OpenLoft Day 11.04.2022

3D-Eventloft live erleben

Am 11.04. hat die Digital- und Eventagentur brandherde GmbH mit dem hyven* EventLoft Ihre dritte 3D Welt für digitale und hybride Events eingeweiht. Rund 35 Kunden, Partner und weitere interessierte Gäste nahmen teil.

Um 13.30 Uhr fiel der Startschuss und der digitale 3D hyven* EventLoft wurde feierlich er-öffnet. Dieser steht ab sofort zur Vermietung bereit.

Neben zwei Live-Stream Bühnen gab es Messestände verschiedener Aussteller, 2D-Partnerseiten, eine Fotobooth, Workshopräume, eine „Spielecke“ in der am Eventtag der Spielklassiker PacMan gespielt werden konnte. Und noch vieles mehr gab es zu entdecken.

Keynote Speaker Sandro Megerle, von der TrendOne GmbH aus Hamburg, referierte über das zur 3D Welt passende und sehr aktuelle, heiß diskutierte Thema Web 3.0 und Metaverse – ein Megatrend, der in dem nächsten Jahre wohl alle Branchen erfasst.

Hyven ist eine Marke der brandherde GmbH. Seit 2020 werden unter der Marke 3D Welten als Event Locations zur Miete, sowie individuelle Welten zum Kauf/ zur exklusiven Nutzung angeboten.

„Als durch Corona für längere Zeit keine Live-Events stattfanden, wollten wir nicht einfach das Konzept Live-Event ins Digitale übertragen. Wir wollten ein echtes digitales Erlebnis schaffen! Warum die wahre Welt ins Web kopieren, wenn man doch im Weltall oder unter Wasser feiern könnte?“ Das war unser Ansatz, als wir mit der Entwicklung der Welten be-gannen beschreibt Geschäftsführer Holger Erdrich. „Warum denn nicht eines Tages eine große Veranstaltung in digitalen Seifenblasen feiern oder den Ärztekongress in der 3D-Blutbahn?“

Der Clou: hyven bietet ein eigenes Content Management System, durch dass sich jede der Welten individuell ausstatten lässt. So können Kunden über einen längeren Zeitraum Ihre regelmäßigen Webinare in einem spannenden Umfeld selbst anlegen, ausstatten und durch-führen.

Der OpenLoft Day wird als Veranstaltungsreihe fortgeführt. In 6-monatigen Zyklen werden per Live-Stream aktuelle Themen vorgestellt und der Loft selbst wird mit neuen Features, Tools etc. ausgestattet.

Virtuelle Eventplattform

hyven ist eine Marke der brandherde GmbH. Die brandherde GmbH ist eine Digitalagentur aus Heidelberg. Ihr Fokus liegt auf dem Veranstalten von Online-/Hybridevents, welches mit Hilfe ihrer entwickelten 3D Eventplattform „hyven“ möglich ist.

