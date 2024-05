Oliver Günzler – Mehr Energie für dein Leben

Der Heilpraktiker, Coach und Therapeut begleitet Interessierte, wieder bei sich selbst anzukommen und bewusstere Entscheidungen im Leben zu treffen.

„Außergewöhnliche Zeiten verlangen nach außergewöhnlichen Antworten.“ Das zeigt sich in der täglichen Arbeit von Oliver Günzler immer wieder. Der staatlich anerkannte Heilpraktiker, Coach und Therapeut begleitet seine Klientinnen und Klienten dabei, wieder bei sich selbst anzukommen, Urvertrauen zu gewinnen und bewusstere Entscheidungen in ihrem Leben zu treffen. Sein Angebot reicht von der 1:1 Begleitung, psychologischer Behandlung und Coaching über Workshops und Online-Formate bis zu Retreats und Energiemedizin.

Für Menschen, die an ihrer mentalen, emotionalen und seelischen Gesundheit arbeiten und mehr Klarheit und Bewusstsein in ihrem Leben erfahren wollen, ist Oliver Günzler der richtige Ansprechpartner. Die Arbeit mit ihm erlaubt Transformation und Vertrauensfindung, ermöglicht einen Neuanfang und vermittelt Stabilität in einer sonst so schnelllebigen und sich verändernden Welt. „Häufig fühlt es sich an, als ob wir unserem inneren Ruf nicht folgen und unserer Seele nicht vertrauen. Als würden wir eine riesengroße Last mit uns herumtragen und alles fällt uns schwer – eine Last aus „Ich muss funktionieren und überleben“. Daraus folgen unverarbeitete Emotionen wie Angst, Stress, Unzufriedenheit, innere Unruhe, Wut und Rastlosigkeit“, erklärt der gelernte Heilpraktiker.

Seine ganzheitliche Beratung und Behandlung erfolgt auf Augenhöhe, kompetent und ehrlich. Dabei sei es sein Ziel, aus Sorge Gelassenheit, aus Angst Mut, aus innerer Zerrissenheit Klarheit, aus Schuldgefühl Mitgefühl, aus emotionaler Labilität Stabilität, aus Alleinsein Verbundenheit, aus Stress Ruhe und aus Existenzangst Urvertrauen und Freude am Leben werden. „Inmitten herausfordernder und transformativer Zeiten stehen wir alle vor tiefgreifenden Veränderungen, die nach neuen Wegen ganzheitlicher Medizin, einem neuen Sein und einem neuen Menschenbild verlangen – im Alltag, beruflich und privat“, führt er weiter aus.

Neben der individuellen Begleitung im 1:1 arbeitet Oliver Günzler unter anderem auch in Energiebehandlungen mit seinen Klientinnen und Klienten. Psychologischen Behandlung & Coaching gehören ebenso zu seinem Portfolio. In seinen Coachings und Workshops geht er näher auf die Methode Electrobics™ ein und vermittelt praktische Werkzeuge und Erfahrungen, um eine ganz neue Art der Energiemedizin und persönlichen Entwicklung erfahrbar zu machen. Um diese Erfahrung weiter zu vertiefen, bietet der Experte auch mehrtägige Retreats an, die zu einem noch tieferen Verständnis und einzigartigen Erfahrungen im Umgang mit einem selbst verhelfen.

Interessierte, die nachhaltige Veränderungen anstreben, sind dazu eingeladen, Oliver Günzler zu kontaktieren und gemeinsam den Weg zu mehr Energie im Leben zu beschreiten.

Mehr Informationen und Kontakt zu Oliver Günzler gibt es unter https://www.oliver-guenzler.de/.

Als erfahrener, staatlich anerkannter Heilpraktiker, Therapeut und Coach mit über 25 Jahren Praxiserfahrung unterstützt Oliver Günzler Menschen, die Lasten des alltäglichen Lebens in Kraft für einen Neuanfang zu verwandeln. Oft fühlen wir uns, als würden wir unserem inneren Ruf nicht folgen und unserer Seele nicht vertrauen. Wir tragen eine große Last mit uns herum, die alles schwer macht – eine Last aus „Ich muss funktionieren und überleben“. Dies führt zu unverarbeiteten Emotionen wie Angst, Stress, Unzufriedenheit, Unruhe, Wut und Rastlosigkeit. Er steht als zuverlässiger Vertrauter und empathischer Impulsgeber mit tiefgründigem Wissen zur Seite, um die mentale, emotionale und seelische Gesundheit seiner Klientinnen und Klienten ganzheitlich zu fördern. Gemeinsam mit ihnen findet er neue Wege und wirkungsvolle Behandlungen, damit sie wieder leichter, (selbst)bewusster und lebendiger durchs Leben gehen können.

Sein Angebot reicht von der 1:1 Begleitung, psychologischer Behandlung und Coaching über Workshops und Online-Formate bis zu Retreats.

Kontakt

Oliver Günzler

Oliver Günzler

Konrad-Adenauer-Platz 5

57610 Altenkirchen

+49 26819848006



https://www.oliver-guenzler.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.