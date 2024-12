Onapsis ernennt Paul Kleinschnitz zum Chief Revenue Officer

Der ehemalige leitende Angestellte von Coalfire, Corelight und BlueVoyant wird das Unternehmenswachstum vorantreiben

Boston, MA/Heidelberg – 17. Dezember 2024 – Onapsis, weltweit führender Anbieter von SAP-Cybersecurity und Compliance, gibt die Ernennung von Paul „PK“ Kleinschnitz zum Chief Revenue Officer bekannt. Kleinschnitz ist für den Ausbau des Geschäfts von Onapsis verantwortlich, mit der Vision, die kritischsten Unternehmensanwendungen zu sichern, die die Weltwirtschaft antreiben.

Kleinschnitz bringt umfassende Go-to-Market (GTM)-Kompetenz und Expertise in der Wachstumssteigerung ein, um wichtige Umsatzziele zu erreichen. Er zeichnet sich durch Erfahrung in strategischer Vertriebsführung, Allianzen und komplexen Unternehmensvertragsstrukturen im Bereich der Cybersicherheit aus.

Zuletzt war Kleinschnitz als Chief Revenue Officer bei Corelight tätig, wo er maßgeblich dazu beitrug, die wiederkehrenden Jahresumsätze des Unternehmens nahezu zu verdoppeln. Vor seiner Tätigkeit bei Corelight hatte er leitende Positionen bei BlueVoyant, Coalfire und First Data (jetzt Fiserv) inne, wo er das Umsatzwachstum auf Hunderte Millionen Umsatz steigerte. Seine Führungserfahrung umfasst außerdem leitende Sales-Positionen bei UL Solutions, RSA und EMC. Bei jeder dieser Stationen hat er ein ausgeprägtes Talent dafür bewiesen, sich in komplexen Märkten erfolgreich zu behaupten, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen und Teams so zu führen, dass sie die Wachstumsziele übertreffen.

Paul Kleinschnitz ist dafür bekannt, dass er Unternehmen bei der Transformation ihrer Go-to-Market-Strategien und der Erreichung ihrer Geschäftsziele unterstützt. Damit ist er ideal positioniert, um Onapsis zu unterstützen, das profitable Wachstum und die Skalierung des Unternehmens weiter zu beschleunigen.

„Onapsis ist gut positioniert für eine schnelle Expansion und verfügt über eine Vielzahl interessanter Kunden“, sagt Kleinschnitz. „Ich freue mich, einem Führungsteam beizutreten, das den Weg zur Beschleunigung der digitalen Transformation für die größten Unternehmen der Welt ebnet. Ich freue mich darauf, diesen Erfolg weiter auszubauen, indem ich neue Ansätze entwickle, um den Beitrag von Onapsis in der SAP-Sicherheitslandschaft zu erhöhen.“

Darüber hinaus wird er die Beziehungen zu strategischen Partnern weiter stärken und ausbauen und die Präsenz von Onapsis in Unternehmen erweitern, um deren komplexesten Herausforderungen im Bereich SAP-Anwendungen zu lösen.

„PK wird uns mit seiner umfangreichen Erfahrung in strategischen Geschäftsstrukturen und der Leitung von GTM-Teams bei der weiteren Skalierung unseres Unternehmens helfen“, so Mariano Nunez, CEO und Mitbegründer von Onapsis. „Seine Kompetenz in der Führung wachsender Unternehmen und die Tatsache, dass er beständig Geschäftserfolge erzielt, werden für Onapsis ein großer Gewinn sein, während wir unsere schnelle Expansion in den kommenden Jahren fortsetzen.“

Kleinschnitz tritt dem Führungsteam von Onapsis unmittelbar nach mehreren wichtigen Ankündigungen bei, darunter Erweiterungen der Onapsis-Plattform. Diese bieten die umfangreichste SAP-Anwendungssicherheit für globale Unternehmen, die auf SAP S/4HANA Cloud, RISE with SAP und die Entwicklung in der SAP Business Technology Platform (BTP) umsteigen.

Mehr über PK und das leitende Team von Onapsis erfahren Sie hier: https://onapsis.com/company/leadership/

Über Onapsis

Onapsis ist der weltweit führende Anbieter von SAP-Cybersecurity und -Compliance. Zahlreiche namhafte Unternehmen weltweit vertrauen auf Onapsis, um ihre digitalen SAP-Cloud-Transformationen sicher und zuverlässig zu realisieren.

Die Onapsis-Plattform ist die von SAP empfohlene und meistgenutzte Lösung zum Schutz von SAP. Sie bietet Cybersecurity- und SAP-Teams automatisierte Compliance, Schwachstellenmanagement, Bedrohungserkennung und sichere Entwicklungsfunktionen für ihre RISE with SAP-, S/4HANA Cloud- und hybriden SAP-Anwendungen. Basierend auf den Erkenntnissen der Onapsis Research Labs, den weltweit anerkannten Experten für SAP-Cybersecurity, bietet Onapsis beispiellosen Schutz, Benutzerfreundlichkeit und eine schnelle Wertschöpfung und ermöglicht so SAP-Kunden schnelle und sichere Innovationen.

Weitere Informationen finden Sie auf LinkedIn, X oder unter onapsis.com/de.

