Online-BBQ als Teambuilding mit Philip Semmelroth

Erleben Sie ein Online-BBQ-Event als Motivationstraining mit Keynote-Speaker Philip Semmelroth und der Kölner Eventagentur Menschen*Emotionen*Erlebnisse. Durch Inspiration und Aktivierung können Sie online wieder die Kräfte Ihrer Mitarbeiter bündeln.

Online-Grillevent mit Keynote-Speaker Philip Semmelroth als Teambuilding

Im vergangenen Jahr positionierte sich die Kölner Eventagentur Menschen*Emotionen*Erlebnisse mit kontaktlosen und einzigartigen Online-Event-Angeboten für mittelständische Unternehmen. Speziell auf die Bedürfnisse und Wünsche der Unternehmen zugeschnitten, gelang es Agenturinhaberin Ellen Kamrad gemeinsam mit ihrem Team, Unternehmen zahlreiche Möglichkeiten zu bieten, um auch in Distanzzeiten wieder näher zueinander zu finden und weiter in einer entspannten, motivierenden Umgebung zu kommunizieren. Dankend nahmen zahlreiche Betriebe die Online-Events an und ermöglichten der Kölner Eventagentur damit einen beachtlichen Erfolg auch in Pandemiezeiten.

Aktivieren Sie die Motivation Ihrer Mitarbeiter – Erhöhen Sie Ihre Umsatzzahlen

Nun geht Inhaberin Ellen Kamrad gemeinsam mit dem Keynote-Speaker Philip Semmelroth neue Wege in der Online-Kommunikation. Semmelroth gilt als Sales- und Business-Experte. Mit seinen Keynote-Reden zeigt er Unternehmen, wie sie ihr Unternehmen profitabler machen. Dabei setzt Semmelroth insbesondere auf die Aktivierung und die Motivation der Mitarbeiter*innen. Er arbeitet die einzelnen Persönlichkeitsstärken heraus und weist darauf hin, wie diese zu deutlich gesteigerten Umsatzzahlen genutzt werden können. Semmelroths Fokus liegt dabei nicht auf der Frage, warum manche Dinge so laufen, sondern, wie sie besser laufen können.

Speziell für Unternehmen bündeln Ellen Kamrad und Philip Semmelroth nun ihre Fähigkeiten und bieten eine Kombination aus Motivationskurs und Online-Grillevent an – selbstverständlich kein bisschen weniger emotional und aktivierend als ein hautnahes Erlebnis.

Beide sind der Meinung, dass Unternehmer und Führungskräfte schon immer vielen Rollen gerecht werden mussten. Doch niemals zuvor war die Rolle als Psychologe von solch elementarer Bedeutung wie heute. Mitarbeiter im Home-Office fühlen sich nach über einem Jahr Pandemie isoliert, vermissen die vertrauten Kollegen, können nicht wie gewohnt arbeiten. Nicht monetäre Gehaltsbestandteile wie “gutes Betriebsklima” sind aktuell kaum oder gar nicht mehr wahrnehmbar. Die Motivation des Teams kann genau jetzt “angeheizt” werden.

Semmelroth erklärt: “Losgelöst vom Tagesgeschäft haben wir mit dem Format “Content und Grillen” eine Möglichkeit geschaffen, mit Ihrem Team ein Seminar zu buchen, das die Kreativität wieder stimuliert, um die aktuell verfügbare Zeit sinnvoll zu nutzen, sich für die Umsatz-Rallye nach der Zwangspause vorzubereiten. Mitarbeiter*innen sollten genau jetzt motiviert, inspiriert und aktiviert werden.”

Mit Philip Semmelroth und Ellen Kamrad einen Tag erleben

Das Online-Event findet an einem Tag statt. In kleinen Gruppen, die ohne Leistungsdruck den Team-Spirit Ihrer Firma wieder fühlbar machen, erarbeiten die Mitarbeiter*innen zuerst gemeinsam mit Philip Semmelroth, dem passionierten Griller, Vertriebs- und Kommunikationsexperten, wie sie ein “Grillrestaurant” gründen und Kunden dafür akquirieren. Dieser Teil des Online-Events umfasst ca. drei Stunden.

In dieser Übung lernen Sie,

– wie Sie eine Firma professionell positionieren müssen

– wie Sie Kunden für Ihre Produkte- und Dienstleistungen akquirieren

– wie Sie Presse und andere Multiplikatoren nutzen, um ohne großes Marketingbudget “Sichtbarkeit und Reichweite” zu schaffen, um Neugierde zu erzeugen

– wie Sie Preise richtig kalkulieren und Transaktionskosten optimieren

– wie Sie Lieferanten finden, evaluieren und Einkaufskonditionen verbessern

– wie Sie Up- und Cross-Selling Potentiale identifizieren und nutzen

Dies wird nicht nur die Motivation der Mitarbeiter*innen steigern und Erlebnisse sowie Erinnerungen schaffen, sondern auch dazu beitragen, dass neue Gedankengänge entstehen, wie Sie für Ihr tatsächliches Unternehmen Neukunden gewinnen, neue Produkte und Dienstleistungen für Bestandskunden vermarkten und Abläufe profitabler machen.

Dieser positive Effekt wird im Anschluss an das Seminar mit Philip Semmelroth durch ein gemeinsames Online-BBQ-Event verstärkt.

Je nach Wunsch und Teilnehmerzahl wird das Grillmenü individuell erstellt und kann auch um persönliche Geschenke im firmeneigenen CI erweitert werden. Diese EventBOX wird postalisch im Vorfeld an die Teilnehmer*innen versendet. So geht es nach dem Motivationstraining gemeinsam ran an den Grill.

Unter professioneller Anleitung lernen die Mitarbeiter*innen nicht nur Neues kennen, sondern erhalten zudem zahlreiche Tipps und Tricks. So kann ein motivierender, gewinnbringender und zugleich genussvoller Online-Tag gemeinsam am PC gemütlich ausklingen.

Das Online-BBQ-Event mit Motivationstraining und Keynote-Speaker Philip Semmelroth kann ab sofort exklusiv von Unternehmen über die Kölner Eventagentur Menschen*Emotionen*Erlebnisse gebucht werden. Gerne erstellen Ellen Kamrad und ihr Team auf Anfrage ein individuelles Angebot.

Direkten Kontakt zu Ellen Kamrad finden Sie hier: www.ellenkamrad.de

Mit ihrer Eventagentur Menschen*Emotionen*Erlebnisse bietet die Kölnerin Ellen Kamrad individuelle Veranstaltungskonzepte für jeden Anlass. Als Full-Service-Agentur erstreckt sich das Portfolio von der Ideenfindung über die Konzeption bis hin zur Planung und Durchführung von Veranstaltungen europaweit.

Ganz im Sinne des Kunden und seinem Corporate Design versteht sich die Diplom-Eventmanagerin Ellen Kamrad als Partnerin an Ihrer Seite. Professionell und kreativ organisiert Ellen Kamrad sowohl Seminare, Tagungen und Konferenzen als auch Großveranstaltungen wie Galaabende, Jubiläen und Mitarbeiterevents. Dabei zählt auch die Vermittlung von Eventdienstleistern und Künstlern zu ihrem Portfolio.

Mit über zehn Jahren Erfahrung in der Veranstaltungs- und Eventbranche gestaltet Ellen Kamrad Veranstaltungen zu nachhaltig wirkenden Events. Zahlreiche nationale und internationale Unternehmen aller Branchen setzten dabei bereits auf die Umsetzung und Inszenierungen der Kölner Eventmanagerin.

Kontakt

Menschen Emotionen Erlebnisse Eventmanagement

Ellen Kamrad

Maler-Bock-Gässchen 2

50678 Köln

01777751188

ellen@ellenkamrad.de

http://www.ellenkamrad.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.