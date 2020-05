OneTwoSocial gewinnt Social-Media-Etat von Hama

München, 27. Mai 2020. OneTwoSocial sichert sich einen weiteren Neukunden: Ab sofort betreut das Team der Agentur für digitale Markenkommunikation zusammen mit dem internen Marketing-Team von Hama die Social-Media-Kanäle des Zubehörspezialisten. Ziel der Zusammenarbeit ist es, Hama als Marke weiter in das Mindset der User zu rücken.

Zu den Aufgaben der Experten von OneTwoSocial gehören die kampagnenbasierte, konzeptionelle und strategische Beratung sowie die Content-Produktion und Verlängerung durch die Redaktion und das Performance Marketing mit Fokus auf Reichweite, Traffic und Sales.

1923 gegründet, zählt Hama heute zu dem führenden Distributor von Zubehör. Rund 18.000 Produkte aus den Bereichen Foto, Video, Audio, Computer und Telekommunikation gehören zum Sortiment des Unternehmens mit Sitz in Monheim (Bayern).

Einen ersten Einblick in die Zusammenarbeit von OneTwoSocial und Hama liefert die am 1. April gestartete Fitness-Tracker-Challenge. Unter dem Hashtag #hamazuhausemarathon hat der Zubehörspezialist in Zeiten von #stayhome zum fit werden animiert und forderte die User auf, via Instagram 10.000 Schritte Zuhause zu laufen und die entsprechende Beweis-Story zu posten. Zu gewinnen gab es jeweils 15 Fitness-Tracker von Hama mit eingebautem GPS.

Bastian Strommer, Head of Product Portfolio Management Home & Electronics bei Hama: “Mit der Fitness-Tracker-Challenge ist die Zusammenarbeit schon einmal sehr vielversprechend gestartet. Ich freue mich auf die Umsetzung weiterer großer Kampagnen mit OneTwoSocial als Partner.”

Helge Ruff, CEO von OneTwoSocial, ergänzt: “Mit Hama konnten wir einen Kunden dazu gewinnen, der mit seinem vielfältigen Produkt-Portfolio viel Spielraum für Kampagnen und Content-Produktionen bietet und damit die Zusammenarbeit super spannend macht. Wir freuen uns sehr!”

Über Hama

Martin Hanke gründet im Jahre 1923 die Hamaphot KG. Über die Jahre hinweg wird aus Hamaphot die Hama GmbH & Co KG – der Zubehörspezialist! Mit rund 18.000 Produkten einer der weltweit führenden Distributoren von Zubehör in den Produktbereichen Foto, Video, Audio, Computer und Telekommunikation. Die Firma beschäftigt weltweit an 18 Standorten rund 2.400 Mitarbeiter, davon 1.500 am Stammsitz im schwäbischen Monheim.

Über OneTwoSocial

Als Agentur für digitale Markenkommunikation legt OneTwoSocial die Schwerpunkte auf die Bereiche Social Media sowie Video- und Bild-Content im Social-Media-Kontext. Damit Brands bei ihrer Zielgruppe “top of mind” werden, bietet das knapp 50-köpfige Team von OneTwoSocial alles: von der Strategie-Erstellung über die Content-Produktion für Highclass-Fotos und -Videos, Social Media Advertising, Influencer Marketing bis hin zur 360-Grad-Betreuung aller Social-Media-Kanäle.

OneTwoSocial wurde 2011 von Helge Ruff und Markus Dickhardt in München gegründet und schafft für Marken wie Gardena, KFC Deutschland, Kaufland oder Staedtler Kampagnen, die für “entertaining dialogue” sorgen. Zudem wurde die Agentur mit zahlreichen Awards ausgezeichnet, u.a. dem “Annual Multimedia Award 2019”, dem “Eyes & Ears Award” sowie dem “Great Place to Work Award” in drei Kategorien.

