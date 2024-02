OMMAX unterstützt LEA Partners bei Übernahme von easybill

Sorgfältige Analyse der digitalen Wertschöpfungshebel unterstützt Investitionsentscheidung in vielversprechendem E-Invoicing-Markt

OMMAX, eine der international führenden Strategieberatungen für nachhaltige digitale Innovation, hat LEA Partners bei der Übernahme des deutschen Spezialisten für SaaS-Invoicing easybill beraten. easybill unterstützt KMU im E-Commerce und anderen Branchen dabei, ihren Rechnungsstellungsprozess zu automatisieren und dabei die vollständige Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sicherzustellen.

Ommax führte eine kommerzielle und digitale Due Diligence des Geschäftsmodells von easybill durch. Dabei wurden sowohl die Marktdynamik als auch die Wettbewerbslandschaft und die digitalen Fähigkeiten des Unternehmens umfassend analysiert. Auch detaillierte digitale Wertschöpfungspotenziale wurden identifiziert und bewertet.

Präzise Positionierung in einem Wachstumsmarkt

easybill ist in einem sehr fragmentierten Markt tätig, der durch eine zunehmende Anzahl von Kleinst- und Kleinunternehmen geprägt ist. Der Verbreitungsgrad von E-Invoicing steigt kontinuierlich, da Unternehmen zunehmend verpflichtet sind, E-Invoicing-Lösungen zu implementieren, um regulatorische Standards zu erfüllen. Der SaaS-Spezialist zeichnet sich durch eine präzise Positionierung als einfach zu bedienende und intuitive Cloud-Lösung aus und hebt sich damit erfolgreich vom Wettbewerb ab. Dies führt zu einem sehr loyalen Kundenstamm, der in erster Linie durch produktbezogenes Wachstum aufgebaut wurde.

Stimmen zum Deal

Kurt Weise, Principal bei LEA Partners, erklärt: „Für unsere Investitionen suchen wir nach starken B2B-Tech-Unternehmen, die geschäftskritische Software anbieten, und wir haben mit Easybill eine großartige Ergänzung für unser Portfolio gefunden. OMMAX hat uns während der Due-Diligence-Prüfung unterstützt, um unsere Perspektive auf das Unternehmen zu stärken und die Kundenbindung sowie die digitalen Fähigkeiten hervorzuheben. Das Team hat konkrete digitale Wertschöpfungsinitiativen identifiziert, um das zukünftige Wachstum voranzutreiben, die wir gemeinsam umsetzen wollen.“

Toni Stork, CEO und Partner bei OMMAX, betont: „easybill hat uns mit seinem starken produktgetriebenen Wachstum und seinem loyalen Kundenstamm in einem attraktiven und wachsenden Markt beeindruckt. Unsere Analysen zeigen auch für zukünftiges Wachstum ein hohes Potenzial, das durch digitale Wertschöpfungshebel angetrieben wird. Wir gratulieren LEA Partners und dem Managementteam von easybill zu der Übernahme.“

Über easybill

easybill ist seit 2007 auf dem Markt und bietet eine intuitive und einfach zu bedienende Online-Rechnungsstellung, sowohl für stationäre kleine und mittelständische Unternehmen als auch für den E-Commerce. Mit easybill können Kunden Rechnungen, Lieferscheine, Angebote und zugehörige Dokumente online erstellen, verwalten und versenden. Unterstützt werden sie dabei durch die tägliche Optimierung der Software und einen starken Kundenservice, der sie beim Onboarding und der laufenden Bearbeitung begleitet. Weitere Informationen stehen unter https://www.easybill.de/ zur Verfügung.

Über LEA Partners

LEA Partners ist eine unternehmerisch orientierte, mehrstufige Private-Equity-Firma, die in Technologieunternehmen investiert, die einen transformativen Wandel in ihren Branchen vorantreiben. LEA Partners wurde 2002 gegründet und hat bisher mehr als 70 Unternehmen bei ihren Investitionen beraten. Das mehr als 30-köpfige Team mit Sitz in Karlsruhe, einem der größten Technologiecluster Europas, hat es sich zur Aufgabe gemacht, ehrgeizige Gründer und Führungskräfte zu finanzieren und zu unterstützen, indem es ihnen praktisches, praxisnahes Wachstumswissen zur Verfügung stellt, um die Marktführerschaft zu erreichen. Besuchen Sie www.leapartners.de, um mehr zu erfahren. Weitere Informationen sind unter https://www.leapartners.de/ erhältlich.

Über OMMAX

OMMAX ist ein schnell wachsendes digitales Strategieberatungsunternehmen, das sich auf Transaktionsberatung, Strategie und End-to-End-Ausführung von digitalen Initiativen spezialisiert hat. Unsere Vision ist es, weltweit digitale Führungspersönlichkeiten aufzubauen, um Innovationen zu fördern und das digitale Wachstum und die Rentabilität zu beschleunigen. In den letzten 12 Jahren hat OMMAX mehr als 300 M&A-Transaktionen mit einem Transaktionswert von mehr als 18 Milliarden Euro und mehr als 2.000 internationale Wertschöpfungsprojekte in verschiedenen Branchen für führende Private-Equity-Firmen in den Bereichen Geschäftsstrategie, digitale operative Exzellenz, fortschrittliche Datenstrategie, Analytik, Technologie und Automatisierung durchgeführt. Als Vorreiter für ganzheitliche datengetriebene Strategieberatung und End-to-End-Umsetzung ist OMMAX das führende Beratungsunternehmen im globalen Private-Equity-Bereich, das erstklassige digitale Strategien und Wertschöpfung entwickelt und umsetzt.

Weitere Informationen: www.ommax-digital.com

Folgen Sie OMMAX auch über: LinkedIn

Über OMMAX

OMMAX ist ein schnell wachsendes digitales Strategieberatungsunternehmen, das sich auf Transaktionsberatung, Strategie und End-to-End-Ausführung von digitalen Initiativen spezialisiert hat. Unsere Vision ist es, weltweit digitale Führungspersönlichkeiten aufzubauen, um Innovationen zu fördern und das digitale Wachstum und die Rentabilität zu beschleunigen. In den letzten 12 Jahren hat OMMAX mehr als 300 M&A-Transaktionen mit einem Transaktionswert von mehr als 18 Milliarden Euro und mehr als 2.000 internationale Wertschöpfungsprojekte in verschiedenen Branchen für führende Private-Equity-Firmen in den Bereichen Geschäftsstrategie, digitale operative Exzellenz, fortschrittliche Datenstrategie, Analytik, Technologie und Automatisierung durchgeführt. Als Vorreiter für ganzheitliche datengetriebene Strategieberatung und End-to-End-Umsetzung ist OMMAX das führende Beratungsunternehmen im globalen Private-Equity-Bereich, das erstklassige digitale Strategien und Wertschöpfung entwickelt und umsetzt.

Firmenkontakt

OMMAX

Leonie Flashar

Kaulbachstraße 4

80539 München

089 2778130



http://www.ommax-digital.com

Pressekontakt

AxiCom GmbH

Anne Klein

Infanteriestraße 11

80797 München

49 89 800 90 823



http://www.axicom.com