OnePlus präsentiert die erste 5G-Snowbot-Schlacht

Roboter in globaler Schneeballschlacht steuern

OnePlus, eine führende Premium-Smartphone-Marke, hat heute die weltweit erste interaktive Schneeballschlacht über 5G angekündigt, die ab dem 9. März über 70 Stunden am Stück in Finnland stattfinden wird. Jeder aus der ganzen Welt kann die OnePlus Snowbots in der Live-Schneeballschlacht über oneplus.com/snowbots steuern.

OnePlus war einer der ersten Hersteller, der 2019 ein 5G-fähiges Gerät in Europa auf den Markt brachte, um ein schnelles und reibungsloses Smartphone-Erlebnis zu bieten. Um das Potenzial von 5G zu demonstrieren und zu zeigen, wie die Technologie die Art und Weise verändern kann, wie Menschen mit Smartphones interagieren, entwickelte OnePlus Schneeball-Roboter: Snowbots.

OnePlus Geräte betreiben die Snowbots über ein 5G-Netzwerk, das vom finnischen Betreiber Elisa in der entlegenen Region Lapplands installiert wurde, sodass tausende Community-Mitglieder aus der ganzen Welt ein nathloses und verzögerungsfreies Offline-to-Online-Spielerlebnis erfahren.

Das OnePlus Snowbot Battle, das in Ruka-Kuusamo, Lappland, Finnland, ausgetragen wird, beginnt am 9. März um 13 Uhr deutscher Zeit mit einem speziellen Mensch vs. Roboter-Event, bei dem eine ausgewählte Anzahl von Personen im Team gegen die 5G-Snowbots spielen wird, die von Nutzern aus der ganzen Welt gesteuert werden. Vom Abend des 9. März bis zum 12. März findet die Snowbot-Schlacht 24 Stunden am Tag statt, sodass jeder an der ultimativen Schneeballschlacht teilnehmen kann.

Die OnePlus Community erhält die einmalige Chance, sich auf den Social Media-Kanälen von OnePlus dem Wettbewerb zu stellen und die glücklichen Gewinner reisen mit nach Lappland und nehmen persönlich am OnePlus Snowbot Battle teil.

OnePlus ist ein global agierender Anbieter von Mobiltechnologie, der konventionelle Technologiekonzepte in Frage stellt. Der Leitgedanke von OnePlus lautet “Never Settle” – daran orientiert sich das Unternehmen konsequent bei der Entwicklung neuer leistungsfähiger Highend-Geräte mit einem einzigartigen Design. Der Erfolg von OnePlus basiert in großen Teilen auf dem engen Zusammenschluss mit der Anwender-Community und Fans, die wertvollen Input für neue Entwicklungen liefern.

