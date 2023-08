Opel Corsa Autoradio nachrüsten Tipps und Ratschläge

Mit diesen Tipps wird der Radiowechsel im Opel Corsa zum Kinderspiel

Der Wunsch vieler Opel Corsa Fahrzeughalter ist das Radio ab Werk zu tauschen, vor allem in den Modellen Corsa B, C und D, wo die Geräte schon etwas in die Jahre gekommen sind. Für den Opel Corsa gibt es je nach Modell die Möglichkeit ein 1DIN Radio oder meistens ein Doppel-DIN-Radio eines Fremdherstellers nachzurüsten. Das Paket Opel Corsa D Radio Einbauset 1DIN 2006-2014 Silber ist hier eines der beliebtesten Einbausätze für den Tausch zu einer günstigen 1 DIN-Radio eines Fremdherstellers.

Gerade der Opel Corsa ist ein Fahrzeug, in dem der Fahrzeughalter bis Baujahr 2014 das Radio ab Werk einfach selbst nachrüsten kann, ohne eine Werkstatt aufzusuchen. Links und rechts an der Frontplatte des Werksradios befinden sich zwei kleine Löcher, hier kann der Opel Entriegelungsbügel der bei in unseren Einbausets im Lieferumfang enthalten ist eingeführt werden. Damit wird das Opel Corsa Radio entriegelt und kann ganz einfach in dem man die Bügel etwas zusammengedrückt nach vorne rausgezogen werden.

Um das Opel Corsa Autoradio nachrüsten, benötigt man eine Radiohalterung aus Kunststoff, zwei Entriegelungsbügel, ein Anschlusskabel für das neue Radio und den Antennenadapter. In unserem Webshop von autoradio-einbau.eu finden Sie ein passendes Opel Autoradio Einbauset für die Modelle Corsa B, C oder D in einer 1 DIN oder Doppel DIN Variante. Alle Einbausets enthalten alle erforderlichen Teile für den Anschluss eines Fremdradios und die Radiohalterung, die es in verschiedenen Farben gibt.

Einige Modelle des Opel Corsa sind mit einem Multifunktionslenkrad ausgestattet, das die Bedienung des Radios über das Lenkrad ermöglicht. Wird ein Fremdradio installiert, kann es ohne einen erforderlichen Opel Adapter für Lenkradfernbedienung nicht mehr bedient werden. Dieser Adapter kann mit einer Reihe von Radiomarken kommunizieren, aber nicht mit allen am Markt erhältlichen Radios. Deshalb sollten Opel Corsa Fahrzeughalter vor dem Kauf eines neuen Gerätes sich über die Kompatibilität des neuen Radios mit einer Lenkradfernbedienung erkundigen.

In der Bedienungsanleitung des neuen Gerätes oder der Artikelbeschreibung steht meist, ob es für Lenkradfernbedienung geeignet ist. Generell sind die Marken Alpine, Atoto, Auna, Blaupunkt, Bosion, Caliber, Clarion, Creatone, Eonon, ESX, Erisin, Hikity, Joying, JVC, Kenwood, Kyltoor, LG, Nanox, Navgear, Ouko, Panasonic, Pioneer, Podofo, Pumpkin, Snooper, Tristan Auron, Xomax, Xtrons, Zenec und andere chinesische Hersteller mit Key1, Key2 Anschluss mit einer Lenkradfernbedienung kompatibel.

Der Opel Corsa ist ab Baujahr 2006 mit den Radios ab Werk Opel CD30, CD30 MP3, CDC40, CD50, CD70 mit einem CAN BUS System ausgestattet. Über dieses CAN BUS System wird auch das Zündplus bereitgestellt. Für den Anschluss eines Fremdradios muss ein Zündplus generiert werden, sonst wird das neue Radio nicht ausschalten, wenn man den Zündschlüssel abzieht.

Die Integration von Fremdradios in Fahrzeugen ist unsere Herausforderung, autoradio-einbau.eu bietet Upgrade Möglichkeiten für Infotainment Systeme in einer großen Reihe von Fahrzeug Modellen. Rund um das Thema Autoradio Einbau werden wertvolle Tipps von Profis vermittelt um eine perfekte Integration ins Cockpit zu ermöglichen. Wir bieten eine Reihe von Adapter für die Wiederherstellung von Funktionen im Fahrzeug die mit Fremdgeräten funktionieren.

Firmenkontakt

autoradio-einbau.eu

Imrana Jashari

Ottmanacher Straße 8

9064 Magdalensberg

43 463 292 141



https://autoradio-einbau.eu/

Pressekontakt

autoradio-einbau.eu

Patrik Hofmann

Grottenhofstraße 38

8053 Graz

0680 5536907



https://autoradio-einbau.eu/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.