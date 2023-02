Optimizely erweitert sein Führungsteam

Optimizely ernennt Shafqat Islam zum Chief Marketing Officer und Sebastiaan de Jong zum Chief Sales Officer. Sie verantworten ab sofort die Neugestaltung der Bereiche Content Management und Experimentation.

Berlin, 17. Februar 2023 – Optimizely, führender Digital Experience Plattform-Anbieter (DXP) ernennt die Digital-Marketing-Veteranen Shafqat Islam und Sebastiaan de Jong zum Chief Marketing Officer bzw. Chief Sales Officer. Als etablierte Mitglieder der Optimizely-Community verantworten sie die Neugestaltung die Bereiche Webexperimentation sowie die Lifecycle Orchestration von Inhalten.

Islams Engagement im Bereich „Marketer Experience“ reicht bis ins Jahr 2007 zurück. Als Mitgründer und CEO von Welcome (früher NewsCred) trug er maßgeblich zum Erfolg des weltweit als Erfinder des Enterprise Content Marketing geltenden Unternehmens bei, bevor es im Jahr 2021 durch Optimizely übernommen wurde. Welcome gilt als Erfinder der Kategorie Content Marketing Platform (CMP) (heute bekannt als Optimizely Content Marketing Platform). Als Optimizely Welcome 2021 übernahm, hatte er die Position als General Manager inne.

„Die Aufgaben von Digitalvermarktern waren noch nie so komplex und die Kundenerwartungen noch nie so hoch, so differenziert und so schnelllebig wie heute“, sagt Alex Atzberger, CEO von Optimizely. „Shafqat bringt eine einzigartige Perspektive mit, die nötig ist, um Optimizely und seinen Kunden in jeder Umgebung zum Erfolg zu verhelfen. Er versteht die technischen Bedürfnisse von Vermarktern, weiß, was es bedeutet, zu experimentieren und wie reibungsloses Content Management aussieht.“

„Ich entwickle schon sehr lange Produkte für Marketer und war immer der Meinung, dass Marketer ihre eigene Plattform verdienen – einen gemeinsamen Raum, in dem sie zusammenkommen und an Kampagnen, Inhalten und Experimenten arbeiten können“, so Islam. „Ich freue mich darauf, weiterhin die einflussreichsten Marken der Welt mit den Tools zu verbinden, die sie für ihr Wettbewerbsumfeld benötigen.“

De Jong war zuvor als Senior Vice President und General Manager für die Regionen EMEA und APAC zuständig und ist auf Skalierung und Experimentation spezialisiert. Er stieß 2018 zu Optimizely, um die Position des Unternehmens in der EMEA-Region auszubauen. Nach der Übernahme von Optimizely durch Episerver im Jahr 2020 baute de Jong ein leistungsfähiges Team auf, das das Unternehmenswachstum entschieden vorantrieb, bis er schließlich die erweiterte Verantwortung für die Regionen SE Asien und ANZ übernahm.

„Das gesamte Marketing-Ökosystem befindet sich an einem entscheidenden Punkt. Optimizely ist in der einzigartigen Position, das Zusammenspiel von Marketing, Produkt und Technik so neu zu gestalten, dass es Marketern möglich ist wirklich großartige digitale Erlebnisse zu schaffen“, so Atzberger weiter. „Sebastiaans Expertise hilft dabei, dass wir für unsere Kunden heute und in Zukunft herausragende Ergebnisse liefern können.“

Optimizely ermöglicht mit seinen Lösungen über 10.000 Unternehmen auf der ganzen Welt, außergewöhnliche Kundenerlebnisse zu liefern. Die globale Präsenz des Unternehmens ist auf fast 1.500 Mitarbeiter in 21 Niederlassungen angewachsen. Das Unternehmen, das die Kategorie Web-Experimentation entwickelt hat, ist siebenmaliger Spitzenreiter in Analystenberichten und hat weltweit 1,8 Millionen Experimente für seine Kunden durchgeführt.

2022 wurde Optimizely zum dritten Mal in Folge als Leader im Gartner® Magic Quadrant™ für Digital Experience Plattformen* und außerdem zum fünften Mal in Folge als Leader im Gartner Magic Quadrant für Content Marketing Plattformen (Welcome) eingestuft.**

*Episerver (von Optimizely übernommen und später in Optimizely umbenannt) wurde im Magic Quadrant 2021 und 2020 für Digital Experience Platforms genannt.

**Welcome (von Optimizely übernommen und später in Optimizely CMP umbenannt) wird im Magic Quadrant 2021, 2020, 2019 und 2018 für Content-Marketing-Plattformen genannt.

Optimizely versetzt Unternehmen und Organisationen in die Lage, ihr volles digitales Potenzial zu erschließen. Intelligente Werkzeuge wie die Digital Experience Platform (DXP) unterstützen Marketing-Teams nicht nur dabei, neue Wege in Kreation und Prozessoptimierung zu gehen. Mit Boundless Digital Invention erfindet Optimizely das Marketing neu. Durch souveräne Content-Produktion, umfassende Zusammenarbeit und vorausschauende Kundenbetreuung bietet die Plattform grenzenlose Innovation, da Unternehmen nun datengestützt agieren und auf dieser Basis hyper-personalisierte Erlebnisse schaffen können. Anspruchsvolles Marketing war noch nie so einfach.

Mehr als 1.100 Mitarbeiter und über 900 Vertriebspartner arbeiten weltweit für Optimizely. Sie unterstützen mehr als 9.000 Marken – darunter Toyota, Santander, eBay, KLM oder Mazda – dabei, deren Customer Lifetime Value zu steigern, den Umsatz zu maximieren und die Markenreputation konsequent auszubauen.

Weitere Informationen unter: optimizely.com

