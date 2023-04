Warum der OMODA 5 begeistert: Leistung, Qualität und Sicherheit in einem Auto.

Die globale erfolgreiche Automarke OMODA, die sich auf die Bedürfnisse junger, aufgeschlossener Verbraucher konzentriert, beschleunigt ihre internationale Marketingstrategie und wird bis Ende 2023 in mehr als 30 Ländern weltweit erhältlich sein. OMODA betritt den mexikanischen Markt und wird in der ersten Jahreshälfte in Australien, Südafrika, der Türkei und Indonesien gelistet sein. In der zweiten Jahreshälfte wird OMODA auch den europäischen Markt erschließen. Das Hauptverkaufsmodell, der OMODA 5, wird voraussichtlich der A0-SUV mit dem größten Verkaufsvolumen auf den globalen Märkten sein.

OMODA, die Marke für die nächste Generation

OMODA ist der Name, der aus über 10.000 Namensvorschlägen in mehr als 30 Ländern weltweit ausgewählt wurde und zeigt die Aufmerksamkeit und Erwartung der weltweiten OMODA-Fans. OMODA kommt aus dem Lateinischen und bedeutet „neues Leben und Vitalität“ und „modernen und modischen Lebensstil“, was die tiefgreifende Einsicht und das Denken in Bezug auf Jugend, Diversifizierung und Globalisierung repräsentiert.

Art in Motion, ein kompromissloses Design

Der OMODA 5 ist mehr als nur ein Auto – es ist eine revolutionäre Erfahrung, die das Fahrerlebnis auf ein völlig neues Level hebt. Der OMODA 5 wurde von Grund auf neu konzipiert und entwickelt, um die Bedürfnisse und Erwartungen der neuen Generation von Nutzern zu erfüllen. Mit seinem zukunftsweisenden Designkonzept „Art in Motion“ und seinem futuristischen Erscheinungsbild zieht der OMODA 5 sofort die Aufmerksamkeit auf sich.

Das „Art in Motion“-Designkonzept des OMODA 5 ist eine Kombination aus eleganten Kurven und scharfen Kanten, die perfekt aufeinander abgestimmt sind. Die auffällige und dynamische Form des OMODA 5 vermittelt ein Gefühl von Kraft und Eleganz, das von den ästhetischen Interessen junger Menschen inspiriert ist. Ein Auto, das nicht nur Bedürfnisse erfüllt, sondern auch Erwartungen übertrifft. Der OMODA 5 ist das Auto für diejenigen, die das Leben in vollen Zügen genießen und keine Kompromisse eingehen möchten.

Qualität, Sicherheit und ein Motor der überzeugt

Der OMODA 5 ist mit den modernsten Technologie-Konfigurationen und einer beeindruckenden Leistung ausgestattet. Der 1.6TGDI-Motor bietet eine maximale Leistung von 145 kW und ein maximales Drehmoment von 290 Nm. Die Beschleunigung von 0-100 km/h wird in nur 7,8 Sekunden erreicht. Der OMODA 5 ist auch mit mehreren ADAS-Systemen ausgestattet, die dafür sorgen, dass junge Pioniere sicher unterwegs sein können. Er hat die Fünf-Sterne-Bewertung von E-NCAP erhalten und wird voraussichtlich auch das Grand-Slam-Auto mit allen fünf Sternen der fünf wichtigsten NCAP-Institutionen der Welt werden.

Die nächsten Ziele

Um auch in Zukunft erfolgreich zu sein, wird OMODA seine Produktpalette erweitern und neue Energiefahrzeuge auf den Markt bringen. Mit ihrer neuen Produktstrategie wird das Unternehmen in der Lage sein, noch mehr Märkte auf der ganzen Welt zu erschließen. Gleichzeitig wird der Fokus darauf liegen, das Nutzer-Ökosystem weiter zu vertiefen. Mit einem „nutzerzentrierten“ Servicekonzept soll das Nutzer-Ökosystem noch stärker ausgebaut werden. Gemeinsam mit jungen Nutzern, die nach Individualität streben, will OMODA den modischen und coolen Lebensstil fördern und das Markenziel der gemeinsamen Entwicklung und Verwirklichung mit globalen Nutzern erreichen.

Darüber hinaus plant OMODA auch, seine Präsenz in Europa und Nordamerika auszuweiten, indem es neue Partnerschaften mit führenden Unternehmen in diesen Regionen eingeht. Das Unternehmen ist bestrebt, seine Produkte auf der ganzen Welt verfügbar zu machen und so seine Vision von nachhaltiger Mobilität für alle zu verwirklichen.

Eine Vision der Zukunft

Die Vision von OMODA von einer nachhaltigen Mobilität für alle wird durch sein Engagement für umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen unterstützt. Das Unternehmen arbeitet hart daran, die Bedürfnisse und Wünsche der Verbraucher zu erfüllen und gleichzeitig die Umweltbelastung zu reduzieren. Es hat sich zum Ziel gesetzt, eine Zukunft zu gestalten, in der Mobilität nachhaltig, effizient und erschwinglich ist.

Um diese Ziele zu erreichen, arbeitet OMODA mit führenden Forschungsinstituten zusammen und nutzt die neuesten Technologien, um die Leistung und Effizienz seiner Fahrzeuge zu verbessern. Das Unternehmen ist stolz darauf, an der Spitze der technologischen Entwicklung zu stehen und immer wieder neue Wege zu finden, um seine Produkte und Dienstleistungen zu verbessern. Mit seiner engagierten Belegschaft und seinem Engagement für nachhaltige Mobilität ist OMODA bereit, die Herausforderungen der Zukunft anzunehmen und eine Führungsrolle in der Automobilindustrie zu übernehmen. Das Unternehmen ist zuversichtlich, dass es seinen Beitrag dazu leisten kann, eine bessere Zukunft für alle zu schaffen, indem es innovative und nachhaltige Produkte und Dienstleistungen entwickelt.

*Verbrauchs- und Emisonsangaben: Der neue OMODA 5 wurde noch nicht für den deutschen Markt homologiert und das Fahrzeug ist noch nicht im Verkauf. Die Emmisonsermittlung der deutschen Länderausführung erfolgt im Rahmen der Markteinführung.

