Online-Marketing Frankreich zugeschnitten auf B2B

Mit Online-Marketing in Frankreich erreichen Sie Ihre französische B2B Zielgruppe – auch im Homeoffice.

Mit Online-Marketing in Frankreich erreichen Sie Ihre französische B2B Zielgruppe in Native-Speaker Französisch – auch im Homeoffice. Dies weckt nicht nur Interesse und Vertrauen, sondern erhöht auch Ihre Sichtbarkeit in Frankreich und ebnet den Weg für den Vertrieb vor Ort. Ein Fächer an Marketinginstrumenten steht Ihnen online zur Verfügung und erlaubt die volle Budgetkontrolle, zugeschnitten auf den B2B-Bereich.

Sprechen Sie französische Buying-Center mit Online-Marketing auf Französisch dort an, wo sie sich im Netz aufhalten.

Online-Marketing Frankreich beschränkt sich weder auf die Optimierung der Position Ihrer Internetseite auf Google & Co. noch auf bezahlte Anzeigen in Suchmaschinen. Diese Maßnahmen sind wichtig, um eine Aktion zu bewerben und Ihre Kommunikation zu flankieren. Sie verhelfen Ihnen zu einem guten Platz in französischen Suchmaschinen. Nicht mehr und nicht weniger, weil letztendlich Suchmaschine über Ihr Ranking im Wettbewerb entscheiden und nicht Sie, auch bei sinnvollen SEO-Bemühungen.

Nützlicher ist es, zu wissen, wo Ihre französische Interessenten und Buying-Center sich im Netz aufhalten, wo sie regelmäßig Produkt- und Marktinformationen einholen. Genau dort muss Ihr Unternehmen in Frankreich platziert sein. Deshalb gehen wir strukturiert vor und bieten

– zunächst ein Audit über laufende Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen in Frankreich (online und klassisch),

– Hilfe, um Schwachstellen zu beseitigen, das Marketingziel zu schärfen und Zielgruppen zu präzisieren,

– Unterstützung, um mögliche Werbekanäle und Medien wie Branchenportale, Blogs, Newsletter, auf denen Sie präsent sein müssen, zu erschließen,

– die Produktion eines passenden Contents in französischer Fachsprache in Ihrem Auftrag, den wir platzieren.

Somit verfügt Ihr Unternehmen über eine laufend aktualisierte und breite Präsenz in Frankreich auf Native-Speaker-Niveau unter voller Budget-Kontrolle. Das ebnet dem Vertrieb den Weg zur Marktbearbeitung. Umfangreiche Informationen befinden sich unter https://kommunikation-frankreich.com/online-marketing-frankreich

Meine Gesellschaft, Senergia.de, unterstützt seit Jahren Unternehmen auf ihrem Weg nach Frankreich und bietet auf der Plattform Kommunikation-Frankreich.com Informationsmaterial, um die Markt- und Kundenkommunikation in Frankreich noch besser zu gestalten.

Kommunikation-Frankreich.com ist ein Service der Senergia Unternehmergesellschaft für Online-Marketing, Kundenkommunikation und Vertriebsunterstützung in Frankreich in Französisch.

