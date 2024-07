Opteven übernimmt Multipart

Opteven stärkt seine Präsenz auf dem Deutschen, Österreichischen und Schweizer Markt für Fahrzeuggarantien

Die französische Opteven Group, spezialisiert auf Dienstleistungen im KFZ-Gewerbe und Marktführer für Fahrzeuggarantien, kündigt die strategische Übernahme der seit fast 40 Jahren bestehenden Multipart Garantie AG Deutschland und deren Schwestergesellschaften Multipart Garantie AG Schweiz sowie Multipart Automobil-Service GmbH Österreich an (nachfolgend zusammengefasst als „Multipart“ bezeichnet). Die Übernahme ist ein wichtiger Schritt in der europäischen Expansionsstrategie von Opteven und stärkt die Präsenz und die Fähigkeiten des Unternehmens in den drei Märkten, insbesondere in Deutschland.

Die 1985 gegründete Multipart Garantie AG mit Sitz im Baden-Württembergischen Ringsheim ist ein anerkannter Akteur im Bereich der Fahrzeuggarantien mit einem Volumen von 60.000 Verträgen pro Jahr. Das Unternehmen ist in Deutschland, der Schweiz und Österreich tätig und hat sich als Erfinder der sogenannten Händlergarantie sowie durch exzellenten Kundenservice einen hervorragenden Ruf erarbeitet.

Dank seiner Standorte in fünf Europäischen Märkten ist Opteven Markführer für Dienstleistungen im KFZ-Gewerbe in Europa. 1.800.000 Fahrzeuge verfügen über einen Opteven Service- oder Garantievertrag und sind ein Zeichen für die Marktstärke und das Vertrauen langjähriger Kunden und Partner. Neben Garantien ist Opteven ebenso erfolgreich im Bereich Pannenhilfe und Wartungsdienste. Die Strategie von Opteven beruht auf zwei Hauptsäulen: dem weiteren Wachstum seiner Tätigkeiten in Europa und die Marktdurchdringung mit Garantien als Partner für alle Vertragshändler, freien Händler, Hersteller, Importeure, Autobanken und anderen Dienstleistern. In Deutschland ist Opteven bereits erfolgreich als Partner großer Automobilhersteller mit einem Team von 55 Mitarbeitenden in Berlin etabliert.

Die Übernahme von Multipart entspricht den von Opteven vertretenen Werten, wie dem hohen Anspruch an Kundenzufriedenheit und der Verantwortung gegenüber den Mitarbeitenden. Für die bestehenden Kunden ändert sich nichts, sodass sie sich weiterhin auf den gewohnt guten Service und die Partnerschaft verlassen können.

Die kommenden Monate stehen im Zeichen der Integration von Multipart in die Opteven Group. Quentin Goebel von Opteven wird während dieser Zeit eng mit Waldemar Dixa, dem Gründer und Vorstand von Multipart zusammenarbeiten, um eine reibungslose Integration von Kunden, Partnern und Mitarbeitenden sicherzustellen, bevor er die Geschäftsleitung übernimmt.

„Ich danke allen meinen Teams sehr herzlich für ihre Motivation, ihr Vertrauen und ihre großartige Unterstützung in den vergangenen 40 Jahren. Ich bin glücklich und zufrieden, dass ich mein Unternehmen Opteven anvertrauen kann. Ich bin davon überzeugt, dass Opteven mit aller Kraft dafür sorgen wird, dass die seit der Gründung von Multipart ausgehende Unternehmensausrichtung erhalten bleibt und weiterentwickelt wird. Das ist eine außergewöhnliche Gelegenheit für das Unternehmen, über die ich mich sehr freue“, erklärt Waldemar Dixa, Gründer und Vorstand von Multipart.

Mit der Übernahme von Multipart stärkt Opteven seine Position bei Kraftfahrzeuggarantien auf dem europäischen Markt, bestätigt seinen Expansionswillen und reagiert auf die Marktbedürfnisse.

„Für Opteven ist die Expansion auf europäischer Ebene strategisch von wesentlicher Bedeutung. Der Erwerb von Multipart ermöglicht es, unsere Präsenz in Deutschland, dem wichtigsten europäischen Gebrauchtwagenmarkt, aber auch in Österreich und der Schweiz zu stärken und weiter zu wachsen, indem wir alle Bedürfnisse unserer Kunden erfüllen. Wir freuen uns sehr darauf, die Teams von Multipart zu integrieren.“, erklärt Jean-Matthieu Biseau, CEO der Opteven Group.

Über Opteven

Opteven, mit Sitz in der Region Lyon, ist eine Versicherungs- und Dienstleistungsgesellschaft und seit 30 Jahren ein Experte für Garantien und Dienstleistungen im Bereich Mobilität. Das führende Unternehmen für Garantie bei mechanischen Pannen in Europa entwickelt maßgeschneiderte Lösungen für jeden Markt. Opteven ist auch einer der Hauptakteure auf dem Markt für Pannenhilfe in Frankreich. Zu den von Opteven ausgeführten Tätigkeiten gehören: Pannenhilfe, Garantie für mechanische Pannen, Wartungsverträge und andere Dienstleistungen. Das Unternehmen hält es für wichtig, den Bedürfnissen aller Kunden gerecht zu werden. Opteven hat das Vertrauen von über 3 Millionen Kunden und deckt 1,8 Millionen Fahrzeuge in ganz Europa ab. Mit seinen 1000 Mitarbeitern hat Opteven Niederlassungen in Frankreich, im Vereinigten Königreich, in Italien, Spanien und Deutschland. Der Umsatz von Opteven betrug in 2023 298 Millionen Euro.

