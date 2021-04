Michael Mehner verstärkt ab sofort das Team der Social-Media-Spezialisten und leitet das Bestandskundengeschäft

München, 15. April 2021. Nach dem OneTwoSocial, Agentur für digitale Markenkommunikation, 2021 bereits sieben Neukunden gewinnen konnte, vergrößert sich nun auch das Team. Mit Michael Mehner wird ein passionierter Social- und Consulting-Experte zum Account Director ernannt, der in dieser Position das Account-Management-Team leiten sowie als direkter Ansprechpartner für den Bereich Bestandskunden fungieren wird und so das Neukundengeschäft mit vorantreiben soll.

Helge Ruff, CEO von OneTwoSocial: “Digitales Marketing – und vor allem Social-Media-Marketing – erlebt aktuell einen absouten Boom und steckt im Wandel. Das spüren wir als Agentur natürlich sowohl bei unseren Bestandskunden als auch an der erhöhten Nachfrage von Neukunden. Wir freuen uns sehr, mit Michael einen sehr erfahrenen Kollegen mit an Bord zu haben, der mit uns zusammen richtig Gas geben will.”

Zuvor war Michael Mehner als freiberuflicher Account Director für die Agentur REBEL tätig. Neben der Konzeptentwicklung und der Kundenberatung entwickelte er unter anderem für Kunden wie SEAT Deutschland 360-Grad-Kampagnen, um die Marke erlebbar zu machen.

“OneTwoSocial zeigt bei seinen Kampagnen immer wieder, dass der Kunde im Mittelpunkt steht – das matched total mit meiner Philosophie. Ich möchte Brands nicht einfach nur betreuen oder führen. Ich möchte, dass wir im gesamten Account-Management-Team weiterhin danach streben, die Kunden dabei zu unterstützen, ihre Business-Ziele durch Social Media zu erreichen und so einen Wettbewerbsvorteil zu erhalten”, ergänzt Michael Mehner. “Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit meinem Team die Beziehungen zu unseren spannenden Kunden zu vertiefen.”

Über OneTwoSocial

Als Agentur fur digitale Markenkommunikation legt OneTwoSocial die Schwerpunkte auf die Bereiche Social Media sowie Video- und Bild-Content im Social-Media-Kontext. Damit Brands bei ihrer Zielgruppe “top of mind” werden, bietet das knapp 50-köpfige Team von OneTwoSocial alles: von der Strategie-Erstellung uber die Content-Produktion fur Highclass-Fotos und -Videos, Social Media Advertising, Influencer Marketing bis hin zur 360-Grad-Betreuung aller Social-Media-Kanäle.

OneTwoSocial wurde 2011 von Helge Ruff und Markus Dickhardt in München gegründet und schafft fur Marken wie Hama, Deuter, KFC Deutschland, Kaufland oder Staedtler Kampagnen, die für “entertaining dialogue” sorgen. Zudem wurde die Agentur mit zahlreichen Awards ausgezeichnet, u.a. dem “Annual Multimedia Award 2019”, dem “Eyes & Ears Award” sowie dem “Great Place to Work Award” in drei Kategorien.

Weitere Informationen unter: www.onetwosocial.de

