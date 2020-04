Onlinemarketing Lernen in Zeiten der Digitalisierung: Christian Gera macht es mit Gemeinsam Wachsen vor

Tolles Feedback aus der Onlinemarketing Szene – Onlinemarketing Lernen Schritt für Schritt

Onlinemarketing Lernen in Zeiten der Digitalisierung ist möglich: Christian Gera, der Gründer von Gemeinsam Wachsen staunt nicht schlecht über den Zulauf in den letzten Wochen. “Gemeinsam Wachsen ist fulminant gestartet”, sagt der Bloggerherz Gründer. Hier kann man sich das ganze anschauen: https://www.gemeinsamwachsen.online

Christian Gera ist erfolgreich geworden durch seinen Blog https://www.freizeitcafe.info , sowie seine Automatisierten Interviews auf bloggerinterview.com . DER Bloggerherz Gründer hat einen einzigartigen Meilenstein zur Selbstvermarktung für alle Menschen gesetzt, die Ihre Geschichte erzählen wollen. Mittlerweile sind es tausende Interviews und er will bis 2025 insgesamt 25.000 Menschen und Ihre Geschichte dahinter zeigen. Christian Gera ist zudem erfolgreicher Schriftsteller (1MIO Bloggertipps, Digitale Helden unserer Zeit Reihe u.a.), Ghostwriter, Hörbuchsprecher & Onlinedozent auf Udemy.

Er erschafft digitale Produkte mit Mehrwert in Zeiten der Digitalisierung.

Stark vernetzt mit den ganz großen Namen des Onlinemarketing zeigt er auf, dass Onlinemarketing Lernen und Erfolg möglich ist.

Sein neuestes Werk im Digitalen Marketing heisst nun Gemeinsam Wachsen – und genau dieses Motto verspricht Erfolg, denn:

Onlinemarketing Lernen war nie zuvor so einfach zum Schritt für Schritt umsetzen aufbereitet: 11 Jahre Wissensschatz stecken darin, weitere Onlinemarketing Experten wurden ebenso zur Ergänzung und Aufbereitung der Inhalte hinzugezogen. Das beste daran: Diese Onlinemarketing Lernplattform wird lebenslang anwachsen.

Auch das ist ein Novum in der Onlinemarketing Branche.

Die Kunden wie auch die Experten, die bereits mit im Boot sind, feiern diesen cleveren Schachzug von Christian Gera schon jetzt: ” Wir sind zufrieden mit den gemeinsamen Verkäufen.”

Auch erste Affiliates sind mittlerweile dabei und kassieren bis zu 60 Prozent an der Idee von Christan Gera mit

unter https://www.bloggerherz.de/bloggerherzpartner/ sind Anmeldungen möglich.

In der Onlinemarketing Lernplattform Gemeinsam Wachsen selbst findet man viele Puzzleteile, die einem selbst oft fehlen zur Online-Selbstverwirklichung . Das digitale Ich wird immer wichtiger.

Schon jetzt finden sich hunderte Stunden Video-,PDF-,Ebook-,Bücher und Erklärmaterial zu den Themen:

Personal Branding, Bloggen, Affiliatemarketing, Traffic, Sichtbarkeit, online Geld verdienen, Instagram, Social Media, E-Mailmarketing, Mindset, High-End-Closer, riesiges Online-Lexikon, Karriere … es hört nicht auf.

In Punkto Onlinemarketing bleibt man hier nicht an der Oberfläche: Zig Kategorien nach dem Motto – Spitz rein und breit raus! Zudem punktet Christian Gera mit Gemeinsam Wachsen deshalb, weil er ganz nah an seinen Kunden ist:

“Wir beantworten alle Fragen unserer Gemeinsam Wachsen Kunden” mit extra-gedrehten Videos, wenn Sie mal nicht weiterkommen. Auch treffen wir uns gemeinsam immer wieder auf Onlinemarketing Großveranstaltungen und unseren eigenen, sobald die Corona-Zeit vorbei ist. Auch dafür kommt ein großes, positives Lob und Feedback aus der Community.

Ein schöner Service in dieser neuen, digitalisierten Welt. Christian Gera macht es vor:

Gemeinsam Wachsen bringt tatsächlich weiter, wenn man sich sein digitales Leben aufbauen, sein Digitales Ich Profil schärfen und vor allem finden will. Anfangs nebenberuflich und später einmal hauptberuflich wie der Gründer selbst mit Onlinemarketing durchzustarten, ist so als endlich möglich. Anfänger wie Profis kommen gleichsam auf Ihre Kosten. Auch das günstige Abomodell ist äußerst fair für dieses dort gezeigte Insider-Profiwissen.

Das tolle Onlinemarketing Lernen Konzept kann derzeit hier in einer Early Bird Testphase ausgiebig genutzt werden: https://gemeinsamwachsen.online/lp-1eur-gw-fly/

