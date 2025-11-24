OLED macht Gaming attraktiver und schneller

Warum QD-OLED die Zukunft der Gaming-Displays ist

Amsterdam, 24. November 2025 – AGON by AOC – die weltweit führende Gaming-Monitor-Marke (1) – unterstreicht mit seinem umfassenden AGON PRO Portfolio mit Modellen für verschiedene Genre seine Überzeugung, dass der OLED-Technologie im Gaming die Zukunft gehört. Laut Context Sell Report für das zweite Quartal 2025 machen OLED-Displays bereits 9 % aller 144-Hz-Gaming-Monitore aus. Bis zum vierten Quartal 2025 werden sie voraussichtlich einen Anteil von 12 % erreichen.

Wie OLED Gaming verändert

Die OLED-Technologie verändert das Gaming-Erlebnis grundlegend. Denn im Gegensatz zu IPS- oder VA-Panels liefert QD-OLED echtes Schwarz, unendliche Kontrastverhältnisse und nahezu sofortige Pixelreaktionszeiten, die ein spürbar flüssigeres und schnelleres visuelles Erlebnis schaffen.

„Ein OLED-Monitor verbessert das Gaming-Erlebnis von der ersten Sekunde an und wird damit zum ultimativen Upgrade für jede PC- oder Konsolen-Gaming-Ausstattung“, erklärt Cesar Acosta, Gaming Product Manager bei AGON by AOC.

Aber nicht nur Gamer profitieren von OLED-Bildschirmen. Dank einer 10-Bit-Farbtiefe, die 1,07 Milliarden Farben unterstützt, und einer außergewöhnlichen Farbabdeckung von 99 %+ DCI-P3 und 97 %+ Adobe RGB eignen sie sich ebenso hervorragend für die Erstellung von Inhalten, professionelle Anwendungen und Entertainment.

AGON PRO OLED-Portfolio: Leistung für jeden Gamergeschmack

Das aktuelle QD-OLED-Portfolio von AOC demonstriert die Vielseitigkeit der Technologie für unterschiedliche Gaming-Anforderungen:

Extreme Wettbewerbsleistung:

– AG276QKD2: 26,5 Zoll (67,3 cm) QHD QD-OLED mit einer Bildwiederholrate von 500 Hz und DisplayHDR True Black 500 – der Gipfel der Wettkampf-Gaming-Technologie

– AG276QZD2: 26,5 Zoll (67,3 cm) QHD QD-OLED mit 240 Hz Leistung, bewährt in unzähligen E-Sport-Turnieren

Ultrahohe Auflösung:

– AG276UZD: 26,5 Zoll (67,3 cm) UHD (4K) QD-OLED mit 240 Hz, wodurch der traditionelle Kompromiss zwischen Auflösung und Bildwiederholrate entfällt

– AG326UD: 31,5 Zoll (80 cm) UHD (4K) QD-OLED mit 165 Hz, perfekt für immersives Gaming und professionelle Content-Erstellung

Kinoähnliches Erlebnis:

– AG346UCD: 34 Zoll (86,4 cm) WQHD-Curved-QD-OLED mit 175 Hz und 1800R-Krümmung für ein Panorama-Gaming-Erlebnis

Alle Modelle bieten den charakteristischen OLED-Vorteil einer Reaktionszeit von 0,03 ms GtG und einer entspiegelten Bildschirmoberfläche. Je nach Modell und HDR-Inhalt ist eine maximale HDR-Helligkeit von bis zu 1000 Nits möglich.

Professionelle Validierung und Leistung in der Praxis

Professionelle Gamer schätzen die OLED-Technologie wegen ihrer Wettbewerbsvorteile. Zack „Stompn“ Lamb vom Rainbow 6 Team von G2 Esports ist von der Reaktionszeit von unter 1 ms begeistert und schwärmt: „Der AGON PRO AG276QKD2 bietet eine sofortige Reaktion, gepaart mit einem erstaunlichen Kontrast und einer präzisen Farbwiedergabe. Das verschafft mir in jedem Wettbewerb einen Vorteil.“

Bedenken hinsichtlich OLED ausräumen: Langlebigkeit und Sicherheit

Die moderne QD-OLED-Technologie hat sich in Bezug auf Haltbarkeit und Langlebigkeit erheblich weiterentwickelt. „Der Preis bleibt ein Hindernis für die breite Akzeptanz. Und nach wie vor haben viele User auch Bedenken, was das Thema „Einbrennen“ anbelangt. Hier hat es zuletzt allerdings deutliche Verbesserungen gegeben. Bei AOC zum Beispiel haben wir Technologien implementiert, die die Qualität der Panels erhalten und das Risiko des Einbrennens aktiv reduzieren“, erklärt Acosta.

AGON PRO OLED-Monitore verfügen über umfassende Schutzfunktionen:

– Nach langen Gaming-Sessions (von 16 Stunden oder mehr) wird eine automatische Pixelaktualisierung durchgeführt, sobald der Monitor ausgeschaltet oder im Standby-Modus ist, um eine optimale Leistung für den nächsten Einsatz zu gewährleisten.

– Integrierte Pixelverschiebung und adaptive Helligkeit sind standardmäßig aktiviert.

– Aktivierung des Dunkelmodus und intelligente Helligkeitssteuerung

– Werkseitig kalibriert mit Delta E < 2 für präzise Farben

– Firmware-Update-Unterstützung für langfristige Leistung und Fernwartung

– 3 Jahre Garantie (einschließlich Einbrennschäden trotz sachgemäßer Verwendung des Monitors gemäß den Richtlinien)

Zukunftssichere Technologieinvestition

Das AGON PRO OLED-Portfolio bietet modernste Konnektivität für aktuelle und zukünftige Gaming-Systeme:

– DisplayPort 2.1 (UHBR 20) auf dem AGON PRO AG276QKD2 und AG276UZD bietet eine Bandbreite von bis zu 80 Gbit/s, um die maximalen Bildwiederholraten nativ zu unterstützen

– Zwei HDMI-2.1-Anschlüsse beim AGON PRO AG276QKD2, AG276UZD und AG326UD für Kompatibilität mit Konsolen der nächsten Generation

– USB-C mit Power Delivery beim AGON PRO AG276UZD für optimierte Laptop-Konnektivität

Zu den erweiterten Funktionen gehören Adaptive-Sync, Shadow Control, anpassbare Game-Color-Einstellungen und PiP/PbP-Funktionalität für professionelle Gaming- und Streaming-Setups.

Vollständige Gaming-Integration

Jeder AGON PRO OLED-Monitor lässt sich dank des vollständig ergonomischen Standfußes, umfassender Kabelverwaltung und der intuitiven G-Menu-Software für vollständige Anpassung nahtlos in jede Gaming-Umgebungen integrieren.

Der Vorteil von OLED: messbare Leistungssteigerungen

Der Wechsel zur OLED-Technologie bietet zahlreiche Vorteile:

– Reduzierte Eingangsverzögerung und praktisch nicht vorhandenes Ghosting durch nahezu sofortige Pixelreaktion

– Verbesserte Sichtbarkeit und überragende Immersion in dunklen Spielumgebungen durch perfekte Schwarzwerte

– Gleichmäßigere Bewegungsklarheit bei schnellen Spielszenarien

– Überragende Farbgenauigkeit sowohl für Spiele als auch für die Erstellung von Inhalten

– Zukunftssichere Leistung mit hohen Bildwiederholraten

Mit der Erweiterung seines AGON PRO OLED-Portfolios verschiebt AGON by AOC weiterhin die Maßstäbe für Gaming-Displays – mit messbaren Leistungssteigerungen und immersiven Erlebnissen, die den sich ständig weiterentwickelnden Anforderungen von Gamern und Profis gleichermaßen gerecht werden. Da die OLED-Technologie immer erschwinglicher wird, ist AOC weiterhin fest entschlossen, diese fortschrittlichen Displays einem breiteren Publikum zugänglich zu machen, damit Gamer aller Spielstärken von echter Innovation, Spitzenleistung und dauerhafter Zuverlässigkeit profitieren können. Die Zukunft der Gaming-Displays wird heute gestaltet – und AGON by AOC gehört weiterhin zu den führenden Innovatoren im Bereich Gaming-Displays.

(1) In Bezug auf das Verkaufsvolumen, Gaming-Monitore mit 144 Hz+, IDC Research – Gaming Tracker Q1-Q4 2024

Über AOC

AOC ist eine 1967 gegründete Tochtergesellschaft des weltweit größten LCD-Herstellers TPV Technology Limited und global führende Marke für Monitore und IT-Zubehör. Das umfassende Produktangebot von AOC umfasst innovative, ergonomische, umweltfreundliche und stilvolle Lösungen für den professionellen und privaten Einsatz gleichermaßen.

Zur Submarke von AOC, AGON by AOC, gehört eines der weltweit stärksten Portfolios für High-Performance-Gaming-Monitore sowie ein komplettes, in folgende drei Kategorien unterteiltes Gaming-Zubehör-Ökosystem: AOC GAMING für Core Gamer, AGON für Competitive Gamer sowie AGON PRO für eSports-Enthusiasten und professionelle eSports-Spieler. Seit 2020 ist AGON by AOC eine der führenden Gaming-Monitor-Marken und eine erste Wahl von Gamern in aller Welt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die offizielle Website von AGON by AOC oder folgen Sie AGON by AOC auf Facebook, Twitter oder Instagram.

