Optimales SEO-Paket für Ihre Website zum Paketpreis

Verschaffen Sie Ihrer Webseite ein SEO-Fitness-Programm!

Die GHC GmbH freut sich, budgetfreundliche SEO-Dienstleistungen anzubieten, die Ergebnisse garantieren. Seit 2007 gehören sie zu den führenden SEO-Agenturen der Schweiz. Ihre Erfahrung hat sie gelehrt, wie man qualitativ hochwertige Dienstleistungen zu einem erschwinglichen Preis anbietet.

SEO ist eine notwendige Investition für jedes Unternehmen, das online wachsen möchte. Der Markt ist jedoch gesättigt mit hochpreisigen Dienstleistungen, die oft glanzlose Ergebnisse liefern. Der CEO der GHC GmbH, Gordian Hense, erklärte: „SEO ist ein komplexes und sich ständig veränderndes Gebiet. Es kann schwierig sein, eine Agentur zu finden, die qualitativ hochwertige Dienstleistungen zu einem vernünftigen Preis anbietet. Die GHC GmbH ist stolz darauf, ein optimales SEO-Paket anzubieten, das darüber hinaus Ergebnisse liefert Erwartung. Wir sind zuversichtlich, dass wir Unternehmen dabei helfen können, ihre Online-Marketing-Ziele zu erreichen, und wir sind bestrebt, qualitativ hochwertige Dienstleistungen zu einem erschwinglichen Preis anzubieten.“

Da die GHC GmbH jetzt ein optimales SEO-Paket zu einem Paketpreis anbietet, den derzeit keine andere Agentur auf dem Markt bieten kann, können Unternehmen den gleichen Erfolg wie ihre Wettbewerber erzielen, ohne die Bank zu sprengen. Kleine Unternehmen, die nach einer lokalen SEO-Agentur suchen, können das Beste daraus machen.

Für nur 499 CHF pro Monat können Menschen die SEO-Dienstleistungen der GHC GmbH buchen und echte Ergebnisse erzielen. Dies ist ein unschlagbares Angebot für alle, die ihre Online-Präsenz verbessern und ihr Endergebnis steigern möchten. Der Service kann jeweils für drei Monate zu einem Gesamtpreis von 1’497 CHF gebucht werden. Dies stellt einen Rabatt von 50 % auf den regulären Preis dar und macht ihre Dienste zugänglicher als je zuvor.

Das Angebot umfasst:

-SEO-Audit.

-Backlink-Analyse.

-Keyword-Analyse.

-Mobile Usability-Analyse.

-Grundlegender SEO-Plan.

Der erste Monat des Plans beginnt mit der On-Page-Optimierung/technischen SEO, der Lösung von SEO-Problemen, SEO Optimierung und der Aktualisierung des Website-Inhalts, um ihn für Suchmaschinen zu optimieren und die Online-Präsenz der Website zu verbessern.

Im zweiten Monat entwickelt die GHC GmbH eine Content-Marketing-Strategie, führt Keyword-Recherchen für Blogs durch und schreibt 4 hochwertige Blog-Posts. Die Blogs werden auf der Website veröffentlicht und über Social-Media-Kanäle beworben, die Traffic und Social Shares anziehen.

Der dritte Monat konzentriert sich auf Link Building, Tracking Performance und Reporting. Die GHC GmbH erstellt hochwertige Backlinks von relevanten Websites, um die Autorität der Website und den organischen Traffic zu erhöhen. Die monatliche Leistung wird verfolgt, analysiert und dem Kunden gemeldet.

Gordian Hense fügte hinzu: „Ich kenne Hunderte von SEO-Agenturen, die Tausende von Spam-Backlinks anbieten, aber keiner davon ist einen einzigen Cent wert. Wir bieten nicht Hunderte an, aber die, die wir anbieten, sind hochwertige Backlinks von relevanten Websites, um unsere zu verbessern Kunden-Websites. Wir glauben nur an Qualität und das ist unser einziger Fokus.“

Die GHC GmbH ist eine Online-Marketing-Agentur und ein auf den Bereich eCommerce spezialisiertes Beratungsunternehmen. Unser Firmensitz befindet sich im schönen Sursee, mitten in der Schweiz. Unternehmen, die ihre Geschäftstätigkeit online ausbauen wollen, können wir von Anfang an in allen Belangen beraten und unterstützen. Wir können Unternehmen mit bestehendem Online-Marketing helfen, dieses zu optimieren. Wir können auf langjährige Erfahrung in den Bereichen Digitales Marketing, Suchmaschinenoptimierung (SEO), eCommerce, Webentwicklung, Google Ads, Informationstechnologie (IT), Betriebswirtschaft, Public Relations und Entrepreneurship zurückgreifen. Kern unserer Arbeit sind die Konzeption und Umsetzung der Online-Vermarktung von Kundenprodukten über Online-Shops und die gesamte Bandbreite der Vermarktungskanäle inklusive der technischen Umsetzung.

Kontakt

GHC GmbH

Gordian Hense

Josef-Müller-Weg

6210 Sursee

+41 (0) 62 791 14 13

+41 (0) 44 575 30 83

gh@ghc-gmbh.ch

https://www.ghc-gmbh.ch

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.