openHandwerk unterstützt in der Corona-Ausnahmesituation

Die Handwerkersoftware / Bausoftware openHandwerk unterstützt angesichts der Corona-Ausnahmesituation Handwerksbetriebe, Bauunternehmen und Servicegesellschaften

Berlin, 23.04.2020

Handwerksbetriebe, Bauunternehmen und Servicegesellschaften haben sich vom ersten großen Schock durch Corona und Lockdown erholt. Baustellen wurden verschoben, Privatkunden haben Termine abgesagt, Corona-Fälle haben das Arbeiten unmöglich gemacht und in einigen Gewerken sind sogar planbare Umsätze bis auf weiteres nicht darstellbar. Bei vielen Betrieben geht das Arbeiten wieder weiter, auch wenn unter erschwerten Bedingungen oder mit anhaltender Unsicherheit.

Begriffe wie Digitalisierung, Homeoffice und Remote sind bei einer Vielzahl von Handwerkern und Bauunternehmen angekommen. Der Weg in die Cloud hat durch Corona nochmals deutlich Fahrt aufgenommen, da ortsgebundenes Arbeiten, Serverlösungen und festinstallierte Software in Zukunft ausgetauscht werden müssen.

Software as a Service wie z.B. Hubspot, Mailchimp oder Zoom werden bald zum Standard im Bereich Handwerk und Bau gehören. openHandwerk als Handwerkersoftware / Bausoftware in der Cloud möchte hier einen Beitrag leisten und Unternehmen im Bereich der Digitalisierung unterstützen für ein Arbeiten ohne Medienbrüche.

Um den Einstieg in die MultiCloud openHandwerk mit zahlreichen kostenfreien Schnittstellen zu beschleunigen, bieten wir bis zum 30.06.2020 für alle Vertragslaufzeiten eine kostenfreie Online-Schulung im Gegenwert von 250 EUR. Darüber hinaus wurden Sonderkonditionen für Neugründungen im Handwerk & Bau deutlich ausgeweitet. Eine Wechselprämie erleichtert den Einstieg aus zuvor bestehenden Offline-Lösungen.

Durch die kostenlose Software-Schulung, Sonderkonditionen sowie der Wechselprämie kann openHandwerk Handwerksbetriebe und Bauunternehmen dabei unterstützen stressfrei und schneller digital zu werden.

“Als Inhaber eines Handwerksbetriebes und eines eigenfinanzierten Startups kann ich sehr gut nachvollziehen, was in den Köpfen da draußen vorgeht. Wir sehen bei unseren Betrieben, wie einige neue Wege gehen und mitunter neue Geschäftsfelder für sich entdecken. Darüber hinaus sehen wir auch einen starken Zusammenhalt im Handwerk und Bau. Als Bestandteil dieser Community unterstützen wir. Wir freuen uns über jeden Betrieb, über jedes Gewerk, dass wir digitaler machen können”, beschreibt Martin Urbanek, Gründer und Geschäftsführer der openHandwerk GmbH.

über openHandwerk GmbH:

openHandwerk ist eine geräteunabhängige, webbasierte SaaS-Lösung (Software as a Service) für Handwerksbetriebe, Bauunternehmen und Servicegesellschaften. Die Plattform openHandwerk deckt dabei die gesamten Arbeitsprozesse in einem Unternehmen ohne Datenbrüche in einer Lösung ab. Hierzu gehören Auftragsverwaltung/ Projektplanung, Ressourcenmanagement, Baustellendokumentation und -kommunikation, Mängel- und Aufgabenmanagement sowie ein umfangreiches Rechnungswesen in der Cloud. Über eine Webapplikation und dazugehöriger openHandwerk-App können Workflows im Büro, auf der Baustelle oder in der Instandhaltung verwaltet werden. openHandwerk verbessert die Zusammenarbeit in Echtzeit, rationalisiert die Kommunikation und macht Unternehmen effizienter durch optimierte und digitale Prozesse. Darüber hinaus bietet openHandwerk über seinen API Marketplace offene Schnittstellen zur Integration von Drittanbietern wie Apps, Microservices, Herstellern oder Händlern.

Weitere Informationen unter www.openhandwerk.de

