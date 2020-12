Olymp & Hades wird neuer Ankermieter im Loop5 in Weiterstadt

Streetware-Konzept eröffnet im Frühjahr 2021 auf 1.000m²

WEITERSTADT, 22. Dezember 2020 – Der deutsche Modehändler Olymp & Hades wird neuer Mieter im Loop5 in Weiterstadt. Die Modekette hat dafür 1.000 m² im 1. Obergeschoss angemietet und ergänzt damit das Angebot im Young-Fashion Bereich. Die Eröffnung der neuen Filiale ist für das Frühjahr 2021 geplant. Das Loop5 gehört der Loop 5 Shopping Centre GmbH & Co.KG, die JLL mit dem Immobilien- und Centermanagement betraut hat.

Shopping- und Erlebniswelt LOOP5

Seit der Eröffnung im Jahr 2009 ist das LOOP5 eines der größten und attraktivsten Einkaufsziele in der Region. Besucher lieben das Center mit seinen vielen Shops, Restaurants und Cafes, spannenden Events und den 3.000 kostenlosen Parkplätzen. Um die Stärken des Centers weiter auszubauen, hat eine umfassende Modernisierung begonnen, die den Standort noch einige Zeit begleiten wird. Die Besucher dürfen sich auf einen neuen, erweiterten Food Court, eine Außenterrasse sowie zahlreiche spannende Entertainment-Stationen freuen. Die erste Phase des Projekts, die im Dezember 2020 beendet wird, umfasst die Einführung eines interaktiven Leitsystems zur besseren Orientierung für die Besucher, den Einbau von neuen Automatiktüren an allen Eingängen und den Bau einer Fußgängerampel an der Parkhauseinfahrt, um den Verkehrsfluss zu regulieren. Im Frühjahr 2021 geht es mit der Modernisierung des LOOP5 schrittweise bei laufendem Betrieb weiter.

