Onapsis erweitert Go-to-Market-Leadership zur Beschleunigung des globalen Wachstums und zum Ausbau strategischer Partnerschaften

BOSTON/HEIDELBERG – 28. Januar 2026 – Onapsis, führend in Cybersicherheit und Compliance von SAP-Anwendungen, gibt die Erweiterung seines Go-to-Market-Leadershipteams durch drei Schlüsselpositionen bekannt: Mit Nadine Rahman als Head of International Go-To-Market stärkt das Unternehmen gezielt seine internationalen Marktinitiativen. Zudem werden Mark Francetic als Global Head of Partners & Alliances sowie John LoVerme als Head of North America Sales Teil von Onapsis. Gemeinsam unterstützen sie den Ausbau des globalen Wachstums und der strategischen Partnerschaften von Onapsis.

Die strategischen Personalentscheidungen spiegeln die dynamische Entwicklung von Onapsis und die steigende Marktnachfrage nach proaktiver SAP-Sicherheit wider. Dieser Bedarf wurde 2025 durch eine beispiellose Welle von SAP-Zero-Day-Schwachstellen und eine erhöhte Gefährdung in der Fertigungsindustrie und anderen geschäftskritischen Branchen weiter verstärkt.

„Im letzten Jahr hat sich die Wahrnehmung von Risiken für Unternehmensanwendungen grundlegend verändert. Es wurde klar: SAP-Sicherheit ist nicht mehr optional, sondern unverzichtbar. Mit Nadine, Mark und John im Team stärken wir unsere globale Präsenz sowie unsere partnerschaftliche Ausweitung und helfen so noch mehr Kunden dabei, ihre geschäftskritischen Systeme zu schützen“, so Mariano Nuoez, CEO und Co-Founder von Onapsis.

Internationales Go-to-Market-Leadership mit starker SAP- und Marktexpertise

Um das internationale Wachstum weiter auszubauen, übernimmt Nadine Rahman die neu geschaffene und erweiterte Rolle als Head of International Go-to-Market (GTM). In dieser Funktion verantwortet sie den internationalen Field Sales, die globale Go-to-Market-Strategie sowie den Ausbau des Partner- und SAP-Ökosystems. Nadine Rahman bringt mehr als 20 Jahre internationale Führungserfahrung in über 30 Ländern mit, darunter CXO-Positionen in den Bereichen industrielle Automatisierung, SAP und im SAP-Ökosystem. Ihre Laufbahn basiert auf einer fundierten technischen Expertise als SAP-Projektberaterin und ABAP-Entwicklerin. Der Fokus ihrer Rolle liegt auf der Skalierung internationaler Umsätze, der Gewinnung neuer Kunden sowie der nachhaltigen Adoption der Onapsis-Plattform über alle Regionen hinweg.

„Ich freue mich darauf, die internationale Go-to-Market-Strategie von Onapsis weiterzuentwickeln und meine Erfahrung an der Schnittstelle von SAP, Cybersecurity und operativer Unternehmensrealität einzubringen. Gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern ermöglichen wir nachhaltiges Wachstum und verankern Sicherheit als festen Bestandteil geschäftskritischer Transformationsprogramme“, sagt Nadine Rahman, Head of International Go-to-Market bei Onapsis.

Partnerorientiertes Wachstum fördern

Als Global Head of Partners & Alliances wird Mark Francetic die globale Partnerstrategie von Onapsis für SAP, globale Systemintegratoren (GSIs), Value-Added Reseller und strategische Technologiepartner leiten. Er verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Aufbau und in der Skalierung internationaler Partnerschaften in den Bereichen Cloud, Identität und Cybersicherheit und wird das partnerorientierte Wachstum sowie die gemeinsame Markterschließung weiter ausbauen.

Zuvor war Mark Francetic unter anderem als SVP of Global Alliances bei Saviynt tätig, wo er die globale GSI-Strategie aufbaute, sowie in leitenden Partnerfunktionen bei ForgeRock.

Stärkung des Commercial Leadership in Nordamerika

Mit John LoVerme hat Onapsis einen neuen Head of North America Sales ernannt. Er bringt langjährige Erfahrung im Aufbau und der Skalierung von Security-Software-Unternehmen mit, unter anderem aus leitenden Vertriebsfunktionen bei Rapid7 und Prevalent. In seiner Rolle wird er den Fokus auf die Weiterentwicklung des nordamerikanischen Geschäfts, die Gewinnung neuer Kunden sowie strategische Partnerinitiativen legen.

„Angesichts der steigenden Marktnachfrage nach unseren innovativen Lösungen ist mir der Aufbau einer leistungsstarken Go-to-Market-Organisation sehr wichtig. Ich freue mich, dass Mark Francetic (Head of Global Partner and Alliances), John LoVerme (Head of North America Sales) und Nadine Rahman (Head of International GTM) Onapsis verstärken, um dieses Wachstum voranzutreiben. Gemeinsam werden wir unser starkes Partnerökosystem nutzen, um unser Wachstum weiter zu beschleunigen und unseren Kunden einen nachhaltigen Mehrwert zu bieten“, so Paul „PK“ Kleinschnitz, Chief Revenue Officer bei Onapsis.

Marktdynamik und Ausbau des Ökosystems

Die aktuellen Personalentscheidungen knüpfen an die fortlaufenden Investitionen von Onapsis in strategische Integrationen innerhalb des Partner-Ökosystems an. Dazu zählen unter anderem jüngste Kooperationen mit CrowdStrike und Microsoft. Diese Partnerschaften stärken die Fähigkeit von Onapsis, Unternehmen bei der Erkennung, Abwehr und Wiederherstellung nach fortschrittlichen, gezielt auf SAP ausgerichteten Cyberbedrohungen zu unterstützen.

Weitere Informationen zum Partner-Ökosystem von Onapsis finden Sie unter: onapsis.com/partners.

Über Onapsis

Onapsis ist der weltweit führende Anbieter von SAP-Cybersecurity und -Compliance. Zahlreiche namhafte Unternehmen weltweit vertrauen auf Onapsis, um ihre digitalen SAP-Cloud-Transformationen sicher und zuverlässig zu realisieren.

Die Onapsis-Plattform ist die von SAP empfohlene und meistgenutzte Lösung zum Schutz von SAP. Sie bietet Cybersecurity- und SAP-Teams automatisierte Compliance, Schwachstellenmanagement, Bedrohungserkennung und sichere Entwicklungsfunktionen für ihre RISE with SAP-, S/4HANA Cloud- und hybriden SAP-Anwendungen. Basierend auf den Erkenntnissen der Onapsis Research Labs, den weltweit anerkannten Experten für SAP-Cybersecurity, bietet Onapsis beispiellosen Schutz, Benutzerfreundlichkeit und eine schnelle Wertschöpfung und ermöglicht so SAP-Kunden schnelle und sichere Innovationen.

Weitere Informationen finden Sie auf LinkedIn, X oder unter onapsis.com/de.

