OpenAI und Expedia arbeiten gemeinsam an einem Reise-Plugin, um die Reiseplanung zu erleichtern

Die Expedia Group (Eigentümerin von Expedia.com, Hotels.com und Vrbo) hat heute in Zusammenarbeit mit OpenAI ein neues Plugin vorgestellt, das die Reiseplanung für ChatGPT-Nutzer vereinfacht. Bisher konnte ChatGPT herausfinden, was zu tun ist und wo man übernachten kann, aber es konnte den Nutzern nicht beim Buchen helfen.

Sobald ein Reisender das Expedia-Plugin aktiviert (denken Sie an den ChatGPT-App-Store), kann er eine Reiseroute in ChatGPT zum Leben erwecken – wie man dorthin kommt, wo man übernachtet und was man sehen und unternehmen kann – alles auf der Grundlage der 70 Petabytes an Reisedaten der Expedia-Gruppe. Wenn sie bereit sind zu buchen, werden sie zu Expedia weitergeleitet, wo sie auf ihre Mitgliederrabatte und -prämien zugreifen können.

KI hat die Expedia Group von einem Online-Reisebüro in eine Technologieplattform verwandelt, die 154 Mio. Reisenden und 50.000 Partnern auf der ganzen Welt bei jedem Schritt der Reise zur Seite steht:

Planung und Einkauf: Es gibt buchstäblich 1,2 Billiarden Ergebnisse für eine Hotelsuche (verschiedene Zimmertypen/Ausstattungen, Datumsbereiche und Preispunkte), so dass unsere KI den Reisenden die für sie relevantesten Optionen zeigt.

– Buchung: Unsere KI-Produkte beseitigen die Komplexität und stärken das Vertrauen der Reisenden in die Buchung einer Reise – unser Tool zur Preisverfolgung vergleicht vergangene Preistrends für einen bestimmten Flug, um dem Reisenden den besten Zeitpunkt für die Buchung zu zeigen.

– Nach der Buchung: Unser virtueller KI-Agent hilft Reisenden, Probleme schnell zu lösen, wenn sich etwas ändert oder unerwartet schief geht. Bis heute haben wir mehr als 30 Mio. virtuelle Konversationen geführt und dabei 8 Mio. Stunden Agentenzeit gespart.

– Unsere Plattformfunktionen wie Betrugs-, Service- und Sortierfunktionen werden durch KI unterstützt – z. B. markiert KI verdächtige Aktivitäten, wenn Verhaltensmuster von der Norm abweichen, so dass wir eingreifen können, bevor es zu Betrug oder Missbrauch kommt.

– Personalisierte Erlebnisse während der gesamten Reise mit KI, die mehr als 360K+ Permutationen einer Seite auf einer unserer Marken-Websites auswertet, um sicherzustellen, dass die Reisenden die für sie relevantesten Informationen sehen.

