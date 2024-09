Online-Magazin „Verbraucher60plus“

VERBRAUCHER INITIATIVE veröffentlicht neue, kostenfreie Ausgabe

19.09.2024. Das kostenfreie Online-Magazin ist Teil eines umfassenden Informationsangebotes der VERBRAUCHER INITIATIVE für ältere Verbraucherinnen und Verbraucher. Dazu gehören u.a. halbtägige Veranstaltungen vor Ort, einstündige Online-Vorträge und die Webseite www.verbraucher60plus.de

Das kostenfreie Magazin (LINK) greift in der aktuellen Ausgabe u.a. die Themen „Wohnen: Stürzen in Haus und Garten vorbeugen“, „Entspannung: So kommen Sie zur Ruhe und tanken neue Kraft“, „Service: Verbraucherschlichtungsstellen“, „Identitätsdiebstahl: So schützen Sie sich“, „Klimasmart in Küche & Bad“ sowie Meldungen und Buchtipps auf.

Das tipporientierte Online-Magazin erscheint mehrmals jährlich, die aktuelle Ausgabe finden Interessierte unter www.verbraucher60plus.de/medien/online-magazin/ Interessierte können sich kostenlos in den Versandverteiler aufnehmen lassen und senden dafür eine formlose Mail an mail@verbraucher.org

Die VERBRAUCHER INITIATIVE e.V. ist der 1985 gegründete Bundesverband kritischer Verbraucherinnen und Verbraucher. Schwerpunkt ist die ökologische, gesundheitliche und soziale Verbraucherarbeit.

