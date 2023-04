Opel Corsa C Autoradio nachrüsten & Lenkradfernbedienung

Upgrade für ein 1 DIN- oder Doppel DIN-Radios eines Fremdherstellers für den Opel Corsa C mit und ohne Lenkradfernbedienung

Der Opel Corsa C ist in unterschiedlichen Varianten an Radios ab Werk bestückt was alle gemeinsam haben ist die Doppel DIN-Baugröße. Mit millionenfacher Zulassung ist der Corsa einer der beliebtesten Kleinwagen. Viele Fahrzeughalter wünschen sich ein Upgrade des Radios zu einer neueren Version mit mehr zeitgemäßen Features. Einige Modelle sind mit Steuerung des Radios über das Lenkrad ausgerüstet, das Top Paket Opel Corsa C Radio Einbauset für Lenkradfernbedienung 2000-2004 Schwarz ermöglich die Installation eines Doppel DIN Radios eines Fremdherstellers und die Steuerung über das Lenkrad. Diese Variante ist auch in weiteren Farben erhältlich in Silber und Anthrazit.

Im Paket ist die Doppel DIN-Radiohalterung, ein passgenauer Blechkasten, der Adapter für Lenkradfernbedienung für den Anschluss des neuen Radios an die KFZ-Kabel der auch die Steuerung über das Lenkrad ermöglicht. Von Baujahr 2000 – 2004 ist das Fahrzeug die mit den Radio Typ ab Werk CAR2003/2004/CCR2006/CDR2005 ausgestattet sind analog. Damit kann mit diesem Paket keine Navigation nachgerüstet werden, ab 2004 – 2006 ist auch das Möglich da der Corsa C hier bereits über ein CAN BUS System verfügt. Das CAN BUS System im Fahrzeug ermöglicht allen moderneren Fahrzeugen die Integration von Navigationen.

Für unsere Kunden haben wir im Webshop von autoradio-einbau.eu auch Beiträge für die Installation eines neuen Fremdradios unter Opel Corsa C Radio nachrüsten von 2000-2006 zu Fremdradio abrufbar. Damit kann der Fahrzeughalter selbst die Integration eines neuen Radios durchführen und wird auch über die erforderlichen Teile für das nachrüsten eines Radios im Opel Corsa C informiert. Im Opel Corsa C ist die Installation eines neuen Radios sehr einfach es müssen keine Teile vom Cockpit demontiert werden und das Radio zu tauschen.

In der Kategorie Opel Autoradio Einbauset im Webshop von autroadio-einbau.eu finden Kunden alle Varianten für den Opel Corsa C in verschiedenen Farben und auch für weitere Opel Modelle. Von Doppel DIN bis zu 1 DIN-Radiohalterungen und Einbausätzen mit und ohne Adapter für Lenkradfernbedienung ist alles für den Opel Corsa C erhältlich. Mit den Einbausätzen können alle handelsüblichen 1 DIN oder Doppel DIN-Geräte integriert werden.

Für Opel Corsa C Modelle mit Lenkradfernbedienung gibt es eine Limitierung der Marken der Radiohersteller die mit der Steuerung über das Lenkrad kompatibel sind. Die Liste der kompatiblen Marken ist im Webshop sichtbar und als Option bei der Auswahl eines Autoradio Einbausets wählbar.

Unsere Einbausätze enthalten alle erforderlichen Kabel, die Radiohalterung und Adapter für den Anschluss an die KFZ-Leitungen. Es werden keine Kabel im Fahrzeug durchschnitten alles ist so konfiguriert das die Stecker auf die vorhandenen KFZ-Kabel und das neue Radio passen.

Die Integration von Fremdradios in Fahrzeugen ist unsere Herausforderung, autoradio-einbau.eu bietet Upgrade Möglichkeiten für Infotainment Systeme in einer großen Reihe von Fahrzeug Modellen. Rund um das Thema Autoradio Einbau werden wertvolle Tipps von Profis vermittelt um eine perfekte Integration ins Cockpit zu ermöglichen. Wir bieten eine Reihe von Adapter für die Wiederherstellung von Funktionen im Fahrzeug die mit Fremdgeräten funktionieren.

