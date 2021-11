OnRobot launcht eigene Software-Lösung für kollaborative Applikationen

WebLytics ermöglicht Fernüberwachung, Gerätediagnose und Datenanalyse

Soest, 11. November 2021 – Der dänische Robotik-Spezialist OnRobot stellt mit WebLytics sein erstes Softwareprodukt vor. Entwickelt wurde die Lösung, um die Leistung mehrerer kollaborativer Applikationen simultan und in Echtzeit zu überwachen. Dabei sammelt WebLytics Gerätedaten von Robotern und Werkzeugen und wandelt sie in leicht verständliche, visualisierte Informationen auf Geräte- und Anwendungsebene um. Anwender profitieren so von gesteigerter Produktivität und minimierten Ausfallzeiten. WebLytics ist mit der gesamten Produktlinie kollaborativer, anwendungsorientierter Hardware-Lösungen von OnRobot kompatibel und von 11. November an weltweit per Abonnement verfügbar.

Ausfallzeiten von Roboterzellen können kostspielig sein. Um diese auf ein Minimum zu reduzieren und Anwendern so die maximale Funktionalität ihrer Applikationen zu bieten, hat OnRobot mit WebLytics die erste Softwarelösung entwickelt, die bei laufender Anwendung Berichte über die Auslastung des Roboterarms und der OnRobot-Tools wie Greifer, Vision-Kameras und Sensoren liefert. Zudem erfasst WebLytics neben der Anzahl der Greifzyklen auch die Anzahl der eingeleiteten Sicherheitsstopps. Des Weiteren bietet WebLytics Live-Gerätediagnosen, Warnmeldungen und vorbeugende Wartungsmaßnahmen. Für Endanwender und Integratoren entfällt somit die manuelle Überwachung und Auswertung der Daten. Dank der Software verfügen sie über verwertbare Erkenntnisse in Bezug auf die Funktionalität der kollaborativen Anwendung und sind in der Lage, bei Bedarf frühzeitig zu reagieren, ohne ihre Ressourcen vollständig in die Überwachung der Applikation zu investieren.

“Die Einführung von WebLytics ist ein wichtiger Meilenstein für OnRobot, unsere Kunden und unser globales Netzwerk von Integratoren”, erklärt Enrico Krog Iversen, CEO von OnRobot. “Mit WebLytics verfügen wir über die die erste Softwarelösung, die anwendungsbezogene Daten für kollaborative Anwendungen führender Roboterhersteller in Echtzeit liefert. Außerdem ist unser erstes Softwareprodukt nur der Beginn unserer Reise in den Bereich Robotersoftware. WebLytics vervollständigt unsere Vision, einen One-Stop-Shop für kollaborative Anwendungen anzubieten – sowohl Hardware- als Software-seitig.”

Analysen in Echtzeit dank integriertem OEE Standard

WebLytics ist in der Lage, Entwicklungen in der Roboterzelle zu identifizieren – einschließlich Muster, Spitzen und Störungen in der Produktivität der Applikation. Möglich wird das durch den integrierten, weltweit anerkannten Industriestandard für die Gesamtanlageneffektivität OEE (Overall Equipment Effectiveness). Dieser misst prozentual den Anteil der Fertigungszeit, der wirklich produktiv ist. Ein Wert von 100 Prozent etwa bedeutet, dass die kollaborative Anwendung ausschließlich gute Teile produziert, und zwar so schnell wie möglich und ohne Ausfallzeiten. Mithilfe dieser OEE-Messungen kann WebLytics feststellen, ob der Fertigungsprozess mit optimaler Geschwindigkeit abläuft. Zudem überwacht und analysiert die Software die Qualität der Anwendungszyklen.

So ist WebLytics in der Lage, auch bei Änderungen an einer Roboterzelle wie beispielsweise der Anpassung der Robotergeschwindigkeit oder einer Greifereinstellung automatisch deren Auswirkungen auf die Anwendungsleistung zu melden. Mithilfe der Software können Anwender zudem die direkt von Robotern und Werkzeugen gesammelten Daten analysieren, sollten nach der Bereitstellung Anomalien in der kollaborativen Anwendung auftreten. Über anpassbare Dashboards ist auch die Berichterstattung der Ergebnisse unkompliziert möglich.

Gespeichert werden die gesammelten Daten lokal auf dem WebLytics-Server. Dieser kann im lokalen Netzwerk eines Unternehmens eingesetzt oder zu einem virtuellen Netzwerk, mit dem die Roboterzelle verbunden ist, hinzugefügt werden. Der Zugriff auf WebLytics erfolgt über eine sichere, intuitive sowie browserbasierte Benutzeroberfläche, die die OEE-Messungen und benutzerdefinierte KPIs anzeigt und Anwendern so einen sofortigen und transparenten Einblick in die Echtzeit- und historische Anwendungsleistung bieten.

Software-Produkt mit Mehrwert

WebLytics verfügt über das konstant hohe Maß an Benutzerfreundlichkeit, Erschwinglichkeit, Anwendungsorientierung und Zugänglichkeit, das Anwender von OnRobot-Produkten gewohnt sind. Die Software ist mit allen führenden kollaborativen Roboter- und Leichtbau-Industrieroboterarmen sowie mit allen OnRobot-Werkzeugen kompatibel und lässt sich problemlos erweitern. Damit ist WebLytics auch für neue Roboter und Werkzeuge einsetzbar und die Lösung für Anwender zukunftssicher.

Die Software ist also nicht nur ein leistungsfähiges Tool für Endanwender, sondern schafft auch neue Einnahmemöglichkeiten für Systemintegratoren. Denn mit WebLytics haben sie eine Software zur Hand, mit der sie ihren Kunden datengestützte, individuelle Servicevereinbarungen und technische Dienstleistungen zur Zelloptimierung anbieten können.

Laszlo Papp, Produktmanager und Vertriebsingenieur bei Wamatec Hungary Kft. hat WebLytics in den Bereichen Maschinenbeschickung, Pick & Place und Palettierung getestet: “Zeit ist in dieser schnelllebigen Welt ist Zeit. WebLytics unterstützt uns dabei, die kleinen Fehler zu erkennen, die Zeitverluste verursachen, wenn es auf die Zykluszeit ankommt”, berichtet er. “Mit WebLytics spart man sich selbst und der Produktlinie viel Zeit, denn die Software erleichtert die Planung aller Wartungen und Produktänderungen. Meine Lieblingsfunktion war das Dashboard. Sehr gut gefallen hat mir, dass ich mit WebLytics alle meine Anwendungen, meine Cobots und meine End-of-Arm-Tools über eine Plattform monitoren kann, die Echtzeitüberwachung, Datenerfassung und Liniendiagramme bietet. WebLytics macht die Optimierung aller Anwendungen viel einfacher als zuvor.”

“WebLytics ist die perfekte Ergänzung zu unseren bestehenden Produktlinien. Wir sehen in der Software eine natürliche Weiterentwicklung der OnRobot-Tradition. Wir wollten fortschrittliche Tools und Technologien – in diesem Fall Fernüberwachung, Gerätediagnose und Datenanalyse – für Unternehmen jeder Größe erschwinglich und zugänglich machen”, so Iversen weiter.

OnRobot hat seinen Sitz in Odense, Dänemark, und stellt Hard- und Software-Technologien für Lösungen her, die bei kollaborativen Robotern, den Cobots, verwendet werden. OnRobot entwickelt Greifer, Sensoren und sonstige Cobot-Ausrüstung, die den Einsatz der Technologie in verschiedenen Anwendungsbereichen wie Verpackung, Qualitätskontrolle, Materialbeförderung, Maschinenwartung, Montage und Schweißen ermöglicht. Neben seiner Zentrale in Dänemark verfügt OnRobot nunmehr auch über Vertriebsstätten in Deutschland, Polen, Japan, China, den USA, Südkorea, Singapur, Spanien und Ungarn und beschäftigt mehr als 175 Mitarbeiter.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Webseite www.onrobot.com/de

