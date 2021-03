OnePlus erleuchtet Nachthimmel mit allerersten “Moonbow”-Aufnahme mit OnePlus 9 Serie

Extrem seltenes und mit bloßem Auge kaum zu sehendes Naturphänomen Moonbow (Mondregenbogen) von OnePlus nachgestellt

OnePlus hat den Londoner Nachthimmel mit dem sogenannten “Moonbow”, einem seltenen und beeindruckenden Naturphänomen, das nur an einer Handvoll abgelegener Orte auf der ganzen Welt zu sehen ist, erhellt. Das Phänomen tritt auf, wenn das Licht des Mondes durch Wassertröpfchen in der Luft gebrochen wird. Es taucht also in der Regel eher an Orten wie den Victoria Falls auf als in einem Stadtzentrum.

Der #TrueColors Moonbow wurde durch die Partnerschaft von OnePlus mit Hasselblad inspiriert, einem der weltweit führenden Hersteller von Kameras und Objektiven. Hasselblad ist bekannt für sein ikonisches Design, seine kompromisslose Bildqualität und natürliche Farben. Die OnePlus 9 Serie mit der Hasselblad-Kamera für Smartphones verfügt über die ikonische natürliche Farbkalibrierung von Hasselblad.

OnePlus 9 Serie ermöglicht Nachstellung des Moonbows

Bei in der Natur vorkommenden Mondregenbögen ist das Licht in der Regel zu schwach, was es extrem schwer macht, die natürlichen Farben mit bloßem Auge zu erkennen. Die Bildgebungskompetenz der OnePlus 9 Serie ermöglicht es, das Phänomen so einzufangen, wie es in der Natur vorkommt.

Das Moonbow-Naturphänomen, das bisher noch nie zuvor an einem städtischen Ort gesehen wurde, bildet OnePlus mithilfe von Hochleistungs-Lichtprojektionen, die durch eine Nebelwand im Licht des Vollmonds gestrahlt wurden, nach, um Londons ganz eigenen Moonbow vor der Tower Bridge zu schaffen.

Kate Parkyn, Associate Marketing Director, OnePlus Europe, über das einzigartige Event: “Mondbögen sind wunderschön und selten. Sie geben denjenigen, die sie erleben dürfen, die Möglichkeit, einem einzigartigen Naturphänomen beizuwohnen. Durch die Partnerschaft mit dem weltberühmten Kamerahersteller Hasselblad für die OnePlus 9 Serie machen wir dieses Phänomen einer größeren Anzahl an Menschen zugänglich. Sie können ihre Welt auch selbst in wunderschönen, natürlichen Farben einfangen, ihre eigenen #TrueColors zeigen – und haben zudem die Chance, hierzu eine Reise zu gewinnen.”

Die Darstellung des Moonbows in “echten Farben” durch die OnePlus 9 Serie ist der erste Schritt von OnePlus in seiner #TrueColors-Kampagne, die Menschen auf der ganzen Welt dazu ermutigen soll, ihre Bilder zu teilen. Die aufgenommenen Fotos sollen darstellen, was “True” für die Nutzer selbst bedeutet, was ihre eigenen Geschichten dahinter sind und wie sie die Welt um sie herum widerspiegeln. Unter anderem ist es das Ziel, die Akzeptanz für bearbeitete Bilder, die mittlerweile zur Gewohnheit geworden sind, umzukehren.

Ein neues Level in der Smartphone-Fotografie mit der OnePlus 9 Serie

Die OnePlus 9 Serie ist der größter Sprung des Unternehmens in Sachen Kameraqualität, der durch die langfristige Partnerschaft mit dem legendären, professionellen Kamerahersteller Hasselblad erreicht wurde. Die Kameras von Hasselblad haben ikonische Gesichter und Ereignisse der modernen Geschichte verewigt – einschließlich der ersten Schritte des Menschen auf dem Mond.

Das neue Flaggschiff-Kamerasystem von OnePlus, die Hasselblad Kamera für Smartphones, bringt mehrere Durchbrüche in der Smartphone-Fotografie. In deren Mittelpunkt stehen der neue Standard des Unternehmens für die Smartphone-Farbleistung – Natural Color Calibration with Hasselblad – und Premium-Hardware für eine verbesserte Bildqualität. Die OnePlus 9 Serie bietet zudem eine starke Leistung mit der neuesten Qualcomm® SnapdragonTM 888 Mobilplattform, dem Fluid Display 2.0 mit einer DisplayMate A+ Bewertung und den branchenführenden Schnellladelösungen Warp Charge 65T und Warp Charge 50 Wireless.

OnePlus und Hasselblad haben gemeinsam die Sensoren des OnePlus 9 und 9 Pro kalibriert und zahlreiche Labortests mit den hohen Hasselblad-Standards für Farbe durchgeführt. Anschließend arbeiteten die Unternehmen zusammen daran, Hunderte von realen Szenen durch computergestützte Fotografie zu optimieren, um die Farbe auf der Grundlage ihres gemeinsamen Verständnisses der Farbleistung sowie der Bedürfnisse und Gewohnheiten der Smartphone-Nutzer feinabzustimmen.

In den nächsten vier Wochen werden den Teilnehmern der Kampagne wöchentlich Themen zum Thema “True” vorgegeben: “True Attitude”, “True Love”, “True Freedom” und “True You”. Jede Woche wählt Hasselblad-Fotograf Julius Hirtzberger den Gewinner aus, der ein Smartphone der OnePlus 9 Serie und weitere Goodies erhält. Es wird auch die Möglichkeit geben, am Wettbewerb “True World Experience” teilzunehmen, bei dem sechs Gewinner die Chance erhalten, auf einen von sechs Kontinenten zu reisen und Erlebnisse mit der OnePlus 9 Serie zu dokumentieren.

OnePlus ist ein global agierender Anbieter von Mobiltechnologie, der konventionelle Technologiekonzepte in Frage stellt. Der Leitgedanke von OnePlus lautet “Never Settle” – daran orientiert sich das Unternehmen konsequent bei der Entwicklung neuer leistungsfähiger Highend-Geräte mit einem einzigartigen Design. Der Erfolg von OnePlus basiert in großen Teilen auf dem engen Zusammenschluss mit der Anwender-Community und Fans, die wertvollen Input für neue Entwicklungen liefern.

Firmenkontakt

OnePlus

Barbara Reindl

Sternstraße 12

80538 München

08921187137

barbara.reindl@oneplus.com

http://oneplus.com

Pressekontakt

OnePlus

Barbara Mieth

Sternstraße 12

80538 München

08921187137

barbara.mieth@oneplus.com

http://oneplus.com

Bildquelle: @OnePlus