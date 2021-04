OnePlus-Meilenstein in Europa: 3 Mio Nutzer auf oneplus.com

Sonderangebote für OnePlus 8 Pro, OnePlus 8T, OnePlus Nord, OnePlus N10 und OnePlus N100 ab dem 21. April 2021 exklusiv auf oneplus.com

OnePlus feiert drei Millionen registrierte Nutzer in Europa auf oneplus.com. Um die bisherige Reise mit seiner Community zu würdigen, startet OnePlus am 21. April 2021 die Aktion “One For All”.

Bis zum 23. April erhalten Kunden bis zu 25 Prozent Rabatt auf ausgewählte OnePlus Geräte und Zubehör wie z.B. bis zu 150 EUR auf das OnePlus 8T, bis zu 100 EUR auf das OnePlus 8 Pro und 50 EUR auf das OnePlus Nord. Innerhalb einer Verlosung haben Teilnehmer zudem die Möglichkeit, die rabattierten Produkte um zusätzliche 50 Prozent reduziert zu erwerben oder den Hauptpreis – ein OnePlus Sammlerstück in limitierter Auflage – zu gewinnen. Weitere Details zu den Angeboten stehen unter http://onepl.us/Germany zur Verfügung.

Kate Parkyn, Associate Marketing Director, OnePlus Europe, dazu: “Die Community ist der Eckpfeiler des Erfolgs von OnePlus seit unser erstes Gerät, das OnePlus One, im April 2014 in den Verkauf ging. Das OnePlus One war eine der speziellsten Markteinführungen in der Smartphone-Branche. Es war nur über eine personalisierte Einladung erhältlich und wurde exklusiv über oneplus.com verkauft. Wir haben weltweit mehr als 1,5 Millionen OnePlus One verkauft, exklusiv über oneplus.com und fast ohne Werbebudget. Während wir unsere Reise fortsetzen, feiert die “One For All”-Kampagne unsere Community, die mittlerweile auf über zehn Millionen Mitglieder weltweit angewachsen ist, wobei drei Millionen Nutzer aus Europa auf oneplus.com registriert sind.”

Im Laufe der Jahre hat OnePlus viele Flaggschiff-Smartphones auf den Markt gebracht und erweiterte im letzten Jahr das Produktportfolio nach dem “Never Settle”-Ansatz um die OnePlus Nord und OnePlus Nord N Serie, um die besten Produkte und das beste Benutzererlebnis im Mittelklasse-Segment zu schaffen und so die OnePlus-Technologie mit mehr Nutzern auf der ganzen Welt zu teilen. Die neueste Ergänzung ist die OnePlus 9 Serie, die bisher fortschrittlichsten Flaggschiff-Smartphones der Marke, die mit der Hasselblad-Kamera für Smartphones ein erstklassiges Kameraerlebnis bieten, Displays der nächsten Generation mit hoher Bildwiederholrate und eine schnelle drahtlose Ladetechnologie, die die kabelgebundenen Ladelösungen der Konkurrenz übertrifft.

OnePlus ist ein global agierender Anbieter von Mobiltechnologie, der konventionelle Technologiekonzepte in Frage stellt. Der Leitgedanke von OnePlus lautet “Never Settle” – daran orientiert sich das Unternehmen konsequent bei der Entwicklung neuer leistungsfähiger Highend-Geräte mit einem einzigartigen Design. Der Erfolg von OnePlus basiert in großen Teilen auf dem engen Zusammenschluss mit der Anwender-Community und Fans, die wertvollen Input für neue Entwicklungen liefern.

