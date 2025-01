Optimiert Lagerlogistik mit IdentPro: Partnerschaft mit Asahi ebnet den Weg für Echtzeit-Transparenz

Pilsner Urquell, die weltberühmte Brauerei und Teil des internationalen Asahi-Konzerns, setzt auf innovative Technologien, um ihre Logistik effizienter und moderner zu gestalten. In enger Zusammenarbeit mit IdentPro wurde das Warehouse Execution System (WES) erfolgreich implementiert – eine fortschrittliche Lösung, die 100% Echtzeit-Transparenz und maximale Effizienz sicherstellt.

Das kürzlich veröffentlichte Interview-Video mit Tomá Sedláček, Warehousing Manager CZ&SK bei Pilsner Urquell, und Erik van Rikxoort von IdentPro gibt spannende Einblicke in die Partnerschaft. Es zeigt, wie die Einführung des WES nicht nur die manuelle Scannarbeit eliminierte, sondern auch die Effizienz des gesamten Logistikprozesses – einschließlich des Leergut-Handling – deutlich verbessert hat.

„Die Zusammenarbeit mit IdentPro war hervorragend. Das System wurde nahezu out-of-the-box geliefert, mit nur wenigen Anpassungen an unsere spezifischen Anforderungen. Besonders beeindruckt hat uns die automatische Erkennung von Kegs an der Abfüllstation,“ so Sedláček im Interview.

Als Teil der globalen Asahi Group zeigt Pilsner Urquell, wie traditionelle Prozesse mit modernen Technologien erfolgreich vernetzt werden können. Die Echtzeit-Lokalisierung durch IoT-Sensorik und der digitale Zwilling schaffen nicht nur operative Transparenz, sondern bieten auch die Basis für eine skalierbare Zukunft.

Ein Erfolg mit Zukunftsperspektive

Die Einführung des WES markiert einen wichtigen Meilenstein innerhalb der Asahi Group. IdentPro arbeitet bereits daran, weitere Standorte der Brauerei-Gruppe mit dem Warehouse Execution System auszustatten und damit die Digitalisierung der Logistikprozesse konzernweit voranzutreiben.

Sehen Sie sich das komplette Video an und erfahren Sie, wie Pilsner Urquell und IdentPro gemeinsam die Zukunft der Logistik gestalten: https://www.youtube.com/watch?v=3RKr1QglmV0&t=1s

Join the digital Intralogistics

Identpro ist führend in der Lageroptimierung und Spezialist für die Materialverfolgung in Produktion und Lager. Wir bieten Geschäftskunden weltweit schlüsselfertige Systemlösungen bestehend aus Hard- und Softwareprodukten zur Digitalisierung und Autonomisierung der Intralogistik, um diese nachhaltig und erfolgreich zu gestalten. Dazu nutzen wir unsere exklusive digitale Zwillingstechnologie, die auf unserer rein konturbasierten LIDAR-Echtzeit-Ortung für Intralogistik-Fahrzeuge basiert. Identpro hat seinen Hauptsitz in Troisdorf, Deutschland. Weitere Informationen finden Sie unter www.identpro.de

