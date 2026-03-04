ONEDAR – DMC aus Saudi Arabien startet auf der ITB Berlin

Auf der ITB Berlin startet Onedar offiziell und setzt neben Leisure Travel auf eine starke Positionierung im internationalen MICE-Geschäft.

Saudi-Arabien entwickelt sich mit hoher Geschwindigkeit zu einem der dynamischsten Märkte für internationale Veranstaltungen. Große Investitionen in Infrastruktur, Eventlocations und Hospitality-Projekte haben das Königreich in kurzer Zeit zu einem relevanten Standort im globalen Markt für Meetings, Incentives, Conferences und Exhibitions (MICE) gemacht.

Mit Onedar startet nun eine neue Destination Management Company, die internationale Veranstalter, Unternehmen und Organisationen bei Projekten im Königreich unterstützen wird. Ziel ist es, internationale Meetings, Konferenzen und Incentives professionell zu planen und umzusetzen – sowohl für Unternehmen mit bestehender Präsenz in Saudi-Arabien als auch für internationale Organisationen, die das Land als Veranstaltungsstandort entdecken.

Besonders im Fokus stehen Konferenzen und Corporate Meetings internationaler Konzerne und Unternehmen. Viele dieser Firmen sind bereits mit Niederlassungen oder Projekten im Königreich vertreten und nutzen Veranstaltungen vor Ort zunehmend als Plattform für interne Strategietreffen, Partnerveranstaltungen oder internationale Konferenzen.

Ein weiterer Faktor ist die gute internationale Erreichbarkeit des Landes. Große Flughäfen und ein wachsendes Netz an Direktflugverbindungen ermöglichen es Teilnehmern weltweit Veranstaltungen im Königreich häufig ohne Umstieg zu erreichen – ein entscheidender Vorteil für globale Konferenzformate.

Parallel dazu entstehen neue Event- und Kongressinfrastrukturen, die internationale Standards erfüllen. Moderne Veranstaltungsorte, neue Hotelkapazitäten und große Entertainment-Destinationen bilden die Grundlage für die weitere Entwicklung des MICE-Marktes im Land.

Die Marke Onedar gehört zu SELA, einem führenden Entertainment- und Sportveranstalter in Saudi-Arabien. Die Nähe zum Mutterunternehmen eröffnet Zugang zu einem umfangreichen Netzwerk sowie zu außergewöhnlichen Veranstaltungsorten im Königreich. Dazu zählen unter anderem der Jeddah Yacht Club, der Jeddah Superdome sowie die Entertainment-Destinationen Boulevard World und Boulevard City in Riyadh mit der Kingdom Arena und der ANB Arena.

Ein weiterer Baustein der Strategie ist die Erfahrung des Teams. Die MICE-Manager von Onedar verfügen über jahrzehntelange internationale Expertise in der Entwicklung und Umsetzung großer Veranstaltungen sowie Incentive-Reisen. Diese Erfahrung soll dazu beitragen, internationale Standards mit lokalen Möglichkeiten und Partnerschaften zu verbinden.

Mit dieser Kombination aus Infrastruktur, Netzwerk und internationaler Erfahrung positioniert sich Onedar als Plattform für Veranstalter, die neue Möglichkeiten im wachsenden MICE-Markt Saudi-Arabiens erschließen wollen.

