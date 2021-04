omniIT ist offizieller Graylog Cloud Launch Partner

Graylog Cloud bietet alle Vorteile von Graylog Enterprise und Illuminate in der Cloud

Log-Management wird häufig noch als rein operatives Thema für IT-Administratoren angesehen. Doch wenn das nächste Audit vor der Tür steht und wertvolle Ressourcen für die Erstellung von Berichten abgestellt werden müssen oder die Lizenzkosten beim Anbinden zusätzliche Endpunkte aus dem Ruder laufen, ist die Aufmerksamkeit des Managements gewiss. Systemausfälle können durch vorausschauende Wartung vermieden, potenzielle Angriffe durch automatisierte Warnmeldungen schneller abgewehrt werden. Log-Management strategisch betrachtet führt sogar zu einer Reduktion der benötigten Logs bei gleichzeitig schnelleren Antwortzeiten.

Die Münchner omniIT ist spezialisiert auf IT-Sicherheit und die Optimierung der IT-Infrastruktur. Im Bereich Log-Management hilft omniIT, die passende Lösung auszuwählen und an in die individuellen Unternehmensanforderungen anzupassen. Je nach Kundensituation bieten sich verschiedene Varianten: on-premise für Kunden, die ihre Infrastruktur selbst managen wollen oder Managed Service in der omniIT Private Cloud, gerade für mittelständische Kunden, die keine eigene Bandbreite für IT-Infrastruktur haben und eine Datenschutz-konforme Installation benötigen.

Ab sofort gibt es mit der Graylog Cloud auch eine Lösung für Unternehmen, die komplett auf Cloud-Umgebungen setzen. Cloud-Implementierungen bieten den Vorteil niedrigerer Kosten bei gleichzeitig reduzierten Risiken, höherer Zuverlässigkeit und Reichweite. So kümmert sich der Cloud-Anbieter um die komplette Infrastruktur inklusive Updates, Patches und IT-Sicherheit. Der Anwender kann sich auf die Geschäftsprozesse der Log-Management Lösung konzentrieren.

“Bei omniIT übersetzen wir die Geschäftsanforderungen unserer Kunden in skalierbare, verlässliche IT-Lösungen. Log-Management zu konzipieren und implementieren – egal ob on-premise oder als Managed Service – gehört zu unseren Kernkompetenzen. Graylog Cloud ist eine ideale Ergänzung unseres Portfolios und bietet vor allem Kunden, die bereits ihre Infrastruktur in der Cloud hosten, die Vorteile der umfangreichen Funktionalität von Graylog Enterprise”, sagt Patryk Wlodarczyk, Gründer und CEO von omniIT.

omniIT ist offizieller Launch Partner für Graylog Cloud in Europa und entsprechend zertifiziert, um kundenspezifische Anpassungen vorzunehmen. Das Angebot von Graylog enthält die volle Funktionalität des bewährten Graylog Enterprise Produktes.

In der Reihe “Licht an – aus Daten werden Erkenntnisse” beleuchten die Experten von omniIT verschiedene Aspekte von Log-Managment in Form von Webinaren und Whitepapern, die unter https://devops.log.omniit.de/ frei zugänglich sind.

“Graylog freut sich auf die enge Zusammenarbeit mit omniIT als offiziellem Launch Partner in unserem Heimatland Deutschland,” so Lennart Koopmann, Gründer und CTO von Graylog. “Als digitaler Komplettanbieter mit Fokus auf IT-Sicherheit, ist omniIT bestens aufgestellt, Kunden von operativen Kosten Ihrer IT-Sicherheits- und Monitoring-Umgebung zu entlasten. Mit Graylog Cloud vertiefen wir unsere strategische Partnerschaft weiter, beschleunigen “time-to-value´für unsere Kunden – das bringt Vorteile für alle Beteiligten.”

Am 14. April 2021 um 17:00 Uhr deutscher Zeit erklären Lennart Koopmann, Graylog CTO, und Sam Parikh, Chief Strategy Officer, die Spezifika und Vorteile der Graylog Cloud. Das Webinar findet in englischer Sprache statt. Anmeldung unter https://register.gotowebinar.com/register/5649114135791867150?source=OmniIT

Weitere Informationen in deutsch finden Sie unter https://log.omniit.de, in Englisch unter https://www.graylog.org/products/cloud

Über omniIT:

omniIT GmbH ist ein digitaler Komplettanbieter mit Sitz in München. Das Unternehmen wurde 2018 von Patryk Wlodarczyk und Marek Chroust gegründet, die gemeinsam über 50 Jahre Erfahrung in der Software & Services Branche mitbringen. omniIT begleitet ihre Kunden während des gesamten Projektlebenszyklus, vom Konzept über die Integration bis hin zu Managed Services. Das junge Team von Experten wächst ständig. Damit ist omnIT ein neuer Player, der die Branche digitaler Transformationen mit profunder Marktkompetenz prägen wird.

Über Graylog:

Frustriert mit den Kosten und der Komplexität bestehender Log-Management Lösungen startet Graylog 2009 in Hamburg als Open Source Projekt, das die Bedürfnisse von Anwendungsentwicklern, IT-Ops und Security-Teams adressiert. Inzwischen kann Graylog mehr als 50.000 Installationen weltweit vorweisen, hat seinen Hauptsitz in die USA, nach Housten/Texas, verlegt und ein robustes Enterprise Log-Management Angebot entwickelt, das Logs sammelt, speichert und in Lichtgeschwindigkeit Terabytes von Daten analysiert.

