ONE HIRING setzt Wachstumskurs fort – außerordentlich erfolgreiches erstes Halbjahr 2023

Steigende Vermittlungserfolge, Personalzuwachs und internationale Expansion im erfolgreichen ersten Halbjahr 2023

– ONE HIRING („1H“) verzeichnet nach Rekordjahr 2022 ein außerordentlich erfolgreiches erstes Halbjahr 2023.

– Die Düsseldorfer Talent-Acquisition-Plattform kann im Vorjahresvergleich weiter steigende Vermittlungen verzeichnen.

– Kontinuierlicher Ausbau der Organisation auf derzeit über 160 Mitarbeiter an drei Standorten.

– Weitere Wachstumspläne werden durch ein Partnership Investment von German Equity Partners V („GEP V“), ein von der unabhängigen deutschen Investmentgesellschaft ECM Equity Capital Management GmbH („ECM“) verwalteter Fonds, unterstützt.

ONE HIRING freut sich nach dem stärksten Wachstum in der Unternehmensgeschichte im Jahr 2022 über ein weiteres erfolgreiches erstes Halbjahr 2023, welches von wichtigen Meilensteinen und Fortschritten geprägt wurde: steigende Vermittlungserfolge, Organisationsausbau, internationale Expansionspläne sowie der Einstieg von einem Partner zur Unterstützung weiterer Wachstumsinitiativen. Die Entwicklung demonstriert die Expertise von ONE HIRING attraktive Arbeitgeber mit hochqualifizierten Fachkräften in den Bereichen Tech, Finance & Legal zusammenzuführen, und es unterstreicht die Skalierbarkeit der Talent-Acquisition-Plattform. Arbeitgeber wie Adesso, Atos, Deloitte und viele weitere vertrauen auf die Kompetenz, Reichweite und das Engagement von ONE HIRING am Arbeitsmarkt für sie zu agieren.

Parallel wird die ONE HIRING Organisation erweitert, um die Grundlagen für zukünftiges Wachstum zu legen. Die Anzahl der Standorte hat sich durch die Niederlassungen in Duisburg und Nottingham, neben dem Headquarter in Düsseldorf, auf drei erhöht. Auch in den USA ist das Unternehmen inzwischen aktiv. Durch die Investitionen gelang es, die Präsenz zu stärken und neue Märkte zu erschließen: dies unterstreicht das Engagement der 1H, die Rekrutierungsbedürfnisse von Kunden und Fachkräften auch international zu erfüllen. Gareth Davies (Vice President UK) sagte: „Wir freuen uns sehr, im Portfolio angekommen zu sein. Durch die Expansion in UK und Synergien aus der bestehenden Infrastruktur der ONE HIRING Gruppe haben wir das Potential, uns in den kommenden Jahren substanziell weiterzuentwickeln. Überregionales Recruiting gewinnt zunehmend an Relevanz und unsere deutschen Kunden profitieren fortan auch länderübergreifend von unserem Serviceangebot.“

ONE HIRING ist stolz darauf, Kandidaten und Kunden am Arbeitsmarkt zu begleiten, sie mithilfe der bestmöglichen Kombination aus menschlicher Beratung und technologischer Expertise effektiv miteinander zu „matchen“ und somit nachhaltige Erfolge für alle Beteiligten zu ermöglichen. Der zukünftige Wachstumskurs wird mitunter durch das am 13. Juni 2023 bekanntgegebene Partnership Investment durch GEP V unterstützt. Die Geschäftsführung ist überzeugt, den eingeschlagenen Wachstumskurs im zweiten Halbjahr 2023 fortzusetzen, und freut sich auf weitere spannende Möglichkeiten, Kunden und Kandidaten zum Erfolg zu verhelfen. Julian Schubert, Mitgründer & CEO von ONE HIRING, sagte:“Der Markt ist dynamisch und geprägt von Fachkräftemangel und erhöhter beruflicher Mobilität. Wir werden unser Serviceangebot kontinuierlich erweitern, um die Anforderungen unserer Kandidaten und Kunden zu erfüllen. Die fortlaufende Digitalisierung wird dies unterstützen und dabei höchste Qualität in der Zusammenarbeit mit unseren Mitarbeitern und Bewerbern in unseren Prozessen sicherstellen. Mit ECM haben wir einen zuverlässigen Partner gefunden, der uns hierbei nachhaltig unterstützt.“

Weitere Informationen unter: https://www.onehiring.com/

Über ONE HIRING:

Die Talent-Acquisition-Plattform von ONE HIRING gehört mit jährlich mehr als 1.000 erfolgreichen Vermittlungen zu den führenden HR-Tech-Unternehmen für das Recruiting von Tech-, Finance und Legal-Experten. ONE HIRING ist vor über zehn Jahren als klassische Personalberatung gestartet und hat sein Geschäftsmodell mit einer innovativen Software-Plattform erfolgreich digitalisiert. Durch den Einsatz von Matching-Algorithmen für ein hochpräzises und effizientes Matching von Kandidaten und Kunden, sowie die Integration von Success Managern, die einen personalisierten Beratungsprozess gewährleisten, bietet ONE HIRING eine einzigartige hybride Lösung. ONE HIRING beschäftigt mehr als 160 Mitarbeitende und ist in Deutschland, UK und den USA aktiv.

Kontakt

BETTERTRUST GmbH für ONE HIRING GmbH

Frank Hemmert

Luisenstraße 40

10117 Berlin

030 / 340 60 10 – 94



https://www.bettertrust.com/