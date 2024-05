Only YOU Hotels eröffnet neues Haus in Sevilla

Only YOU Hotels, eine Marke der Palladium Hotel Group, verkündet seine Expansion mit der Neueröffnung des eindrucksvollen Only YOU Hotel in Sevilla.

Im April dieses Jahres wurde das neue, fünf-Sterne Only YOU Hotel Sevilla in der andalusischen Hauptstadt eröffnet. Das Haus verbindet die traditionelle Essenz von Sevilla mit einem kosmopolitischen, modernen Flair. Es bietet 209 Zimmer auf acht Etagen sowie einen Außenpool. Das Only YOU Hotel Sevilla liegt zentral gegenüber dem Bahnhof Santa Justa, nur wenige Gehminuten von der Altstadt Sevillas entfernt.

Der Stil des Hotels, das von dem renommierten Innenarchitekten Lázaro Rosa-Violán entworfen wurde, ist eine Verschmelzung der Kulturen. Das Ergebnis ist eine warme und mondäne Atmosphäre, in der die Gäste eine eklektische Mischung aus andalusischen und internationalen Einflüssen vorfinden werden.

Die nächste geplante Eröffnung der Marke Only YOU Hotels findet in Venedig statt, wo Anfang 2026 ein Fünf-Sterne-Hotel mit 168 Zimmern eröffnet werden soll. Weitere Only YOU Hotels sind derzeit für New York und Ibiza in Planung.

Palladium Hotel Group ist eine spanische Hotelkette mit über 50 Jahren Erfahrung, die der Grupo Empresas Matutes (GEM) gehört. Die Gruppe betreibt mehr als 40 Hotels mit mehr als 13.000 Zimmern, verteilt auf acht Länder: Spanien, Mexiko, Dominikanische Republik, Jamaika, Italien, Brasilien die USA und die Vereinigten Arabischen Emirate, und verwaltet neun Marken: TRS Hotels, Grand Palladium Hotels & Resorts, Palladium Hotels, Fiesta Hotels & Resorts, Ushuaïa Unexpected Hotels & Residences, Only YOU Hotels, BLESS Collection Hotels, die Marke Hard Rock Hotels in Lizenz mit drei Hotels auf Ibiza, Teneriffa und Marbella, und die temporäre Marke 45 Times Square Hotel. Die Palladium Hotelgruppe zeichnet sich durch ihren achtsamen Umgang mit dem Team sowie qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen für die Gäste aus.

