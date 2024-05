Olympische Spiele Paris 2024: Unvergessliches Spektakel live erleben

Paris 2024: Erleben Sie mit Vietentours anlässlich der Olympischen Spiele Ihre einzigartige Reise nach Paris.

Paris, 30.4.2024 – Hotels und Reisen: Schon die ersten Tage der Olympischen Spiele, die vom 26. Juli bis 11. August 2024 in Paris stattfinden, versprechen ein unvergessliches Spektakel zu werden, das Sie nicht verpassen dürfen! Mit einer bahnbrechenden Eröffnungsfeier auf der Seine, die alle Konventionen sprengt und die Athleten in Booten präsentiert, wird Paris die Welt in Staunen versetzen.

Olympic Games 2024: Eröffnungsfeier und die ersten Olympiasieger

Badminton und Boxen, Fußball und Handball, Reiten und Rudern sind nur einige Wettkämpfe, die in der ersten Woche ihren Auftakt feiern. Die Schwimmwettbewerbe, die ebenfalls in den ersten Tagen starten, sind ein weiterer Grund, zu Beginn dabei zu sein. Die besten Schwimmer der Welt werden ab dem 27. Juli im 50-Meter-Becken der Paris La Defense Arena um die Medaillen kämpfen. Mit Vietentours sind Sie live dabei, wenn die Olympischen Spiele beginnen und die Medaillen in 32 Sportarten vergeben werden. Bis hin zur Abschlussfeier sind vier Reisezeiträume buchbar und sogar kombinierbar. Lösen Sie jetzt Ihr Ticket anlässlich der Olympischen Spiele 2024 in Paris. Es sind nur noch wenige Plätze frei. Vietentours bietet bei seinen Reisen nach Paris viele weitere Extras: Stadtrundfahrt, Schifffahrt auf der Seine, Welcome-Treffs, abendliche Get-together, exklusive Partys zur Eröffnungs- und Abschlussfeier sowie Sportstars als Experten.

Olympische Sommerspiele im „Vietentours-Hotel“ Nude genießen

Das Vier-Sterne-Hotel Nude Paris ist von Vietentours exklusiv für seine Gäste gebucht – ein Juwel im Herzen von Montparnasse. Mit seiner zentralen Lage im 6. Arrondissement, einem pulsierenden Wirtschafts- und Kulturviertel, bietet das Hotel einen idealen Ausgangspunkt, um die Stadt der Liebe zu erkunden. Nur einen Steinwurf entfernt locken die historischen Katakomben, das majestätische Pantheon und der beeindruckende Tour Montparnasse. Nach einem ereignisreichen Tag können Sie in der Ruhe des Jardin du Luxembourg entspannen oder die Kulinarik der nahen Restaurants und Bistros genießen.

Olympic Games 2024: Entscheidungen und Abschlussfeier

In den letzten Tagen der Olympischen Spiele fallen besonders viele Entscheidungen. Medaillen werden in Disziplinen wie Bahnradsport, Beach-Volleyball, Boxen, Gewichtheben, Turnen und allen Mannschaftssportarten wie Basketball, Volleyball, Handball, Fußball und Tennis vergeben. Um den Ruhm des Olympiasiegers kämpfen auch die Leichtathleten in den letzten elf Tagen der Sommerspiele, und die offizielle Website Olympics.com kündigt an: „Frankreichs Hauptstadt feiert wie noch nie.“ Zum ersten Mal in der Geschichte der Olympischen Sommerspiele seien im Champions Park am Trocadero – mit einzigartigem Blick auf den Eiffelturm – alle Olympischen Medaillengewinner eingeladen, mit tausenden Fans gemeinsam zu feiern. Mit Vietentours verpassen Sie kein Event, denn Ihre Unterkunft ist schon für Sie reserviert. Die Vietentours-eigene Reiseleitung wird Sie in Paris erwarten und begleitet Sie während der gesamten Olympische Spiele. Verschiedene Zeiträume sind jetzt noch buchbar – vom Start bis hin zu den Entscheidungen der letzten Tage.

Ihr Ticket zur Vietentours-Gastlichkeit

Als erfahrener Anbieter für Event- und Sportreisen, bietet Vietentours seinen Gästen eine familiäre Gastlichkeit, die ihresgleichen sucht. Mit dem exklusiv gemieteten Hotel Nude**** in Paris sorgt Vietentours für eine sehr komfortable und zentrale Unterkunft anlässlichich: Olympische Spiele 2024. Weitere Zimmer stehen im Boutiquehotel Le 37**** zur Verfügung. Die Vietentours-Gäste können sich in jedem Fall auf eine unvergessliche Zeit freuen, mit spektakulären Sportevents, einem exklusiven Paris-Programm und einer professionellen, herzlichen Betreuung.

Weitere Informationen zu den Reisen anlässlich: Olympische Spiele 2024 in Paris sowie zu den Hotels, Leistungen und Ticket-Infos finden Sie unter: vietentours.com

Vietentours mit Sitz in Düsseldorf gehört in Deutschland zu den führenden Veranstaltern im Bereich Sportreisen & Hospitality. Reisen und/oder Tickets zu den Top-Sportevents weltweit – vom Super Bowl über die Olympischen Spiele bis zu den Handball- und Fußball-EMs und WMs. Incentives, Gruppenreisen und Sporteventreisen in familiärer Atmosphäre sind eines der Markenzeichen von Vietentours.

