Oliver Fischer präsentiert Fix & Flip System beim Gastgeber Tag

Augsburg, 23.11.2024 – Am Samstag, den 23. November 2024, war Oliver Fischer, Experte für Immobilienhandel und Begründer des erfolgreichen FIX&FLIP Systems, zu Gast beim Gastgeber Tag von Hendrik Kuhlmann von BNB Pro Hosting in Augsburg. In seinem inspirierenden Vortrag zeigte Fischer, wie durch den Handel mit einfachen Immobilien schnelle finanzielle Erfolge möglich sind.

Mit einem klar strukturierten Ansatz erläuterte Oliver Fischer die Vorteile seines bewährten Systems, darunter:

– Schnelles Eigenkapital durch Immobilienhandel

– 20-40 % Gewinn pro Flip in nur 6-8 Wochen

– Clever steuerliche Vorteile nutzen

– Kein Vermieten oder Verwalten von Mietern

– Immobilien aufwerten und Mehrwert schaffen

„Unser Ziel ist es, alte Immobilien ins Leben zurückzuholen und gleichzeitig den Teilnehmern die Freiheit zu ermöglichen, ihr Leben nach ihren Wünschen zu gestalten“, so Fischer. Besonders betonte er, dass ein Einstieg ins FIX&FLIP System jederzeit und auch ohne Eigenkapital möglich ist – Partner und Banken unterstützen dabei den Prozess.

Der Gastgeber Tag in Augsburg bot die perfekte Plattform, um nicht nur Fachwissen zu teilen, sondern auch über die aktuellen idealen Marktbedingungen für Immobilienhandel zu informieren. Fischer schloss seinen Vortrag mit der Einladung, das FIX&FLIP System näher kennenzulernen und den ersten Schritt in Richtung finanzieller Freiheit zu machen.

Weitere Informationen zu Oliver Fischer und dem FIX&FLIP System finden Sie unter: www.oliverfischer.de.

Über FIX&FLIP by Oliver Fischer:

FIX&FLIP by Oliver Fischer ist das führende Unternehmen im Bereich FIX&FLIP Immobilien Investment Ausbildung und bietet umfassende Beratungsprogramme sowie praxisorientierte Workshops für angehende Immobilieninvestoren an. Mit einem erfahrenen Team von Fachleuten und Mentoren unterstützt Oliver Fischer seine Immobilien FIX&FLIP Coaching-Teilnehmer dabei, ihre Ziele im Vermögensaufbau durch den schnellen Immobilienhandel zu erreichen und erfolgreich zu investieren.

Kontakt

Oliver Fischer

Oliver Fischer

Oldenburger Str. 120 120

27753 Delmenhorst

01638631063



http://fixundflip.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.