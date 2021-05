Online Weltrekord: Susanne Lührig, Hermann Scherer

312 Redner aus 17 Nationen stellen den Online Zoom-Hack Speakers Weltrekord auf

Kölner Unternehmerin stellt mit 312 Rednern aus 17 Nationen den Online Zoom-Hack Speakers Weltrekord auf.

Am Sonntag, dem 30. Mai, wurde mit 312 Speakern aus 17 Nationen, darunter Länder wie Italien, Türkei, Kolumbien, England, Deutschland, Österreich und Schweiz der 1. Internationale dreisprachige Weltrekord #zoomhackspeakerslam aufgestellt.

Mit dabei waren neben der Kölner Fotografin Susanne Lührig, die Opernsängerin Lorena Madrid und die Weltmeisterin im Schwimmen Heike Apitzsch-Friedrich sowie Maria Käppel 1. Bayerische Meisterin im Schach.

Einer der besten Top-Speaker, Hermann Scherer, hatte diesen sensationellen Weltrekord angeregt.

Jeder Speaker hatte 60 Sekunden Zeit, dem Publikum einen interessanten Livehack mit auf den Weg zu geben. Soviel nützliches Wissen in so kurzer Zeit, das schaffte Gänsehautgefühl und war konzentrierte Lebenskraft, mit großem Mehrwert für die Zuhörer. Für die Teilnehmer war es sehr aufregend, in so kurzer Zeit ihr Bestes zu geben. Susanne Lührig vertrat Köln hervorragend und überzeugte mit ihrem Livehack: “wie man sich mit wenigen Tricks perfekt vor der Kamera präsentieren kann”. Konzentrierte Wissensvermittlung mit Spaß- dieses Beispiel zeigt, was online alles möglich ist!

Susanne Lührig – seit 16 Jahren People Fotografin in Köln-Junkersdorf, ist für Köln beim Weltrekord dabei gewesen. Sie gehört zu den etabliertesten Fotografen in Köln und hat sich auf die Fotografie von Menschen spezialisiert. “Jeder Mensch kann vorteilhaft fotografiert werden” sagt sie, deshalb stellt sie Menschen so dar, dass sie im besten Licht erscheinen. Meist fotografiert sie Menschen für Business-Webseiten, aber auch Hochzeitspaare, Frauen ab 40 oder Singles für Partnerbörsen.

Doch weil Fotos ein ganzes Menschenleben nicht genug abbilden, hat sie nun ein neues Projekt angestoßen, das “Lebensbuch”.

Fotofreunde, die ein Lebensbuch bestellen, erhalten Portraits von sich und Fotos von ihrer Wohnung, eine Kurzbiografie sowie persönliche Charaktergeschichten, alles komprimiert in einem Buch verpackt. Ein Lebensbuch, das die persönliche Geschichte erzählt! Mit einem Lebensbuch hat man sein Leben in einem handlichen Format und kann dieses Buch auch bei einem Umzug in eine neue Umgebung mitnehmen oder später an Kinder oder Freunde vererben.

Kontakt

Susanne Lührig

Kirchweg 42

50858 Köln

info@susanneluehrig.de

https://www.deinefotografin.de

+49 177- 21 93 719

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung, Susanne Lührig

Der kostenlose Abdruck ist erwünscht, wenn dafür ein Belegexemplar zugesendet wird, danke.

Weitere Fotos können auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden, Interviewanfragen gern telefonisch.

Susanne Lührig ist Portraitfotografin. Sie fotografiert u.a. Frauen ab 40, Singles, Hochzeitspaare und macht viele Businessfotos für Webseiten und Geschäftsberichte.

Ihr Projekt Lebensbuch beinhaltet für Firmen oder Privatleute Fotos von sich und den Räumlichkeiten, eine Kurzbiografie sowie Charaktergeschichten, in denen man sich wiederfindet.

Kontakt

Fotografie und Coching Susanne Lührig

Susanne Lührig

Kirchweg 42

50858 Köln

+491772193719

info@susanneluehrig.de

http://www.deinefotografin.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.