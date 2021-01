OMR nutzt Hootsuite für sein Social-Media-Management

Hamburg, 21. Januar 2021 – OMR, die größte Wissens- und Inspirations-Plattform für die Digital- und Marketingszene in Europa, vertraut ab sofort auf Hootsuite, den Marktführer für Social-Media-Management. OMR profitiert so von einer zielgruppen- und plattformgerechten Erstellung und Ausspielung von Inhalten sowie einem effizienten Content-Management.

“Für uns ist es sehr wichtig, unseren Followern wertvollen und relevanten Content bereitzustellen. Hootsuite liefert uns hier den notwendigen Überblick, um sicherzugehen, dass jede Woche so informativ wie möglich gestaltet ist, und wir – falls nötig – unsere Inhalte optimieren können”, sagt Isabelle Meuth, Head of Digital Products & Marketing von OMR. “Mit Analytics können wir außerdem die verschiedenen Kanäle in einen direkten Vergleich setzen, was uns dabei hilft, die Stimmung unserer Follower auf den einzelnen Plattformen zu tracken. So können wir langfristig genauer planen, welcher Content auf welchem Kanal gespielt wird.”

Über OMR

OMR ist die größte Wissens- und Inspirations-Plattform für die Digital- und Marketingszene in Europa. 2011 ist die OMR Konferenz erstmals an den Start gegangen. Aus dieser Veranstaltung ist mittlerweile das zweitägige OMR Festival mit Konferenz, Messe, Konzerten und rund 52.000 Besuchern im Jahr 2019 geworden. Daneben veranstaltet und veröffentlicht OMR unterjährig zahlreiche weitere Formate – darunter Studien, Seminare, Partys, Podcasts, eine Software Reviews Plattform sowie eine Stellenbörse. Das Unternehmen beschäftigt aktuell rund 110 Mitarbeiter in Hamburg.

Über Hootsuite

Hootsuite ist der Marktführer für Social-Media-Management mit über 200.000 Accounts und Millionen von Nutzern, die Brands und Organisationen jeder Größe – von kleinen und mittelständischen Unternehmen bis hin zu Großkonzernen – weltweit vertreten. Die Expertise von Hootsuite in den Bereichen Social Selling, Social Customer Care und Social-Media-Management ermöglicht es Unternehmen, ihre Marke, ihren Geschäftserfolg und die Beziehung zu ihren Kunden in den sozialen Netzwerken strategisch auszubauen.

Die branchenführende Online-Lernplattform Hootsuite Academy fördert dieses Wachstum durch Social-Media-Zertifikate und hat mit ihrem Kursangebot bereits über eine halbe Million Menschen weltweit erreicht.

