Oldtimer rollen für den guten Zweck: Vollack Klassik setzt sich gegen Kinderarmut in Karlsruhe ein

Karlsruhe, 10. Juli 2026. Gut zwei Dutzend historische Fahrzeuge brachen zur 14. Auflage der „Vollack Klassik“ auf. Die Einnahmen aus den Teilnahmegebühren für die Oldtimer-Tour und zusätzliche Spenden kommen zu 100 Prozent der Hanne-Landgraf-Stiftung zugute. Sie setzt sich für die Chancengleichheit von Karlsruher Kindern und Jugendlichen aus Familien in finanziell schwierigen Verhältnissen ein. Die Vollack Gruppe, Organisator und Namensgeber der Tour, begrüßte am Firmensitz in Durlach Teilnehmende und Gäste, darunter Monika Storck und Yps Knauber als Vertreterinnen der Stiftung, Markus Barton, Stiftungsvorstand und Geschäftsführer der AWO Karlsruhe, und Johannes Graf-Hauber, Stiftungsbotschafter und kaufmännischer Intendant des Badischen Staatstheaters Karlsruhe.

Reinhard Blaurock, Geschäftsführender Gesellschafter der Vollack Gruppe, sagte anlässlich der Spendenübergabe: „Als langjähriger Wegbegleiter der Hanne-Landgraf-Stiftung ist es uns eine Herzensangelegenheit, Verantwortung für junge Menschen in unserer Stadt zu übernehmen. Mit der Spende wollen wir dazu beitragen, Bildungsbarrieren abzubauen und für Kinder und Jugendliche Perspektiven zu schaffen.“ Die Einnahmen aus den Startgebühren spendet das Unternehmen, Spezialist für nachhaltige und energieeffiziente Gebäude, vollständig an die gemeinnützige Organisation.

Yps Knauber vom Team der Hanne-Landgraf-Stiftung betonte die anhaltende Dringlichkeit des Engagements: „Seit Jahren sind in Karlsruhe mehr als 5.000 Kinder und Jugendliche von Armut betroffen. Ihre Chancen auf eine gleichberechtigte soziale Teilhabe, gute Bildung und eine positive Zukunft stehen schlecht. Das Engagement der Vollack Gruppe und der Teilnehmenden der ‚Vollack Klassik‘ hilft uns, diese Chancen zu eröffnen. Um unsere finanzielle Fürsorge auch künftig aufrechtzuerhalten, sind wir auf Spenden angewiesen.“

Zehn Jahre verlässliche Partnerschaft

Die Kooperation zwischen Vollack und der Stiftung besteht bereits seit 2016. Anlässlich des runden Jubiläums würdigte Markus Barton, Geschäftsführer der AWO Karlsruhe, die Zusammarbeit: „Eine Partnerschaft, die über ein ganzes Jahrzehnt so verlässlich gelebt wird wie die zwischen Vollack und der Hanne-Landgraf-Stiftung, ist ein unschätzbares Geschenk.“

Unterwegs durch Elsass und Pfalz

Die Spendenfahrt richtet sich an den Freundes-, Kunden- und Partnerkreis der Vollack Gruppe. Die Teilnehmenden verbindet ihre Liebe zu historischen Autos. Unter den begehrten Sammlerstücken finden sich große Marken wie Porsche, Mercedes, VW, Alfa Romeo, FIAT und Renault. Zu den ältesten Raritäten im Feld gehören ein Jaguar XK 150 OTS und ein Volvo P544 Sport, beide Baujahr 1958. Die Wochenendausfahrt führt durch das Elsass und die Pfalz mit Stops unter anderem in Wissembourg, am Slevogthof, am Hambacher Schloss und in Leinsweiler. Claudius Uiker, Partner bei Vollack Süd und langjähriger Botschafter der Hanne-Landgraf-Stiftung, sagte vor dem Start: „Wir freuen uns über die zahlreichen Teilnehmenden, die sich gemeinsam mit Vollack und bereits seit zehn Jahren gegen Kinderarmut in Karlsruhe wenden und mit Elan für die gute Sache engagieren.“

Vollack

Design + Build: Mit einem Team von 300 Mitarbeitenden bundesweit, davon circa zwei Drittel aus Architektur und Ingenieurwissenschaften, ist Vollack Spezialist für die methodische Planung, den Bau sowie für die Revitalisierung nachhaltiger, energieeffizienter Gebäude im Bereich Büro, Industrie, Gesundheit. Je nach Kundenwunsch übernimmt Vollack die Generalplanung und Projektsteuerung, die komplett schlüsselfertige Ausführung oder realisiert als Projektentwickler individuelle Mietflächen für Unternehmen, die nicht selbst investieren möchten. Arbeitswelten mit Zukunfts-Gen, die Menschen ermutigen, Möglichkeiten eröffnen und den Erfolg beschleunigen, sind erklärte Passion. Vollack arbeitet mit den neuesten Methoden: BIM (Building Information Modeling) und LEAN (Lean Construction). Gebäude für die stetige Optimierung ihres Geschäfts machen Vollack zu einem langjährigen Wegbegleiter namhafter Unternehmen der unterschiedlichsten Branchen. Genau zugeschnitten auf den Bedarf und auf die Prozesse hin optimiert, entstehen nach der Vollack Phase NULL® bundesweit kundenindividuelle Lösungen mit Alleinstellungscharakter.

Kontakt

Vollack GmbH & Co. KG

Claudius Uiker

Am Heegwald 26

76227 Karlsruhe

+49 721 4768220



https://www.vollack.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.