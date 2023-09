Optimal Audio im Piratenkindergarten: Cuboid 5 und Zone 8P sorgen IP54-konform für besten Sound

Ein Optimal Audio System bespielt jetzt den Piratenkindergarten in Bergisch Gladbach. Nachdem die alte Anlage den Anforderungen des musikalischen pädagogischen Konzepts nicht mehr gerecht werden konnte, installierte der Förderverein zusammen mit den Hamburger Spezialisten von Starpoint eine Optimal Audio Anlage. Vier Teilbereiche werden mit Cuboid 5 Lautsprechern beschallt, die von zwei Räumen aus über die Zone 8P Zentralanlage gesteuert werden können. Für den Außenbereich wurden die Lautsprecher mit passenden Abdeckungen IP54-konform wetterfest gemacht.

Mainz-Kastel, 19. September 2023 – Musik gehört zum Konzept des Piratenkindergartens in Bergisch Gladbach. Da die alte Anlage den Anforderungen kaum gerecht werden konnte, nahm der Förderverein sich der Thematik an und realisierte zusammen mit den Sound-Experten von Starpoint eine neue Beschallungslösung aus Komponenten von Optimal Audio.

Tanz und Musik für den Kinderalltag

Für Bettina Ommer, Leiterin der Kindertagesstätte, gehört Musik fest zu ihrer Arbeit mit den Kindern: „Wir hören gerne und viel Musik und animieren die Kinder dazu, mitzusingen und sich zu bewegen. Mit unserer alten Anlage ging das leider nur sehr begrenzt.“ Mit dem neuen System von Optimal Audio ist das jetzt anders. Kinder und Betreuer freuen sich gleichermaßen über die neue Anlage. Egal ob Sommerfest, Kindertheater, Weihnachtsfeier, Karneval oder Party zwischendurch – mit Optimal Audio ist die perfekte Lösung verbaut. Bettina Ommer freut sich: „Wir sind sehr glücklich, dass unser Förderverein die neue Anlage übernommen und installiert hat. Die Kinder freuen sich immer riesig, wenn wir gemeinsam singen und tanzen. Der Träger unserer Einrichtung hat natürlich vorab zusammen mit einem Elektriker die Anlage geprüft und freigegeben.“

Bester Klang überall mit Optimal Audio

Die komplette Anlage besteht aus zehn Optimal Audio Cuboid 5 Lautsprechern und einem Zone 8P. Die Lautsprecher bespielen vier Teilbereiche mit Musik und können von zwei Räumen aus gesteuert werden. Die Zone 8P Zentraleinheit liefert mit der integrierten Achtkanal-Endstufe mehr als ausreichend Leistung für das ganze System. Für den Außenbereich wurden wetterfeste Lautsprecher benötigt – kein Problem mit den Cuboid 5, wie Bastian Sauer von Starpoint erklärt: „Die Cuboid-Lautsprecher können durch eine optional erhältliche Kunststoffabdeckung der rückseitigen Anschlüsse auch für Außeneinsätze genutzt werden und sind so IP54-konform. Darüber hinaus sind bei den Cuboid Lautsprechern Safeties mit dabei, die vor allem bei einer Installation in einem Kindergarten für zusätzliche Sicherheit sorgen.“ So liefert Optimal Audio mühelos und sicher perfekten Klang in der ganzen Einrichtung.

Einfache Installation und unkomplizierter Betrieb

Im Mittelpunkt des Konzept stand von Anfang an neben dem Klang die Einfachheit in Bedienung und Installation. Für Bastian Sauer von Starpoint war daher schnell klar, dass es ein Optimal Audio System werden musste. „Wir haben uns alle Anforderungen angehört und sind schnell zu dem Ergebnis gekommen, dass Optimal Audio dafür die beste Lösung bietet,“ erläutert Sauer. So konnte der Förderverein die Installationsarbeiten nach Vorgaben von Starpoint ohne Probleme selbst vornehmen. Auch bei der Programmierung der Zone-Matrix stand Starpoint dem Kindergarten zur Seite. „Wir sehen uns nicht nur als Online-Händler, sondern auch als Partner für die Kunden,“ unterstreicht Sauer. „Gerade im Installationsbereich gibt es viele Fragen, die wir gerne klären, bevor die Produkte dann verbaut werden.“

Optimal Audio: die optimale Lösung für Installationen

Mit ihren überzeugenden Klangeigenschaften, vielseitigen und flexiblen Ansätzen und einfacher Installation begeistert Optimal Audio die Kunden unterschiedlichster Bereiche. Das Produktportfolio erlaubt maßgeschneiderte Lösungen auf höchstem Niveau für individuelle Projekte. Egal ob Kindergarten, Ladenlokal, Kirche, Hotel oder Restaurant – Optimal Audio überzeugt durch seine anwenderfreundliche Bedienung und die herausragende Audioqualität.

Das Unternehmen Audio-Technica

Seit 60 Jahren ist Audio-Technica ein weltweit führender Innovator im Bereich der Schallwandlertechnologien. Neben dem Design ist Audio-Technica insbesondere für die anspruchsvolle Fertigung von professionellen Mikrofonen, Funksendeanlagen, Kopfhörern, Mischern und Elektronikbauteilen bekannt. Mikrofone und Kopfhörer von Audio-Technica kommen unter anderem bei Gwen Stefani, Rudimental, Faithless, Pendulum, Royal Blood, James Bay, Enter Shikari, You Me At Six and Deaf Havana zum Einsatz

www.audio-technica.eu

Firmenkontakt

Audio-Technica Deutschland GmbH

Alexandra Bischof

Peter-Sander-Straße 43c

55252 Mainz-Kastel

+49 (0) 6134 – 25734 – 0



http://www.audio-technica.eu

Pressekontakt

rtfm GmbH

Moritz Hillmayer

Flößaustraße 90

90763 Fürth

0911/310 910-0



http://www.rtfm-pr.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.