Online Sprachen lernen mit Freude und Erfolg

Mit Shivis Sprachenschatz entdecken Kinder ab drei Jahren spielerisch die englische Sprache – ganz bequem online und mit viel Spaß.

Shiva Mangold, Sprachlehrerin aus Landau in Rheinland-Pfalz, setzt bei Ihren individuellen Sprachkursen für Kinder ab drei Jahren auf einen eigenen bewährten Ansatz: den individuellen Online-Unterricht mit direktem persönlichem Feedback. „Meine Students erhalten ehrliches Lob und wertschätzende Anerkennung, direkt von einer empathischen Lehrperson.“

Frühes Sprachenlernen erleichtert den Schulstart

Der frühe Kontakt mit einer Fremdsprache bringt zahlreiche Vorteile mit sich. „Kinder, die früh Englisch lernen, entwickeln ein besseres Sprachenverständnis und haben es später in der Schule leichter“, erklärt Mangold. Doch damit das funktioniert, müsse das Lernen Spaß machen. Deshalb hat sie mit Shivis Sprachenschatz ein Lernkonzept entwickelt, das von Anfang an auf motivierende Erfolgserlebnisse setzt. „Insbesondere der direkte Kontakt zu meinen Students ist hier sehr wichtig“, ist sie überzeugt. Die Kinder bleiben mit Freude am Ball – und der Erfolg zeigt sich auch in guten Schulnoten – ein zweiter motivierender Faktor.

Erst KennenLernen, dann entscheiden

Zum KennenLernen bietet Shivi eine kostenlose Probestunde an. Dabei ermittelt sie bereits den Sprachstand und das Lernvermögen der jungen Students, um einen individuell passenden Unterricht zu gestalten. „Diese erste Stunde ist völlig unverbindlich“, betont sie. Und weil die Kurse online stattfinden, sind die Sprachkurse mit Shivis Sprachenschatz in ganz Deutschland und den angrenzenden EU-Ländern möglich. „Meine Students unterrichte ich unter anderem auch in der Schweiz und sogar den USA“, hebt Shiva Mangold auch die geografischen Möglichkeiten ihrer Online-Kurse hervor.

Aktuell macht Shivi neuen Students ein Angebot: Wer sich nach der KennenLern-Stunde für den Tarif „Private“ entscheidet, kann sich die Monatspauschale mit einem Freund oder Familienmitglied teilen – eine zweite Person nimmt ohne Zusatzkosten teil. Für alle anderen gibt es den „Group“-Tarif, in dem Kinder in kleinen Gruppen von zwei bis maximal fünf Students gemeinsam lernen. Darüber hinaus sind jederzeit Einzel- und auch Intensivkurse individuell buchbar.

Unter https://shivis.sprachenschatz.de sind alle Informationen nachzulesen.

Mit Shivis Sprachenschatz entdeckt das Kind die Freude am Lernen von Fremdsprachen und erweitert spielerisch seine fremdsprachlichen Fähigkeiten. Egal ob erste Wörter, klare Aussprache oder lebendige Dialoge – bei Shivi steht jedes Kind schon ab drei Jahren im Mittelpunkt eines individuellen Lernkonzeptes.

Warum Fremdsprachen mit Shivi?

– Kindgerecht und kreativ: Lernen durch Spiele, Geschichten und mit Spaß.

– Persönliche Förderung: Jedes Kind wird individuell begleitet.

– Mit Herz und Geduld: Shivi schafft eine positive Lernatmosphäre.

Gemeinsam Sprachen entdecken – ein Schatz fürs Leben!

