Oak GmbH steht für außergewöhnliche Burger-Erlebnisse und vereint modernes Restaurantambiente mit innovativen Food-Truck-Konzepten.

Der Fokus liegt auf den Old Oak Burger Restaurants und den Old Oak Burger Food-Trucks, wo kulinarische Handwerkskunst mit einem modernen Twist kombiniert wird.

Die saftigen Burger-Kreationen werden mit fein gegartem Fleisch, hausgemachten Saucen und frischen, regionalen Zutaten zubereitet – jeder Biss ist ein Highlight.

„Die legendären Old Oak Burger sorgen für unvergessliche Geschmackserlebnisse, ob in unseren Restaurants oder unterwegs an unseren Food-Trucks. Unsere Gäste schätzen die hohe Qualität und die besondere Atmosphäre, die wir mit Liebe zum Detail kreieren.

Entdecken Sie die Welt von Old Oak und genießen Sie frische, hochwertige Burger, wo auch immer Sie uns antreffen – in unseren Restaurants oder an einem unserer Food-Truck-Standorte.“

Weitere Informationen:

www.eskinivvach-eschwege.de

www.old-oak-gastronomie.de

Firmenkontakt

Old Oak GmbH

Holger Ballwanz

Am Bahnhof 2

37242 Bad Sooden-Allendorf

05652 9190300



https://www.old-oak-gastronomie.de/

Pressekontakt

PR-Agentur PR4YOU

Marko Homann

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 43 73 43 43



http://www.pr4you.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.