Online Apotheken unterbrechen potenzielle Infektionsketten

Essen, 18. März 2020******Wie wertvoll in Corona-Zeiten Online-Apotheken sind, belegen aktuelle Zahlen. 4.670 Bestellungen im Warenwert von 271.882 Euro haben Kunden am 17.03.2020 allein in der Zeit von 10 bis 14 Uhr nur bei Apotheken-Shops von Mauve* aufgegeben (Quelle: http://mauvemap.de/), so viele wie normalerweise an einem ganzen Tag nicht. Dabei erfüllen in diesen Zeiten die in der Branche vielfach geschmähten Versandhandels-Apotheken gleich in mehrfacher Hinsicht einen guten Zweck. Je mehr Kunden online bestellen, desto geringer wird die Gefahr in den Apotheken, dass sich Apotheker und ihre Mitarbeiter mit dem Corona-Virus infizieren. Gleichzeitig verringert sich auch die Gefahr, dass sich Kunden, vor allem die besonders gefährdeten älteren Mitbürger, gegenseitig beim Apotheken-Besuch anstecken. Darüber hinaus stellen die Online-Apotheken auch die Versorgung der in Quarantäne lebenden Mitbürger mit Medikamenten sicher.

“Wenn man sieht, welche Maßnahmen die Apotheken vor Ort ergreifen, um die Ansteckungsgefahr so gering wie möglich zu halten, muss man feststellen, dass Versandapotheken einen wertvollen und effektiven Beitrag zur Eindämmung des Corona-Virus leisten. Die Möglichkeit, online Medikamente zu bestellen, unterstützt die Maßnahmen der Bundesregierung, um die Infektionsketten zu unterbrechen. Wenn man bedenkt, dass alle diejenigen, die momentan im Internet bestellen, in die Offizin-Apotheke rennen würden, wären verschiedene Maßnahmen zur Vermeidung einer Infektion vollkommen sinnlos, da sie teilweise auch nicht praktikabel wären wie z.B. der Wunsch, einzeln die Apotheke zu betreten. Denn die Menschen würden sich dann zwar nicht in der Apotheke, dafür aber vor der Apotheke drängen”, erklärt Christian Mauve, Geschäftsführer der Mauve Mailorder Software GmbH & Co. KG.

* Live und in Echtzeit zeigt die auf der expopharm erstmals vorgestellte MauveMap kumuliert die ausgelösten Bestellungen der Mauve ApoShops an, die freiwillig an der MauveMap teilnehmen

Mauve Mailorder Software GmbH & Co. KG

Die Mauve Mailorder Software GmbH & Co. KG, 1999 von Christian Mauve gegründet, mit Sitz in Essen und 31 Mitarbeitern, zählt heute zu den führenden Spezialisten, wenn es um die Digitalisierung der Apotheken und ihrer Dienstleistungen geht. Mauve bietet den Apotheken eine Vielzahl an Tools zur Vernetzung ihrer Apotheken, ihrer Produkte und Dienstleistungen. Seit 2013 ist Mauve Marktführer bei Software-Lösungen für Online-Apotheken.

Die von Mauve entwickelte Online Apotheken-Lösung ist aber nur ein Baustein bei der Digitalisierung der Apotheke. Es geht in Zukunft vor allem darum, Dienstleistungen und Produkte überall und möglichst zu einem Top-Preisleistungsverhältnis zur Verfügung zu stellen. Schnelligkeit und Verfügbarkeit sind die entscheidenden Erfolgsfaktoren im Apotheken-Markt der Zukunft. Deshalb entwickelt Mauve heute schon Tools, Schnittstellen und Anwendungen für die Apotheke von morgen. Zu den Kunden zählen u.a. Bodyguardpharm, Ayvita, CuraVendi, Delmed, Bio-Apo und die Bahnhof Apotheke Kempten.

Firmenkontakt

Mauve Mailorder Software GmbH & Co. KG

Christian Mauve

Laurentiusweg 83

45276 Essen

+49 201 – 85 78 77 55

info@mauve.de

http://www.mauve.de

Pressekontakt

Mauve Mailorder Software GmbH & Co. KG

Dr. Alfried Große

Laurentiusweg 83

45276 Essen

0201-8419594

presse@mauve.de

http://www.mauve.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.