“Man sieht nur mit dem Herzen gut.” Antoine de Saint-Exupery (Der kleine Prinz)

Die Online-Woche pädagogischer Beziehungen vom 4. bis 11. November 2020 zeigt Lösungen, Wege und Räume zur Neugestaltung der Schule als Lernort und Lebensort. In den rund 20 Online-Formaten geht es um die zwischenmenschliche Ebene und die Wohlfühlatmosphäre zwischen allen Beteiligten. Denn Mut, Entwicklungsfreude und Entdeckungslust sind die Grundlagen für den Erfolg – gerade auch für Schüler*innen und Lehrer*innen.

Damit orientieren sich die Helga Breuninger Stiftung und die Leadership Foundation for Professional Education and Global Learning, die diese Veranstaltung ins Leben gerufen haben, an weltweit gesetzten politischen Zielen: “Kein Kind zurücklassen” heißt es in der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung und eine gerechtere Welt und eine lebenswerte Zukunft für alle Menschen schaffen. Im Zentrum der Agenda 2030 stehen 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung mit denen die wirtschaftliche, soziale und ökologische Entwicklung vorangebracht werden soll. Dafür stehen auch Beteiligten der Woche Pädagogischer Beziehungen!

Die Mitgestalter*innen der Woche begeistern und ermutigen. Sie stecken an, inspirieren, sie teilen ihre Erfahrungen und Lösungen mit allen, die dabei sind:

Bildungsexpertin Helga Breuninger

Wildniscoach Bastian Barucker

Embodiment-Coach Melissa Kieffer

Gründerin des Teachers Impact Lab Tina Simon

Hauptpreisträgerin Deutscher Schulpreis 2020 OPGS Hannover, mit Inken Meyer

intushochdrei-Traininer*innen Natalia Gerharz, Ines Obenaus, Veronika Mercks, Sebastian Gottschlich, Verena Baljos, Janine König

Bildungsexperte Wilfried Schley

Familienberaterin Katharina Wyss

Mindfulness Mentorin Tina Schütze

Coach Rebecca Giersch

Gründer der Superhelden Schule Anton Reulow

Geschäftsführender Vorstand GESUNDHEIT AKTIV e.V. Stefan Schmidt-Troschke

Sprecher der Jury des Deutschen Schulpreises Michael Schratz

Gründer und Inhaber der KuKuk Bernhard Hanel

Gründerin der LernKulturZeit Silke Weiss

Initiatorin des “Bachelor of Being” Imke-Marie Badur

Philosoph Wolf Schneider

Um welche Themen geht es in dieser Online-Woche?

Viele Akteure wünschen sich einen Wandel des Bildungsverständnisses – mehr Miteinander, eine wertschätzende Haltung mit Empathie und Unterstützung, mehr Lernlust und Würdigung statt Bewertung.

Hier setzt das Beziehungslernen an. Während der pädagogischen Woche wird dieses Thema von verschiedenen Perspektiven her betrachtet und in seiner Vielschichtigkeit den Teilnehmer*innen eröffnet. Wer beziehungsorientiert in der pädagogischen Praxis arbeitet, schafft größere Resonanzräume und eröffnet positive Atmosphären.

Die Woche macht Mut, gibt Lösungen an die Hand, vernetzt und zeigt Gelingensbeispiele aus der Bildungspraxis.

Anmeldung und Teilnahme

Alle interessierten Menschen können sich kostenlos anmelden unter www.beziehungslernen.net Ein zentraler ZOOM-Raum wird permanent für Begegnung und Dialog für die gesamte Woche eröffnet.

Die Helga Breuninger Stiftung GmbH ist heute eine operativ tätige Stiftung und Teil der Breuninger Stiftungsgruppe, zu der die Breuninger Stiftung GmbH sowie die Stiftung Paretz (Treuhandstiftung der Breuninger Stiftung) gehören. In konkreten Projekten und an inzwischen drei Orten (Stuttgart, Paretz/Ketzin, Berlin) entwickelt und vermittelt die Helga Breuninger Stiftung Gemeinschaftskompetenzen wie Beziehungslernen (vornehmlich in der Lehrerausbildung) und Beteiligung (vornehmlich in der Bürgerbeteiligung).

